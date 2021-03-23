Концесія автодоріг: чи стануть українські магістралі платними

У цьому році Україна планує провести перші конкурси по передачі автомобільних доріг в концесію. УНІАН намагався розібратися, як це вплине на українську економіку та чи варто водіям очікувати "касирів" на дорогах.

Будівництво та ремонт автомобільних доріг сталивізитівкою нинішньої української влади. Тільки за минулий рік Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») в рамках програми «Велике будівництво» відремонтувало більше 4 тисяч кілометрів шляхів. За словами президента України Володимира Зеленського, в цьому році цей показник буде ще більш вражаючим – 6,5 тисяч кілометрів.

Збудовані та відремонтовані дороги за кошти держбюджету, міжнародних фінансових організацій все ж залишаються виключно державними проектами, які в умовах коронакризи є важким тягарем для державної казни. Спробою влади фінансово «розвантажитися» стало прийняття в жовтні минулого рокуПершої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

Ця програма передбачає передачу в концесію до 2023 року 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1,4 тисяч кілометрів.

Зокрема, мова йде про ділянки таких автодоріг: Харків - Дніпро - Запоріжжя, Бориспіль - Полтава, Херсон - Миколаїв, Київ - Житомир - Рівне, Ягодин - Ковель - Луцьк, а також Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв.Перші конкурси по цим дорогам, як повідомили в Міністерстві інфраструктури, пройдуть до кінця поточного року.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вибір ділянок пояснюється їх важливістю для великої кількості українців.

«Перші 6 пілотів відбирались таким чином, щоб досягнути максимального економічного ефекту від вкладених коштів, і щоб якомога більше українців відчули покращення дорожньої інфраструктури. Адже ці автошляхи сполучають 10 областей України, де проживає понад 12 мільйонів жителів», - сказав він.

В березні «Укравтодор» зробив перший крок до старту процесу: 11 березня агентство та українська компанія «Автомагістраль-Південь» підписали меморандум щодо підготовки пропозиції про здійснення концесії у рамках проекту будівництва та експлуатації автодороги за маршрутом Краковець - Броди - Рівне (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

За словами голови «Укравтодору» Олександра Кубракова, підписання меморандуму дозволить вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для цього маршруту.

Інвестиції, комфорт та безпека

Перехід концесійної політики держави, яка була запущена у минулому році в морських портах, на українські автошляхи, окрім зниження тиску на державну казну, такожпередбачає ряд інших плюсів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, концесія автомобільних доріг дозволить залучити інвестиції та покращити якість самих доріг.

«Використання механізму державно-приватного партнерства дасть змогу активніше залучати інвестиції у розбудову якісної дорожньої мережі в Україні... Будівництво дорожніх шляхів із залученням приватного інвестора дозволить не тільки створювати нові робочі місця та сприяти економічному розвитку, це дозволить зробити дороги комфортними та безпечними для українців у довгостроковій перспективі», - заявив Шмигаль.

Криклій підкреслив, що концесія доріг також дасть Україні можливість залучити мільярди доларів інвестицій.

«У середньостроковій перспективі ми зможемо залучити понад 9 мільярдів доларів приватних інвестицій для відновлення та обслуговування понад 4,5 тисячкілометрів доріг державного значення», - повідомив міністр.

Зокрема, згідно даних Мінінфраструктури, тільки реалізація 6 пілотних проектів дозволить залучити майже 2 мільярди доларів початкових інвестицій.

Протягом 2023-2030 років Україна планує передати в концесію не менше 15 інших ділянок автодоріг.

За словами Криклія, всі проекти передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20-25 років.

«А це додаткові інвестиції, що в рази перевищують початкові», - підкреслив міністр.

Поділяють оптимізм влади в експертному середовищі.

Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк наголосив, що введення такого формату співпраці держави і бізнесу довело свою ефективність в інших країнах.

«У всьому світі це є один із найбільш поширених інструментів залучення саме довгострокових інвестицій в інфраструктуру... Загалом «Укравтодору» потрібно працювати над залученням позабюджетного фінансування в дорожні проекти, і концесія у цьому випадку є одним із найцікавіших інструментів», - повідомив він УНІАН.

За його словами, важливим є і те, що міжнародні фінансові організації, такі як Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, приймали активну участь у розробці зазначеної програми державно-приватного партнерства в дорожній сфері, що є своєрідним індикатором якості підготовленого плану концесій.

