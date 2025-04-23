Злетять на 40% або обваляться: що буде з цінами на смартфони в Україні

"Митні війни" Трампа торкнуться не лише американських споживачів, але й українців. Під головним ударом - смартфони. Експерти та представники торговельних мереж кажуть, що ціни зростуть. Але це потім, а спочатку буде "розпродаж".

Світ – глобальний. І глобальність ця досягається за рахунок торгівельних зв’язків між продавцями, споживачами та виробниками. Саме торгівля лежить в основі будь-якої глобальної цивілізації. У минулому порушення торговельних зв’язків призводило до світових війн та "Кінця світу".

Втім, незважаючи на усі намагання американської адміністрації, поки що етап "неповернення" не пройдено, й у людства є шанс "відпетляти" від катастрофічних сценаріїв, попри певний хаос на глобальних ринках. Найбільш відчутним удар від митних "бомбардувань" Трампа стане для технологічних ринків, і зокрема – смартфонів.

Як "митні війни" вплинуть на ринок ґаджетів і зрештою позначаться на цінах в Україні? Експерти та представники мереж пояснили УНІАН усі нюанси процесу.

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Білий дім "б’є" по смартфонах

Смартфон – це не просто телефон. Це міні-комп’ютер – складний технологічний виріб, який складається з безлічі іноземних комплектуючих. Кожен такий виріб містить у собі купу деталей, кожна з яких, у свою чергу, теж складається з комплектуючих нижчого рівня.

Тобто, щоб ми поклали собі у кишеню сучасний смартфон, потрібно щоб десятки підприємств з різних країн світу працювали у кооперації. Жодна країна не має повного циклу виробництва складної сучасної техніки, до якої відносяться усі ґаджети.

Відносна дешевизна та доступність ґаджетів у попередні роки стала можливою саме завдяки вільній торгівлі та зменшенню будь-яких торговельних бар’єрів між країнами. З чим зараз бореться Дональд Трамп, вводячи штучні бар’єри для товарів та намагаючись повернути промислову базу з "дешевих" азійських юрисдикцій до "дорогих" локацій у США. Що автоматично зробить дорожчою американську техніку.

Саме через перспективи "деконструкції" всієї світової торгівлі та економіки попадали ключові індекси на фондових ринках у Америці, Азії, Європі – по всьому світу. Це був найбільший спад індексів не лише з часів фінансової кризи 2008 року, але й взагалі з 1930-х – з часів "Великої депресії". Про хвилю протекціонізму та ризики розпаду світової торгової системи, першим наслідком чого стане зростання цін, кажуть як іноземні експерти, так і українські фахівці.

"Основний ризик від ситуації (з митними тарифами, - УНІАН) – це ескалація протекціонізму у світі, яка порушить ланцюжки виробництва. І будь-яка продукція, яка складатиметься з деталей більш ніж з двох країн, ставатиме дорожчою. Відповідно, й в Україні також така продукція коштуватиме більше, - розповідає УНІАН Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. – Питання лише у тому, чи дійсно світ перейде до цієї політики жорсткого протекціонізму – до реалій 1930-39 років. Тоді загралися у тарифи й інакше, ніж військовим шляхом, конфлікти вирішити вже не можна було. Але вже можемо сказати, що через порушення ланцюжків виробництва ціни на техніку зростатимуть й для споживачів в Україні".

Але не все так однозначно, і зараз світ на "роздоріжжі". Адже шок на ринках може, навпаки, призвести до кризи перевиробництва, що тимчасово обвалить ціни на смартфони.

"Є лише попередні оцінки (щодо цін, - УНІАН). Бо ситуація ще не вирішена. Якщо цієї хвилі протекціонізму не буде, то ціни, навпаки, впадуть. Бо вся китайська продукція, яка мала бути реалізована у США, піде до Європи, включно з Україною. Тобто, збільшиться пропозиція, що матиме зворотній ефект на ціни – знижуватиме їх, - продовжує пан Ус. – Продавці просто змушені будуть скидати ціни, щоб заохотити споживачів купити саме цю продукцію. З огляду на митну "паузу", я, радше, не погоджусь з тим, що зараз відбудеться значне зростання цін в Україні".

