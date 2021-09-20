Шахрайство в законі. Як працює телефонний "бізнес" ув’язнених

Напевно, з телефонним шахрайством хоча б раз у житті стикався кожний повнолітній українець. Воно й не дивно – за ввічливим голосом, яким співрозмовник усіляко намагається допомогти вам "вберегти свої фінанси", важко розгледіти злочинця. Але стережіться. Найчастіше такі дзвінки роблять ув’язнені, збагачуючи себе, а іноді й адміністрацію пенітенціарних закладів.

"Моє ім’я – Костенко Віктор Сергійович, номер робочого жетона - 14710…", - так почалася розмова агента "Грошей" з невідомим чоловіком, який зателефонував журналістові.

Кримінальний баритон почав розпитувати про найцікавіше – кредитні картки: "Скажіть, будь ласка, ви картками користуєтесь самостійно? Не губили? Не передавали в користування?".

Голос зі слухавки, ну, ніяк не схожий на голос працівника банку. Але агент "Грошей" вирішив підіграти: "Ні, не губив і не передавав".

"А помилок під час вводу пінкодів останнім часом ви не допускали?", - продовжував голос.

"Ні, не допускав".

Людина по той бік слухавки поступово, крок за кроком, рухається до головного - інформації про кредитну картку, яка дозволить відкрити її, наче гаманець: "Річ у тім, що по ваших картках спрацював захист. За підозрою про втручання третіх осіб були поставлені обмеження на проходження вами авторизації…".

Головна мета цієї заяви – викликати довіру. Переконати, що вас хочуть захистити. "Жертва" розчулюється і, вдячна, починає відповідати на небезпечні питання…

"Карти знаходяться на руках у власника? Не загублені, не втрачені, не вкрадені? Так як наша розмова фіксується на аудіозаписі, вкажіть вголос для авторизації, клієнтом якого банку ви є на сьогодні, окрім Приватбанку?...", - продовжує голос.

З цього моменту "Грошам" вже зрозуміло, що номер телефону цей чоловік отримав з бази даних Привату. Але продовжуємо "гру" і відповідаємо голосу, що агент "Грошей" має ще одну картку в іншому державному банку – Ощаді.

Шахрай наполегливо наближається до інформації, яку користувач банківських карток не повинен казати нікому, якщо, звісно, є потреба залишити свої гроші собі, а не подарувати будь-кому: "Коли ви востаннє проводили операції по картці – зарахування, зняття, робили якісь покупки? Приблизно, як користувач, вкажіть, будь ласка?", "Чи пам’ятаєте залишок на картці на сьогодні? Плюс-мінус три відсотка можете помилитися…".

Далі підігравати вже немає сенсу і "Гроші" розкривають карти: "Віктор Сергійович, від усього серця кажу, кидайте цю брудну справу! Тому що рано чи пізно це погано скінчиться, Віктор Сергійович…"

Чоловік кидає слухавку. Тут у нього не вийшло. І слухати про моральні принципи йому, мабуть, не цікаво. Але ж в Україні ще багато людей, яких він може обдзвонити…

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Тюремні бізнесмени

"Гроші" дали послухати цю розмову зі "співробітником банку" людині, яка керувала пенітенціарною системою країни у 2014 році, Сергію Старенькому.

"Для мене очевидно, що це особа, яка відбуває покарання. І неодноразово. Майже 90% таких шахрайств, системних телефонних шахрайств, відбуваються з місць позбавлення волі", - каже він "Грошам".

За його словами, цей шахрайський бізнес набув нечуваних масштабів.

"У мене є інформація, що ці дзвінки, ці телефонні шахрайства контролюються вже і злодіями в законі, і організованою злочинністю. Вони системно отримують бази даних, передають їх в колонії, поставляють сім-карти", - розповідає Сергій Старенький.

Майстри телефонних розмов свого часу розвели на гроші і його самого: "У дружини так зняли кошти. Вона спокійно розмовляла, знала, що у неї на картці немає коштів. Коли вона закінчила розмову, і я зрозумів, що її намагаються ошукати, я втрутився. Але поки ми телефонували до банку, за 10 хвилин їй підняли кредитний ліміт на картці до 40 000 і зняли ці 40000 грн".