Безоплатні – для водіїв, платні – для платників податків

Економічний ефект запуску концесійних проектів на дорогах, безумовно, є важливим як для влади, так і для суспільства, проте головне питання для українців – чи будуть такі дороги безоплатними для проїзду?

Міністр інфраструктури Криклій відповідає на це питання категорично: українцям не доведеться платити за дороги.

«Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором», - заявив він.

Прес-служба «Укравтодору» в коментарі УНІАН повідомила, що інвестор також матиме інші джерела доходу з концесійних доріг.

«На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1,4 тисяч кілометрів. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі (готелі, ресторани, СТО, магазини та інше) та availability payments (плата за доступність) з Державного дорожнього фонду», - повідомили в «Укравтодорі».

В «Укравтодорі» наголосили, що всі дороги президентської програми «Велике будівництво» будуть безкоштовними для українців, а плата за проїзд можлива тільки за умови будівництва абсолютно нової дороги концесіонером, яких поки в Україні не існує.

Агентство при цьому зауважило, що будівництво у майбутньому концесійних платних доріг обов’язково буде передбачати наявність безкоштовної альтернативи.

Експерт з питань транспорту та інфраструктури Роман Хміль скептично оцінює плани влади по моделі фінансування перших 6 пілотних проектів і вважає, що утримання таких доріг в будь-якому разі буде перекладене на плечі платників податків.

«По суті, це короткострокове кредитування (зі сторони держави – УНІАН). А через два роки, коли машинопотоку не буде, концесіонер прийде до держави, аби йому компенсували те, що він не зміг отримати, збираючи плату за проїзд. Але проблема у тому, що концесіонер закладе туди ризики, інфляцію тощо, і це буде коштувати нам на 30-50 відсотків дорожче, ніж якби ми побудували ці дороги за гроші Дорожнього фонду», - повідомив він.

Перспектива платних доріг

Дискусія щодо форматів оплати концесійних доріг все ж не відміняє перспективність такої моделі співпраці держави і бізнесу.

Експерт Вовк вважає, що уряд має працювати над розробкою проектівплатних концесійних доріг в Україні.

«Україні потрібно працювати над розвитком платних доріг в тому числі.При цьому мають бути збережені норми законодавства, які стосуються наявності альтернативної безкоштовної дороги», - сказав він.

На його думку, це стосується об’їздних доріг, швидкісних автомагістралей,де автомобілісти часто стоять в заторах і витрачають чимало коштів на бензин та втрачають у часі.

«Має бути альтернатива – або ти платиш і їдеш платною дорогою, але ти економиш час, паливо і можеш якимось чином прогнозувати час перевезення, або ти їдеш безкоштовною дорогою», - сказав він.

Експерт Хміль, в свою чергу, погоджується, що концесія може бути успішною, але негативний приклад країн Європи у введенні концесійних платних доріг може бути показовим для України.

«Я песиміст в плані концесії доріг в Україні. У багатьох країнах світу такий досвід є успішний, а є багато прикладів європейських країн, в яких така модель роботи не пішла. У нас кількість машин на дорогах у 3-5 разів нижча, ніж в Європі. А вартість будівництва одного кілометра доріг така сама. Відповідно, для того, щоб дороги в Україні окуповувалися збором плати за проїзд, ціна за проїзд за кілометр має бути у п’ять разів вища, ніж в Європі. Зарплати в Україні відомо які ─ в 10 разів нижчі. Тому немає платоспроможного попиту, а машинопотік в рази нижчий, ніж там», - сказав Хміль.

Також експерт наголосив, що вимога існування альтернативної безкоштовної дороги може бути перепоною для інвесторів.

«У країнах, де законодавство як у нас, концесії не працюють. Концесія добре працює там, де шматок дороги є монопольним», - підкреслив Хміль.

Цього року нас очікують перші конкурси в дорожній сфері, від успішності якихзалежить майбутнє концесійних планів влади в транспортній сфері.

Обіцяний владою безоплатний проїзд, мільярдні інвестиції та підтримка міжнародних фінансових організацій роблять цей проект одним із найперспективніших інфраструктурних проектів найближчих років, проте ще залишаються питання щодо зацікавленості інвесторів нашими дорогами. Як і щодо того, наскільки великим тягарем буде співпраця з концесіонерами для Дорожнього фонду, а отже і для платників податків.

В будь-якому разі концесія – це те, що Україна має спробувати найближчим часом, враховуючи грандіозні плани по ремонту автодоріг.

Павло Степанець

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