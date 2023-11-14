Дах над головою (з ракетами чи без). Вартість оренди житла у різних регіонах

Після бурхливих сплесків і потрясінь минулого року, ринок оренди житла у тилових регіонах стабілізувався. У скільки сьогодні обходиться вирішення квартирного питання у різних куточках України, та що буде із цінами далі, - дізнавався УНІАН.

Вимушена міграція українців внаслідок повномасштабного вторгнення відчутно загострила й без того болюче квартирне питання.

Наразі чимало людей змінюють місце проживання задля безпеки. Чиєсь житло, на жаль, було окуповане або знищене російськими загарбниками, тож люди вимушені шукати нове. А хтось не бажає переїжджати далеко, але хоче змінити помешкання на таке, що більше відповідає воєнним викликам, обираючи для себе квартири на нижчих поверхах у будинках із вбудованим паркінгом або приватні домівки із автономним енергозабезпеченням.

"До початку широкомасштабної війни я винаймала в Києві квартиру на 22 поверсі, потім виїжджала за кордон. Але після повернення зрозуміла, що на такій висоті не можу почувати себе безпечно, тому переїхала за місто в квартиру на 5 поверсі", – розповідає мешканка столичного регіону Марина.

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УНІАН поспілкувався з ріелторами та експертами з нерухомості і з’ясував, чи вдалий зараз час орендувати житло, які ціни пропонують орендодавці у різних куточках України, та чи варто очікувати на цінові сплески у найближчій перспективі.

Столичний ринок

Якщо говорити про поточний стан справ на ринку оренди житла у тилових регіонах нашої країни, то тут наразі прослідковується відносна стабільність. Напередодні осені, після завершення сезону відпусток попит на винаймання помешкань відчутно зріс, а разом з ним – і ціни, проте зараз ситуація нормалізувалася. Хоча вартість оренди не поспішає зменшуватися до рівня, який був на початку літа.

"Бум в серпні-вересні пройшов. І ціни десь такі й залишились, вони не знизились, хоча попит зменшився. Наприклад, в Києві квартира, яка коштувала 10 тисяч гривень, тепер буде десь 11 тисяч", – розповів УНІАН президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта.

СЕО міжнародної інвестиційної компанії Puzzle House Group Анастасія Біленко вважає, що тенденція на зростання цін на оренду нерухомості в Києві буде зберігатися, оскільки кількість приїжджих саме до Києва з різних причин зростатиме.

На думку експертки, найвищий попит спостерігатиметься на смарт- та однокімнатні квартири, тоді як великі квартири орендодавцям буде здати складніше.

"Внутрішнє переміщення українців подалі від лінії вогню та на заробіток - насамперед, до столиці - призводить до зростання попиту на квартири економ-сегменту, смарти та однокімнатні квартири з бюджетом від 9 до 13 тисяч гривень на місяць", – говорить Біленко.

Згідно з розрахунками ЛУН, в другій половині жовтня середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Києві склала 12,5 тисяч гривень, тоді як ще рік тому вона становила 10 тисяч гривень. Двокімнатну можна орендувати за 18 тисяч гривень (торік було на тисячу дешевше), трикімнатну – за 28,6 тисяч гривень (минулого року було 25,1 тис. грн). Втім, ці показники виглядають дещо завищеними.

Наразі, за даними сайту OLX, найдешевші варіанти оренди "однушки" у столиці можна знайти за 5 тисяч гривень на місяць, "двушки" – за 6 тисяч гривень. Найчастіше такі квартири трапляються в Деснянському, Дніпровському або Подільському районах чи на Солом’янці. Але треба розуміти, що це квартири економ-сегменту, а отже не варто за таку ціну розраховувати на свіжий ремонт та зручне розташування.

Водночас, вартість оренди однокімнатних квартир більш сучасного вигляду, розташованих поближче до метро, стартує від 11 тисяч гривень, а двокімнатних - від 14-17 тисяч, залежно від району.

Що стосується елітного житла, то наразі його пропозиція на столичному ринку досить велика, чого не скажеш про попит на нього. До повномасштабної війни помешкання такого сегменту винаймали переважно іноземці (дипломати, експати), але із початком повномасштабного вторгнення вони виїхали із України, й більшість з них досі не повернулися. Тепер таке житло не користується достатньою популярністю, тому орендодавці змушені знижувати ціни.

"Наразі, в основному, живе не преміальний сегмент, а "бізнес-плюс" або нижня планка "преміума". Тобто, від 2,5 до 4 тисяч доларів на місяць. Проте, хочу зауважити, це ціни на військовий час - раніше вони коштували десь на 40 відсотків дорожче", – розповіла експерт з нерухомості Ірина Луханіна.