Мова йде про десятки фахівців високого рівня, які масово обдзвонюють українців. І слова екс-голови очільника всіх українських в’язниць підтверджує новина про те, що у серпні кіберполіція накрила кримінальний колл-центр в одній з колоній Харківщини. Було вилучено купу телефонів. Засуджені обдзвонювали власників кредитних карток, людей, які продають товари на ОЛХ...

"…Ліквідовано шахрайську схему привласнення 18 мільйонів гривень громадян", - розповіли у Кіберполіції.

"Ця схема дуже масштабна. Уявіть собі, що до злочинної діяльності одночасно залучено понад 140 учасників, які мешкають у різних країнах", - розповів "Грошам" начальник управління боротьби з кіберзлочинністю Нацполіції в Харківській області Валерій Береза.

Організаторів схеми на 18 мільйонів гривень всього троє. Але з камери в СІЗО вони умудрилися організувати собі цілий штат працівників - майже півтори сотні людей! Помічників зеки "наймали" на роботу через інтернет.

Окремо варто уваги, що ув’язнені втягували в злочинну діяльність переважно дітей.

"60% шахраїв – неповнолітні хлопці та дівчата. Це дуже тяжкий злочин, в якому вони співучасники", - розповів "Грошам" Валерій Береза.

Зеки навчили дітей займатися фішингом. Це такий вид інтернет-шахрайства, коли у жертв виманюють персональні дані – обліковий запис чи дані банківської картки. А з допомогою цієї інформацію забирають все, що є на рахунку.

Але чому правопорушення коїться саме з в’язниці – з місця, в якому людей навмисно ізолювали від суспільства, щоб вони не завдавали йому шкоди?

На питання "Грошей", чи дійсно 90% телефонних шахраїв дзвонять саме з в’язниць, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька реагує емоційно: "Міф. Я думаю, що це міф. 90% - ні".

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Водночас вона визнає: "Телефон у в’язниці – це заборонена річ".

Насправді телефонний зв’язок засуджених заборонений у СІЗО – слідчих ізоляторах. У в’язницях вже два роки дозволяють телефонувати на волю зі спеціальних телефонів, які можна контролювати. Нелегальні мобільні телефони адміністрація повинна конфісковувати. Але…

"Класичні обшуки – це завжди конфліктні ситуації з засудженими. Ми намагаємось створити такі ситуації з засудженими, коли права людини не порушуються, людина має змогу контактувати зі своїми рідними. Якщо це СІЗО – з адвокатом", - каже Олена Висоцька "Грошам".

Чиновниця поділилася і гарною новиною – в СІЗО, де телефонний зв’язок заборонений взагалі, планується експеримент - там відкриють місця, з яких можна буде телефонувати: "Ув’язненого приведуть до такого місця, він зможе зателефонувати або рідним, або адвокату. І ця розмова буде записуватись.

Це, без сумніву, полегшить життя підозрюваним. Але, вочевидь, ніяк не вплине на нелегальний зв’язок, за допомогою якого у людей виманюють гроші щодня.

Як працює ця схема і кого ще засуджені залучають до шахрайств, "Грошам" розповів Дмитро, який відсидів на зоні 18 років, а зараз зав’язав.

Так, за його словами, лише історія про "сина в поліції" приносить від тисячі до п’яти тисяч доларів з однієї "жертви". "З розмови одразу чутно, готова платити людина, чи ні", - каже "Грошам" Дмитро.

Аби налагоджений бізнес працював безперебійно, засудженим щодня потрібні були нові сім карти та декілька телефонів на камеру. За словами Дмитра, сімки проносились "в собі" - в одязі, в харчах. Також під час судових засідань потреби закривали батьки, родичі, друзі.

Маніпуляції злочинців на популярній платформі онлайн-оголошень ОЛХ дозволяла тюремним бізнесменам щодня заробити 10 тисяч гривень: "Ми великими партіями "продавали" по передоплаті бензин, дизпаливо, меблі з ротанга, "здавали" квартири… Мінімально це приносило близько 10 тисяч гривень щодня", - розповідає Дмитро.

10 тисяч гривень на день – 300 тисяч гривень на місяць. На рік – 3,5 мільйона гривень!

Найпопулярніші "схеми" шахрайства

Киянка Христина соромиться, що потрапила на гачок інтернет-шахраїв і ховає своє обличчя, але розповідає "Грошам", як її надурили на ОЛХ: "Я дала оголошення, що хочу продати принтер. За годину мені написали у вайбер, що мають бажання придбати товар і оформлять її через ОЛХ-доставку".

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Але шахраї надіслали Христині посилання на фішинговий сайт – шахрайський вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток. Візуально він не відрізняється від справжнього сайту. Тому дівчина нічого не запідозрила.

"Після того, як я надала дані своєї картки за посиланням, у мене списали кошти – 4 тисячі 100 гривень. Я була шокована. Почала писати цьому покупцеві, але він на зв’язок не вийшов", - розповіла Христина "Грошам".

Цей "покупець" - підставна людина, один з тих, кого зеки наймають для шахрайства на волі. Зароблені гроші одразу ділять між учасниками схеми. Зеки, які були організаторами злочинної групи, отримували 30 відсотків, а їх помічникам на свободі залишалося 70 відсотків прибутку.

Ще одна розповсюджена схема – "підступна" пошта. Юрій Внуков продає через інтернет аксесуари для автомобілів. Він розповів "Грошам", як одного дня помітив, що гроші за товар кудись щезають: "Поступило замовлення через портал Пром.юа. Я зателефонував покупцеві, він попросив відправити посилку накладеним платежем. Так і зробили. Далі мені зателефонував начебто представник "Нової пошти" і попросив підтвердити відправлену мені на телефон смс для перенаправлення посилки. Я озвучив йому цю смс, а за кілька днів звернув увагу, що гроші за відправлені мною посилки мені не поступають".

Кіберполіцейські Харківської області швидко з’ясували, що через відправлене смс повідомлення шахраї проникли в електронний кабінет підприємця і замінили платіжні реквізити Юрія на власні. Так зловмисники обманули не тільки Юрія і привласнили понад мільйон гривень.

Ще одна розповсюджена схема – "чужі" кредити. З тих, які вже самі "попалися" - група злочинців, які організували схему з заміною сім карт. Працювало це наступним чином: жертва отримувала дзвінок від шахрая, який, представляючись мобільним оператором, випитував інформацію про те, кому востаннє телефонував власник сім карти, коли і на яку суму востаннє поповнював свій номер. А цих даних достатньо, щоб перевипустити сім карту. Потім шахраї заганяли власника номеру в боргову яму.

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"Оформлювали кредити на потерпілих без їх відома. Як правило, брали на одну особу онлайн-кредити в кількох установах – від 10 до 50 тисяч гривень", - розповів "Грошам" заступник начальника управління кіберполіції в Харківській області Анатолій Козар.

Через мікрофінансові установи, які видають позики онлайн, шахраї брали на свою жертву максимальну кількість мікро кредитів. Знімали гроші, а про борги потерпілий дізнавався лише тоді, коли його починали тероризувати колектори.

За словами Анатолія Козара, таких потерпілих наразі близько сорока. А їхнім кривдникам (викрито сім активних учасників схеми) світить покарання – до 15 років позбавлення волі.

І ще одна масштабна шахрайська схема, розкрита кіберполіцією - схема масового зламу акаунтів у соцмережах.

"Ресурс зламували за допомогою шкідливого програмного забезпечення, методом грубого перебору паролів. Та в короткий період часу здійснювали викрадення дампів", - розповів "Грошам" старший інспектор з особливих доручень управління протидії кібезлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Руслан Сень.

Так звані дампи – це дані, які містяться в резервній копії акаунту, через які можна легко дістати персональні дані власника сторінки в соцмережах. А далі – відкритий доступ до всіх електронних гаманців жертви. Максимальна сума, яка була викрадена, близько 20 тисяч доларів США. Але злочинці не гребували забрати все, що знайшли. Навіть дві тисячі гривень.

Повні сюжети про те, куди ведуть ниточки телефонного шахтайства та як не стати жертвою злочинців, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші"о 19:25на телеканалі 2+2.

Олександр Іваницький, Світлана Федик

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