У разі схвалення кошти надійдуть з нової програми екстреного кредитування.

7 жовтня виконавча рада МВФ розгляне запит України про виділення $ 1,3 млрд в якості додаткового екстреного фінансування через російське вторгнення.

Про це повідомляє Reuters.

Чиновники МВФ відзначили, що український уряд і його центральний банк впоралися з економічними потрясіннями, викликаними вторгненням Росії.

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Співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо стійкості боргу і претендувати на додаткові надзвичайні фонди.

У разі схвалення кошти надійдуть з нової програми екстреного кредитування для розв'язання проблеми нестачі продовольства.

Як пише видання, співробітники Фонду мають зустрітися з українською владою у Відні на тижні 17 Жовтня для обговорення планів бюджету та грошово-кредитної політики України.

Обговорення послідують за зустрічами більш високого рівня, які відбудуться наступного тижня під час щорічних зборів Світового банку і МВФ.

Війна в Україні та допомога МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МВФ надав нашій державі екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.

26 серпня 2022 року Bloomberg повідомив про те, що Україна може не отримати гроші від МВФ через принципи роботи організації.

12 вересня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що МВФ розширить доступ до екстреної допомоги у разі продовольчого шоку.

20 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що МВФ в жовтні почне роботу над новою програмою з Україною.

Раніше глава Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

30 вересня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердив розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть можливість Україні звернутися за новим траншем у розмірі 1,3 млрд доларів в рамках інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

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