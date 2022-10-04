7 жовтня виконавча рада МВФ розгляне запит України про виділення $ 1,3 млрд в якості додаткового екстреного фінансування через російське вторгнення.
Про це повідомляє Reuters.
Чиновники МВФ відзначили, що український уряд і його центральний банк впоралися з економічними потрясіннями, викликаними вторгненням Росії.
Співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо стійкості боргу і претендувати на додаткові надзвичайні фонди.
У разі схвалення кошти надійдуть з нової програми екстреного кредитування для розв'язання проблеми нестачі продовольства.
Як пише видання, співробітники Фонду мають зустрітися з українською владою у Відні на тижні 17 Жовтня для обговорення планів бюджету та грошово-кредитної політики України.
Обговорення послідують за зустрічами більш високого рівня, які відбудуться наступного тижня під час щорічних зборів Світового банку і МВФ.
Війна в Україні та допомога МВФ:
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МВФ надав нашій державі екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.
На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.
26 серпня 2022 року Bloomberg повідомив про те, що Україна може не отримати гроші від МВФ через принципи роботи організації.
12 вересня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що МВФ розширить доступ до екстреної допомоги у разі продовольчого шоку.
20 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що МВФ в жовтні почне роботу над новою програмою з Україною.
Раніше глава Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.
30 вересня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердив розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть можливість Україні звернутися за новим траншем у розмірі 1,3 млрд доларів в рамках інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).
Вас також можуть зацікавити новини:
- Нацбанк змінив ліміт купівлі безготівкової валюти
- Нацбанк заборонив деякі перекази з гривневих карт: кого це стосуватиметься
- Війна не перешкода: як Україні прискорити темпи відновлення економіки