Тобто, безпосередньо зараз, зважаючи на те, що Трамп відклав введення мит на 90 днів, зростання цін поставлене "на паузу". І поки є надія, що сторони домовляться. Але у будь-якому разі США все одно ввели 10% тариф для всіх країн, включно з Україною.

Не "пауза", а "виключення"

Важливо, що для КНР ніякої "паузи" в тарифах немає, але є "виключення" спеціально для смартфонів та гаджетів, які американці оперативно ввели, коли стало зрозуміло, що через "митні війни" Трампа ціни на смартфони у США можуть подвоїтися. А це сильно вдарить по американському споживачу. Так, за останній iPhone 16 на 128 ГБ пам’яті у квітні просять 799 доларів, а з урахуванням нових американських мит ціна мала б підскочити вже до 1599 доларів.

Втім, майже одразу після оголошення "виключень" на смартфони, міністр торгівлі США Говард Лютнік повідомив, що вони є тимчасовими. Тобто, споживачам рано радіти.

"Уся ця продукція підпадатиме під категорію напівпровідників, і на неї поширюватиметься особливий тип мит. Нам потрібні напівпровідники, нам потрібні чіпи, нам потрібні монітори - нам потрібно, щоб усе це виробляли в Америці, - заявив посадовець. – Ми не можемо залежати і покладатися на іноземні держави щодо фундаментальних речей, які нам необхідні. Тож це не постійний виняток. Ці речі не можуть бути предметом переговорів між країнами. Ці речі становлять національну безпеку".

На думку Івана Уса, найбільший удар відчують самі ж американці, чий ринок дуже залежний від імпорту. А наявність тимчасових "виключень" та "пауз" робить майбутнє вкрай невизначеним і залишає всі негативні сценарії "на столі". Європейці, наприклад, нещодавно знов заявили, що все ж готують відповідь Трампу. Китай вже відповідає Штатам дзеркальними митами.

"Безумовно, у тих компаній, де була значна комунікація між США та КНР, ця ситуація є великим ударом. Ще коли ввели нові мита на Канаду та Мексику, фахівці порахували, що середня вартість автівки для американського споживача зросте на 3 тисячі доларів. Все через те, що деталі часто перетинають кордони у складі виробів. А кожен раз, коли виріб перетинає кордон, ви платите мита", - каже експерт.

Ситуація зі смартфонами дійсно дуже нагадує ситуацію з електромобілями. Коли США обмежили продаж китайський електрокарів, увесь "потік" спрямувався на Європу. А у самому Китаї відбулася криза перевиробництва, й ціни на електромобілі значно впали через надлишок пропозиції.

"Побічкою" стало те, що європейці почали активніше купувати китайські бренди замість дорожчих американських, зокрема Tesla. Цей тренд посилила активна участь керівника американської компанії Ілона Маска у виборах у Німеччині на боці праворадикалів.

Тобто, американські обмеження, які, на думку ініціаторів, мали сприяти розквіту американського виробництва електрокарів, навпаки призвели до найбільших за останні роки втрат продажів у тій же Tesla. Дещо схоже може відбутися й зі смартфонами, коли вдвічі дорожчий айфон (але не вдвічі потужніший) буде програвати конкуренцію іншим виробникам у світі.

Як Трамп "смикає" ціни на смартфони в Україні

В українських торговельних мережах кажуть, що безпосередньо зараз ціни на смартфони не зростають. Через те, що одночасно послаблюються курси як долара, так і юаню, що теж є проявом торговельної війни.

"Якщо ми кажемо про курс гривні до долара, то, попри заплановані у бюджеті на поточний рік 45 гривень за 1 долар, зараз обмінники пропонують 40,8-40,9 гривень. Відповідно, продукція у доларі стає дешевшою у гривні та привабливішою для споживача. На відміну від євро, який зростає", - підтверджує тренди пан Ус.

