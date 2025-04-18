У ЄС розглядають кілька варіантів на випадок провалу торгових переговорів.

Європейський Союз розглядає можливість введення експортних обмежень щодо США в разі провалу торгових переговорів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в ЄС.

За словами джерел у Євросоюзі, заходи у відповідь буде вжито як стримувальний чинник і тільки в тому разі, якщо переговори з США, які ввели нові мита на товари з ЄС, не дадуть задовільного результату.

"Обмеження експорту - один із кількох варіантів, які розглядає ЄС", - цитує видання джерело, яке говорило на умовах анонімності.

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Серед інших варіантів розглядаються додаткові мита та обмеження на держзакупівлі для американських компаній.

Уточнюється, що обізнані джерела не стали вдаватися до подробиць про те, які конкретні обмеження може запровадити ЄС, і про те, на які сектори та продукти вони поширюватимуться.

"Зазвичай такі обмеження спрямовані на товари, що мають вирішальне значення для країни, і які буде важко замінити", - пояснили журналісти.

Мита Трампа і відповідь ЄС

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу в тарифах для всіх, окрім Китаю. Він заявив, що дає час на переговори з тими державами, які до цього готові.

У відповідь у ЄС теж вирішили відкласти введення мит щодо США на 90 днів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відповідне рішення має "дати шанс" переговорам.

Попри це, згідно з повідомленням Reuters, ЄС готує великі контрмита на товари зі США. У Євросоюзі розглядають можливість введення мит у розмірі 25%, щоб відповісти на американські тарифи на сталь і алюміній.

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