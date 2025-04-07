Мита США можуть завдати довгострокової шкоди американським альянсам.

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна може призвести економіку США до рецесії та зростання цін, а також підірвати довгострокові альянси країни.

"Що швидше буде вирішено це питання, то краще, тому що деякі з негативних ефектів наростатимуть із плином часу і їх буде важко повернути назад", - цитує Даймона видання Financial Times.

Він зазначив, що у зв'язку з планованими митами залишається багато невизначеностей, включно з можливими відповідними заходами з боку інших країн і їхнім впливом на впевненість на ринку, інвестиції та потоки капіталу.

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"Я сподіваюся, що після переговорів довгостроковий ефект буде позитивним для США", - додав Даймон. "Мене найбільше турбує те, як це вплине на довгострокові економічні союзи Америки".

За його словами, мита Трампа, ймовірно, призведуть до інфляції в США в короткостроковій перспективі, і додав: "Чи викличуть мита рецесію, залишається під питанням, але це сповільнить зростання".

Глава JPMorgan вважає, що економіка США залишається стійкою, попри "тривожну обстановку", підприємства виглядають здоровими, а споживачі продовжують витрачати гроші, всупереч нещодавньому ослабленню.

Мита Трампа - ситуація у світовій економіці

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт, які суттєво вплинули на глобальну торгівлю.

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали. Адміністрація Дональда Трампа заявила, що масштабні мита збережуть, незважаючи на побоювання, що вони можуть спричинити рецесію у світовій економіці.

При цьому ціни на нафту продовжили падати, втративши понад 3% на тлі зростаючої торговельної напруженості між США і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобального зниження економічної активності та падіння попиту на енергоносії.

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