Але в українських мережах це вважають тимчасовим явищем й готуються, що розрив сталих торговельних зв’язків між США та Китаєм все ж матиме негативний вплив і в Україні – але пізніше. Наприклад у "Алло" очікують, що ціни на смартфони в Україні можуть зрости радикально – до 40% в результаті "митних війн". Про це УНІАН розповіла Юлія Кушніренко, керівниця департаменту комунікацій "Алло".

"Нова митна політика США вплине на вартість ґаджетів. Вони здорожчають для українців десь на 10-40%, незалежно від країни виробника. Мита – це ті самі податки, які погано впливають на бізнес, але ще гірше – на споживачів, адже вони компенсуватимуть їх з власної кишені, - каже вона. – Підвищення мит може призвести до розірвання ланцюжків поставок, зростання вартості комплектуючих для ґаджетів, а виробники навіть можуть знизити обсяги виробництва та шукатимуть нові ринки збуту. Можливий дефіцит електроніки, сповільнення розвитку та зростання брендів. Мова насамперед про Apple, Intel, Dell, HP, Microsoft".

Попри досить апокаліптичні прогнози на майбутнє, зараз пані Кушніренко фіксує дещо інший тренд – українці скуповують айфони, поки ціни на них не злетіли. Бо зараз на ринку є "вигідні пропозиції" щодо топових брендів.

"Останніми тижнями в "Алло" зросли продажі iPhone. Але визначити причину цього поки складно – чи майбутнє зростання вартості вже впливає на рішення про покупку, чи вигідні пропозиції. Але цілком може бути, що багато хто купить техніку зараз. Зокрема, ми бачимо, що клієнти стали віддавати перевагу дорогим флагманським моделям смартфонів", - каже представниця "Алло".

Плюс торговельні мережі розпродають старі запаси, користуючись ситуацією, коли китайські виробники скидають ціни, реагуючи на політичні виклики та на зміну курсів валют.

"Люди розуміють, що якщо зараз куплять айфон, то він буде дешевшим, ніж через місяць", - коротко резюмує тему Іван Ус.

Середні ціни на інші топові смартфони – наприклад, "китайський айфон" Xiaomi 14T Pro 12/512GB Titan Black - теж знижуються, але без зростання попиту. Причому їх пропозиція на ринку зростає. Схоже, китайські товари вже активніше йдуть до Європи. Але як довго буде продовжуватися цей "розпродаж"?

"Головний індикатор - це те, як довго продовжуватимуться оці "відповіді" з тарифами Китаю та США. Буде конфлікт посилюватись або, навпаки, повернеться все назад. Якщо це буде суто суперечка США та КНР, а інші країни не будуть їх копіювати і не будуть відповідати, то ціни, радше, підуть вниз, а не в гору. Бо китайські товари підуть туди, де менші ставки", - каже Іван Ус, пояснюючи, чому зараз почали дешевшати саме китайські смартфони.

Великим питанням є й те, чи готові будуть споживачі у світі переплачувати за "повністю американський" iPhone та бренд Apple, або дешевизна китайських виробів, все ж, стане вирішальним фактором. Трамп бажає повернути виробництво технологічної продукції з Китаю до США. Але не факт, що самі американські споживачі цьому зрадіють. Причому вдасться це Трампу чи ні, але це все одно дає старт переділу світового ринку смартфонів та ґаджетів.

Переділ ринку та нові можливості для України

Переділ світового технологічного ринку, який є "бонусом" до "митних війн", та якого прагне нова американська адміністрація (але не гарантовано, що зміни будуть саме такими, як вони хочуть), найбільше вдарить по транснаціональних корпораціях (ТНК), які працюють "між" США, Китаєм та Європою, мають західні технології та штаб-квартири, але тримають виробничі потужності у Азії. А найбільші ТНК - це саме корпорації зі штаб-квартирами у США.

