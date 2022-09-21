Україна розраховує на фінансування близько 20 млрд доларів в рамках майбутньої програми.

Місія Міжнародного валютного фонду в жовтні розпочне роботу над новою програмою з Україною.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram за результатами двосторонньої зустрічі з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

"Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що голова уряду під час зустрічі також розповів про заходи зі стабілізації внутрішньоекономічної ситуації в Україні, переведення економіки на "воєнні рейки" та вчасне подання до парламенту державного бюджету на 2023 рік.

"Вдячний МВФ та Вам особисто за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ, та надання допомоги на суму 1,4 млрд доларів. Розраховуємо на продовження нашої активної і тісної взаємодії, адже підтримка МВФ є основою подальшого фінансового розвитку нашої країни", - зазначив Шмигаль.

Георгієва при цьому запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається непохитним партнером України.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з Міжнародним валютним фондом і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів. За словами голови НБУ, зараз розробляється план програми, яка б дозволила фінансувати як бюджетний дефіцит, так і дефіцит платіжного балансу України.

Вас також можуть зацікавити новини: