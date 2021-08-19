Організатором "схеми" виявився 20-річний чоловік, який перебував у СІЗО. Разом зі співкамерниками він обкрадав довірливих клієнтів онлайн-магазину.

Кіберполіцейські Харківщини ліквідували шахрайську схему привласнення 18 мільйонів гривень громадян за допомогою фішингу.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що серед потерпілих від "схеми" - громадяни України та іноземці.

"Використовуючи підроблену сторінку доставки торговельного онлайн-майданчика, зловмисники отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток та надалі привласнювали гроші", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували "працівників" в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.

Читайте такожНа Харківщині голий чоловік побився з трьома поліцейськими (відео)Зокрема, фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.

За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Також встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Учасників угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Що таке фішинг

Фішингом називають вид шахрайства, коли в довірливих або неуважних користувачів мережі, покупців в інтернет-магазинах чи клієнтів онлайн-продавців виманюють персональні дані, якими потім шахраї скористаються для своєї вигоди.

Для цього користувачам можуть, наприклад, надсилати електронні листи з пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містять посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Або просити заповнити онлайн-форму, де вказати свої персональні дані, які не можна розголошувати.

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Автор: Світлана Макринська