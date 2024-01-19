Політик вважає, що податки можна збільшити тим, хто заробляє від 20 тисяч гривень.

Народна депутатка Роксолана Підласа заявила, що для фінансування захисту України необхідне підвищення податків. Вона запропонувала збільшити військовий збір до 3% тим, хто отримує зарплати від 20 тисяч.

За її словами, державі потрібно буде ще 300 мільярдів гривень у разі посилення мобілізації, адже військових потрібно годувати, екіпірувати, навчити і підготувати до бойових дій.

"На забезпечення військових без військової техніки потрібно понад 300 мільярдів гривень додаткових витрат. Зараз цього ресурсу в нашому бюджеті немає. Всі наші доходи ми направляємо на потреби оборони в повному обсязі. Тільки ті податкові надходження, які входять до місцевих бюджетів, не спрямовуються на потреби оборони", – заявила голова Комітету Верховної Ради з бюджету в ефірі телемарафону.

При цьому вона зазначила, що є кілька варіантів збільшення доходів держави, в тому числі перенаправлення коштів з місцевих бюджетів і підвищення податків.

"Коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто займаю жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Якщо ви заробляєте найменше, ви не повинні платити більше навіть зараз, але якщо ви заробляєте, наприклад, від 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. Це було б справедливо", – вважає Підласа.

Крім того, вона згадала про податок на розкіш, адже в Україну завозять дорогу техніку і автомобілі, і хтось це купує.

"Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків, телефонів щомісяця ми імпортуємо. Якщо це новий iPhone за 60-70 тисяч гривень, то він може обкладатися податком додатково", - підсумувала нардепка.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки - що відомо

Кабінет міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, чим виконав один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що мета стратегії - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове та митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для повоєнного відновлення та економічного зростання.

При цьому рішення відразу ж обросло чутками і фейками. Наприклад, широкого розголосу набуло припущення, що чиновники хочуть оподатковувати податком на доходи фізичних осіб будь-які перекази з картки на картку. У Мінфіні майже відразу спростувавши цю інформацію.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що розроблена Нацстратегія доходів до 2030 року передбачає введення прогресивної шкали податків, але це станеться тільки після широких дискусій.

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