За її словами, найдешевший варіант в такому ціновому сегменті представлений чотирикімнатною квартирою площею від 90 до 125 квадратних метрів.

Орендарі такого типу житла хочуть, щоб квартира була розташована не на високому поверсі, а дім був облаштований паркінгом, який в разі потреби може слугувати укриттям. Тож, усі модні видові пентхауси на 20+ поверсі зараз здати в довгострокову оренду вкрай складно.

Житло на заході

Якщо на початку повномасштабної війни на заході країни спостерігався справжній "бум" на оренду житла - навіть попри кількакратно завищені ціни, усі доступні варіанти помешкань розліталися наче гарячі пиріжки, – то зараз ситуація стабілізувалася. Тепер західний ринок оренди нагадує столичний.

Президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта зазначив, що у серпні-вересні ціни на оренду житла у великих містах на заході країни, як і в Києві, відчутно зросли на тлі зростання попиту, і навіть зараз, коли ажіотаж вгамувався, вони не поспішають йти донизу, лишаючись на доволі високому рівні.

Згідно з даними проекту з пошуку житла ЛУН, у Львові в другій половині жовтня можна було виняйняти однокімнатну квартиру, у середньому, за 16 тисяч гривень, двокімнатну – за 18, трикімнатну – за 21,1 тисячу гривень. Ці ціни за рік майже не змінилися, що пов’язано з відносно невеликим квартирним фондом, який був зайнятий ще навесні 2022 року.

Експерти ЛУН підкреслюють, що високий попит на оренду у Львові диктується віддаленістю від лінії бойових дій, розвинутою інфраструктурою та, що найважливіше, наявністю вакансій з працевлаштування.

Згідно з даними порталу OLX, найдешевші мебльовані готельки (площею 12-14 квадратних метрів) у Львові можна знайти від 3500 гривень. Стандартні однокімнатні квартири площею 30 квадратів і більше стартують від приблизно 5 тисяч гривень.

Також доволі популярним для проживання стало місто Івано-Франківськ. Як і у Львів, туди приїхало багато переселенців, тому попит на винаймання житла високий.

В цьому місті, як можна відслідкувати на сайті OLX, ціни на однокімнатні квартири стартують від 5-5,5 тисяч гривень, більш комфортабельні варіанти можна винайняти за 7-9 тисяч гривень. Тоді як двокімнатну з хорошим ремонтом можна знайти за 11-15 тисяч гривень і вище.

Центральна Україна

Одними з найпопулярніших місць перебування внутрішньо переміщених осіб зі сходу та півдня нашої держави стали міста центральної України.

Великим "хабом" для українських мігрантів з початку повномасштабної війни стало місто Дніпро. Тому ситуація на ринку оренди житла у цьому регіоні була подібною до тієї, що прослідковувалась у західних областях – попит зростав шаленими темпами, пропозиція не могла його сповна покрити, до того ж і ціни кусались.

Потім ця ситуація вщухла. Ріелтор та юрист з нерухомості Марія Самаріна говорить, що в жовтні минулого року ціни на винаймання житла в Дніпрі повернулися на довоєнний рівень. Наразі, за її словами, вартість оренди однокімнатної мебльованої квартири зі свіжим ремонтом складає в середньому від 8 тисяч гривень на місяць, залежно від району.

"Зараз пропозицій багато, попит також є. В середньому, квартира здається приблизно за тиждень", – зазначає вона.

Водночас, гарну "двушку" в Дніпрі, згідно з цінами на сайті dim.ria, можна винайняти від 9-10 тисяч гривень, "трьошку" – від 10-11 тисяч.

Також привабливою для проживання стала Вінниця. У цьому місті також зараз спостерігається відносна стабільність цін на оренду житла.

Подібно до інших спокійних регіонів нашої держави, із початком повномасштабної війни вартість оренди підскочила, але згодом ціни почали знижуватися. Керівник вінницького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Лілія Пшенична зауважила, що за останні 3-6 місяців оренда житла в місті стала дешевшою, але ціни впали не більше, ніж на 5-10%.

"Ще одне цікаве спостереження: ціни на оренду нерухомості (у Вінниці – УНІАН) станом на зараз дуже наближені до тих цін, які спостерігались до початку повномасштабної війни росії проти України. Проте ціни наближені, якщо їх порівнювати у доларовому еквіваленті. Зважаючи на те, що левова частка орендарів отримають свої заробітні плати у гривні, то такий стан справ однозначно грає не на їх користь", – підкреслює фахівчиня.

Вона говорить, що найбільший попит спостерігається на малогабаритні бюджетні помешкання, і цей попит явно перевищує реальну пропозицію.

