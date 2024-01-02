В тексті Національної стратегії доходів до 2030 року відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи".

В ухваленій нещодавно урядом Національній стратегії доходів до 2030 року не передбачене запровадження оподаткування будь-яких надходжень на банківські картки фізичних осіб. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Там зазначають, що некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу "Реформа спрощеної системи оподаткування", в якому, зокрема, йдеться, що "всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України".

Як пояснили у Мінфіні, в тексті відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи". При цьому фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві.

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У відомстві зауважують, що будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства, і жодна фундаментальна реформа - особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб - "просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади".

"Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)", - підкреслили у міністерстві.

Податок з переказів на карту: що відомо

Оподаткування переказів з картки на картку стане можливим після надання податковій службі доступу до інформації щодо руху коштів на рахунках фізосіб. Про це повідомив директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін.

У свою чергу економіст Олег Пендзин розповів, що насправді ця ідея не нова, і навіть зараз будь-які доходи фізичних осіб мають декларуватися та оподатковуватися. Водночас нині неможливо відстежити надходження на банківські картки громадян через те, що податкова не має доступу до рахунків.

Як відомо, днями уряд затвердив Національну стратегію доходів, яка, серед іншого, передбачає оподаткування карткових переказів.

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