"У ситуації "митних війн" корпораціям, які мають виробництва в різних країнах, буде важче таке виробництво утримувати. Бо їх розвитку сприяли саме низькі тарифи, які й дозволяли розподіляти виробництво між США, Канадою, Мексикою, Китаєм й іншими азійськими країнами, - пояснює пан Ус. – У Apple та інших американських виробників ґаджетів фабрики якраз в Азію були перекинуті. Ба більше – саме ці компанії й перетворили Китай на "головний виробничий цех світу". Так само по одягу таким "цехом" став для світу В’єтнам. І так по інших країнах азійського регіону. Бо колись вирішили, що це найдешевший варіант – там велика кількість людей, які роблять продукцію прийнятної якості за менші гроші".

Чи вдасться тепер американському президенту перенести ці виробництва та робочі місця назад до Сполучених Штатів – питання відкрите. І ще більше питання – чи залишаться вони після цього лідерами у своїх галузях? Адже найбільші у світі корпорації вже не є, власне, американськими. Або китайськими. Вони не є національними компаніями взагалі, адже масштабуються саме завдяки тому, що "розподілені" по всьому світу.

"Виробництво у США означатиме, що воно стане дорожчим, і ціни на продукцію стануть вищими. Такі вироби програватимуть конкуренцію, - розмірковує Іван Ус. – Я не думаю, що масово будуть переносити виробництво у США, бо це буде занадто дорого та з сумнівною ефективністю".

У топі S&P 500 8 з 10 компаній - це технологічні корпорації, глобальні конгломерати та ТНК, де від США залишився лише бренд, інтелектуальна власність та штаб-квартира. Все ж інше – за межами США. І саме по таких ТНК "б’є" нова митна політика США, ставлячи їх перед вибором – або повернутися до Америки й "обрізати" свою присутність у світі, втративши надприбутки, або, навпаки, зменшити свою присутність у США на користь глобального ринку і… теж втратити надприбутки.

У будь-якому разі, так як було раніше, вже не буде. Що дає можливості іншим країнам та брендам нав’язати лідерам конкурентну боротьбу. А особливо тим, хто має доступ до ключових регіональних ринків. Україна, наприклад, має зону вільної торгівлі з ЄС, а проти нас США ввели мінімальні митні тарифи у 10%. Що дозволяє нам працювати на обидва ринки, маючи дешевшу робочу силу. Якби ж не війна…

"Щодо переносу виробництва до України – безумовно, такі перспективи є. Але тут безпекова складова дуже велика. Доки велике виробництво, яке знаходиться в Україні, з великою ймовірністю може бути пошкоджене, інвестори навряд чи будуть дивитися на Україну як на перспективну країну. Але війна колись закінчиться. І тоді ми матимемо шанси. У тому числі, й через те, що до України застосована у США найнижча митна ставка у 10%. Ми є більш конкурентоздатними відносно значного переліку інших країн, які мають більші ставки у США", - вважає експерт.

Українські мережі електроніки теж хотіли б бачити Україну серед виробників смартфонів та ґаджетів, але поки що скептичні щодо цього.

"Потенційно Україна може стати вигідним майданчиком для перенесення виробництва, але лише за умови зниження податків та домовленості з ЄС щодо безмитного ввезення електроніки", - вважає Юлія Кушніренко з "Алло".

Втім, це не означає, що ми не здатні за це хоча б поборотися. Бо "фрагментація" та регіоналізація світової торгівлі й технологічного сектору дає українцям більше можливостей, ніж це було раніше. Ситуація з іншими виробами, зокрема з дронами, це наочно нам показує.

Але це все на перспективу. Поки що ж фіксуємо, що зараз на українському ринку смартфонів є певний "розпродаж" - через перенаправлення торговельних потоків з Китаю та курсові зміни смартфони у гривні дешевшають. Проте це навряд чи триватиме довго, й у перспективі, як наслідок "митних війн", очікується, навпаки, значне здорожчання техніки - якщо США, КНР та інші країни не домовляться про нижчі торгові тарифи.

Андрій Попов