У Росії окремі кредитні організації завершили рік зі значними збитками.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, у 2022 році банківський сектор агресора отримав у 12 разів менше прибутку, ніж у 2021-му.

Як повідомляє російський "Коммерсантъ" з посиланням на дані Центробанку РФ, у 2022 році банківський сектор країни-окупанта отримав 203 млрд рублів, у той час, як роком раніше прибуток становив 2,4 трлн рублів.

"Прибуток значно знизився щодо рекордного результату 2021 року, коли банки заробили 2,4 трлн руб. Разом з тим збитки першого півріччя 2022-го перевищували 1,5 трлн рублів в основному через валютну переоцінку",-йдеться в матеріалі.

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Також повідомляється, що окремі кредитні організації завершили рік зі значними збитками.

Вторгнення в Україну і крах російської економіки:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

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