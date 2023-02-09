США та європейські країни занепокоєні фінансовою взаємодією ОАЕ з Росією.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Об'єднані Арабські Емірати вперше за кілька років схвалили видачу ліцензії російському "МТС Банку".

Як повідомляє Financial Times, це може посилити занепокоєння країн Заходу щодо перетворення країни на фінансову гавань для РФ.

"МТС Банк" став першим за кілька років іноземним банком, який отримав ліцензію в ОАЕ, підкреслили в FT.

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Як пише видання з посиланням на місцевих чиновників, рішення Центробанку видати банківську ліцензію кредитору "задовольнить зростаючий попит на фінансові послуги з боку російських мігрантів".

Як йдеться в матеріалі, ліцензія полегшить доступ до банківських рахунків для росіян та відкриє новий канал для потоку грошей в ОАЕ.

США та європейські країни стурбовані фінансовою взаємодією ОАЕ з Росією. Зокрема, заступник голови Мінфіну США з тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон, підняв питання стосовно ліцензії російського банку під час візиту в Абу-Дабі.

Війна в Україні та позиція ОАЕ

Після вторгнення Росії в Україну десятки тисяч росіян оселилися в ОАЕ, переважно в Дубаї, щоб уникнути санкцій або не потрапити під мобілізацію.

Багато з російських мігрантів скаржилися на труднощі з відкриттям банківських рахунків, особливо корпоративних, у тих кредиторів, які вже працюють в країні.

Ситуація з російськими банками:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

Станом на 27 січня 2023 року прибуток російських банків впав у 12 разів.

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