Щодо цін на оренду квартири у Вінниці, то на сайті dim.ria можна знайти однокімнатну від 6-7 тисяч гривень, двокімнатну – від 7-9 тисяч, трикімнатну – від 9-10 тисяч.

Інше популярне місто центральної України – Черкаси – за тенденціями нагадує сусідній обласний центр. Діапазон цін у цьому місті подібний до вінницького. Чого не скажеш про пропозицію - у Черкасах вона більш обмежена.

Прифронтові регіони

Такі міста, як Харків, Запоріжжя, Миколаїв ще зовсім недавно приваблювали студентів та бізнесменів. А тепер вони знаходяться у безпосередній близькості до лінії бойових дій та регулярно обстрілюються, Із початком повномасштабної війни ринок оренди житла у цих регіонах завмер і, схоже, ще не скоро оговтається.

"Щодо сходу, то там ціни на оренду знизились від початку військового стану. В Харкові, Запоріжжі ціни не підвищуються, тому що попит там не дуже активний. В основному, орендують ті, хто приїжджає не на дуже довгий період. Щодо Одеси, то розуміємо, що там більше обстрілів, і інфраструктура страждає, хоча попит є. В першу чергу, його створили студенти", – зазначає фахівець з нерухомості Піта.

Згідно зі статистикою програми для оренди житла bird, у Харкові найчастіше зустрічається ціна на оренду однокімнатної квартири у 4 тисячі гривень на місяць, проте можна знайти навіть дешевші варіанти. Двокімнатну можна винайняти за 6 тисяч, трикімнатну – за 7,5 тисяч гривень. При цьому, великі квартири поступово дешевшають – порівняно з другою половиною жовтня, ціни на них впали на близько 300 гривень за місяць.

В Запоріжжі, за даними OLX, ціни на винаймання "однушки" стартують від 3-3,5 тисяч гривень, більш комфортні умови пропонуються від 6 тисяч. "Двушку" найчастіше здають за 6-6,5 тисяч гривень.

У Миколаєві найдешевші однокімнатні квартири можна знайти за 2 тисячі, з покращеними умовами – за 5-7 тисяч гривень. Двокімнатну з хорошим ремонтом можна орендувати в основному за 6-9 тисяч гривень.

Ще дешевші варіанти можна знайти у Херсоні – там ціни стартують від 1000-1500 гривень.

Щодо житла підвищеного класу, то в прифронтових містах орендарі зараз на нього не зважають.

"На преміальне житло попиту немає. У нас фронт в 70 кілометрах від міста. Біженці в основній масі з Херсону. В трикімнатних квартирах живуть по 6-7 осіб", – розповідає директор Агенції нерухомості "Юрінформ" у Миколаєві Олег Єрмолов.

Умови укладання договорів оренди

Хоча війна диктує нові правила майже в усіх аспектах нашого життя, умови укладання договорів за цей час практично не змінились.

"Зараз умови укладання договорів оренди житлової нерухомості фактично не змінились. Зазвичай термін договору фіксується на 6 місяців, після чого можлива пролонгація. Щодо вартості, договір обов’язково містить умову про те, що підвищення орендної плати може бути переглянуте не частіше одного разу на рік. Також передбачена заставна сума, тобто оплата за останній місяць", – зазначила юрист з нерухомості Марія Самаріна.

Вона додала, що, якщо у орендарів є домашні улюбленці, договір може містити уточнення та додаткову заставу на ремонт меблів, які може пошкодити тварина.

Юрист радить орендарям перед заселенням перевірити, чи немає у власників заборгованості за комунальні послуги. Також не варто передавати гроші за оренду без попередньої зустрічі із власниками та перегляду документів і власне помешкання, щоб не бути ошуканими. Після переведення оплати слід отримати від орендодавця підтвердження про її отримання та зафіксувати цю суму.

Крім того, експертка рекомендує орендарям перевіряти власників помешкання на наявність судимостей та арештів майна.

Не зайвим буде попіклуватись про власну безпеку при заселенні.

"Замініть хоча б один замок, тому що ніколи не знаєте, хто мешкав у квартирі до вас, та у кого ще можуть бути ключі", – додає Самаріна.

Слідування цим простим правилам дозволить вам убезпечити себе від шахрайства і забезпечить якомога довшу оренду за вигідними умовами.

Таким чином, якщо ви бажаєте змінити житло, схоже, зараз саме час поглянути на доступні оголошення та обрати те, що найбільше відповідатиме вашим вимогам. У тилових регіонах держави попит на житло поступово зростає, підштовхуючи за собою і ціни. Втім зараз, напередодні зими, яка ризикує стати черговим тестом на нашу витривалість, ажіотажу не спостерігається, і на ринку повно пропозицій у різних цінових сегментах та категоріях, навіть на заході країни.

Альона Кириченко