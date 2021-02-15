Мобільне шахрайство. Як не стати жертвою телефонних аферистів

За статистикою, торік з телефонними аферистами стикалися 30% українців. І якщо хтось вчасно заблокував мобільний номер і прив’язані до нього банківські рахунки, то комусь не пощастило. В середньому, їх обібрали на понад 12 тисяч гривень.

Двісті вісімнадцять мільйонів доларів - стільки грошей було на рахунку громадянина США, до якого шахраї зуміли отримати доступ через його номер телефону. «Практика використання номеру дуже поширена в Штатах. І, як результат,ми маємо ситуацію - 600 тисяч випадків крадіжки номера в США», - розповів «Грошам» комунікаційний експерт Роман Хімич.

Намагаються не пасти задніх і українські шахраї. Середня сума збитків через крадіжку сім-карти у2020 році становила 12500 гривень. Кожен третій дорослий українець стикався зі зловмисниками, розповідають правоохоронці та експерти.І якщо не на ваші гроші, то на гроші ваших батьків чи сусідів, зазіхали аферисти.

Так потрапили на шахраїв товариші Максима Ситника. «У моїх знайомих в місті Києві була така ситуація. Я її вивчив, щоб бути напоготові», - розповів він «Грошам».

Чоловік живе в Сумах, він бізнесмен, а віднедавна ще й «зірка» - його відео (в якому він розкриває схему шахраїв, через яку вони отримують доступ до номера телефону, а разом з ним і доступ до банківських рахунків жертви) сколихнуло соцмережі. Відео отримало понад два мільйони переглядів за лічені дні!

«Я знімав відео, тому що намагався розповісти своїм рідним та близьким, щоб вони були обережними і не попалися», - розповів він «Грошам».

Тож як працює схема? Спершу аферисти «кидають»вам гудки з трьох різних номерів. Потім жертва передзвонює на ці три незнайомих номери. Плюс шахраї поповнюють ваш мобільних рахунок на кілька гривень. Все це потрібно для того, аби потім мати змогу безпомилково відповісти на питання мобільного оператора і попросити у нього випустити дублікат сім-картки. Вашої сім-карти – для шахраїв.

«Адже потрібно відповісти на два питання: куди ви дзвонили за сім днів та суму останнього поповнення. І вам готові видати нову сім-картку, а стару заблокувати. Тобто власник блокується, а шахраєві видається нова сімка», - розповідає Максим Ситник.

Загалом, здавалося б, крадіжка номера - не така страшна річ. Але у більшості українців до телефону прив’язано все - від електронної пошти до банківської картки. А оскільки доступ до рахунку сьогодні можна отримати через інтернет-банкінг, шахраю лишається лише ввести ваш номер телефону…

«На цей телефон приходить смс з новим паролем і код. І все, можна знімати гроші», - каже Максим.

«І шахраї мають певний час, поки людина усвідомить, що з її номером щось не те», - додає Роман Хімич.

Саме за такою схемою обікрали Людмилу. Її історія приголомшує тим, що жінка збирала кошти на лікування важкохворої дитини. І саме з цього рахунку шахраї стягнули кошти.

Аферисти зателефонували жінці та представилися благодійниками. Сказали, що хочуть надіслати 40 тисяч гривень на лікування, але для того, аби провести операцію, їм потрібно уточнити кілька моментів. «Вони спитали, на які три номери я найчастіше телефоную…», - розповіла Людмила «Грошам».

Після довгої розмови жінка чекала на поповнення рахунку, натомість побачила, як з її картки зникла п’ятизначна сума: «Вкрали 20 тисяч гривень».

На жаль, ніхто їй цієї суми так і не відшкодував: «Банк грошей не повернув, хоча обіцяли».

Хоч якби мобільні оператори та банки не опиралися, експерт вкібербезпеці та телекомунікаціях Роман Хімич каже: провина у таких ситуаціях все ж саме на цих компаніях. Адже вони, виходить, недостатньо дбають про безпеку клієнтів.

«При цьому, номер мобільного зв’язку взагалі не пристосований, щоб виконувати таку функцію. Банки зробили цю функцію на наш ризик», - каже він.

«Гроші» запитали у трьох найбільших мобільних операторів України, як вони захищають клієнтів та як убезпечитися від махінаторів? Відповіді чекаємо досі.

Тим часом вивчаємо досвід іноземних країн. Наприклад, у Мозамбіку після заміни сім-картки будь-які операції з банківськими рахунками можуть проводитися лише через два дні. За цей час людина точно може зрозуміти, що її номер телефону вкрали, і встигає заблокувати картки та знешкодити зловмисників.

«В зоні ризику знаходяться номери, які є анонімними, без встановлення особи. В ЄС використання номеру мобільного зв’язку вважається не те, що не досконалим, а не бажаним. Тому більшість банківських установ використовують інші ідентифікатори, які людина фізично контролює», - розповідає «Грошам» Роман Хімич.

Експерти радять: аби не потрапити в зону ризику, варто прив’язати свій номер телефону до паспорта. Тоді будь-яка операція, в тому числі і видача дублікату сім-картки, повинна буде відбуватися з документом, який підтверджує особу. Таким чином ви зв’яжете руки аферистам і, цілком ймовірно, врятуєте власні гроші.

Сабіна Обухова

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