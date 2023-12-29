Оподаткування надходжень на картки стане можливим після надання податковій службі доступу до інформації щодо руху коштів на рахунках фізосіб.

Національна стратегія доходів, ухвалена українським урядом 27 грудня, передбачає, серед іншого, оподаткування банківських переказів українських громадян з картки на картку за ставкою 18%.

Про це написав директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, йдеться у статті УНІАН. "Кабмін затвердив "Національну стратегію доходів", але це не про ваші доходи, а про наповнення бюджету… Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт, кешева економіка)", - йдеться у дописі Амеліна.

У самому документі про це сказано, що "всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України".

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Як розповів УНІАН економіст Олег Пендзин, насправді ця ідея не нова, і навіть зараз будь-які доходи фізичних осіб мають декларуватися та оподатковуватися, проте наразі неможливо відстежити надходження на банківські картки громадян через те, що податкова не має доступу до рахунків.

"Будь-які доходи, які сьогодні до вас поступають, ви зобов’язані декларувати – це вказано в Податковому кодексі – і оподатковувати відповідно до вимог чинного законодавства. Інша справа, що податкова не має доступу до банківської таємниці, і жодної інформації щодо надходжень на ваші картки вона не має. Це основне пояснення, чому на сьогоднішній момент податкова не пред’являє вам претензій з приводу оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю", - сказав фахівець.

Пендзин зазначив, що у Національній стратегії доходів вказано, що податкові органи в майбутньому матимуть доступ до персональних рахунків українців поза межами банківської таємниці, в чому і полягає основна новація, яка дозволить оподатковувати кожну операцію.

Втім, досі незрозуміло, яким чином буде здійснюватися це оподаткування: безпосередньо під час здійснення операції або постфактум після подання відповідних звітів до Податкової служби.

Національна стратегія доходів: що відомо

27 грудня Уряд ухвалив Національну стратегію доходів, яка передбачає суттєві зміни в системі оподаткування для підприємців.

Планується реформувати спрощену систему оподаткування (ССО), зокрема, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму.

Український прем’єр Денис Шмигаль назвав метою стратегії посилення фіскальної спроможності країни, адаптація податкового і митного законодавства до європейських стандартів, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення України та її економічного зростання.

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