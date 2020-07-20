Слизький тютюнник. Чи стягне держава мільярдні штрафи з сигаретного монополіста

В далекому 2011 нікому невідома компанія, отримавши благословення Януковича, підминає ринок дистрибуції тютюнових виробів. Купити сигарети напряму у виробника стає неможливим - гурт та роздріб йде виключно через компанію «Мегаполіс», яка згодом змінює назву на «Тедіс».

«На сьогодні у компанії «Тедіс» частка ринку, я не можу сказати точно, але це більше 90%», - розповідає «Грошам» адвокат, екс-державна уповноважена АМКУ Галина Верцимаха.

Сама фірма, звісно, нічого не виробляє, а лише перепродає сигарети на ексклюзивних, доступних тільки їй умовах, попутно накинувши на кожну пачку «драконівську» націнку. Як результат - на піку річний оборот компанії-посередника підстрибує до 140 мільярдів гривень.

«В Україні знаходяться одні з найбільших цигаркових фабрик Європи - відомих транснаціональних компаній. В Україні дуже великий ринок цигарок взагалі, і от, виявляється, одна структура створюється і захоплює весь цей ринок», - нагадує редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

В жовтні 2019 року Антимонопольний комітет нарешті звертає увагу на нахабного та жадібного монополіста, який окупував ринок тютюнової дистрибуції. Державні борці з монополіями вирішують оштрафувати «Тедіс» на 3,5 мільярди гривень. Інших чотирьох учасників картельної змови за антиконкурентні, узгоджені дії штрафують на 3 мільярди гривень.

Звісно, ні фірма одеського бізнесмена Кауфмана, ні його компаньйони по картельній змові, платити не квапляться й затягують антимонопольників у бюрократичне пекло української судової системи.

«Цим компанії і можуть користуватися, оскільки звернення до суду за оскарженням рішення комітету, вчинення будь-яких інших дій в межах судових розглядів… є практика використання саме такого інструменту, для затягування процесу», - каже Галина Верцимаха.

Але, в якийсь момент, тактика затягування не спрацьовує. 10 липня 2020 року, Феміда йде в наступ на хитрого, виверткого тютюнника. Господарський суд Києва ухвалює рішення про арешт рахунків компанії «Тедіс» для подальшого стягнення 3,5 мільярди гривень штрафу, накладеного АМКУ.

І тут важливо зрозуміти, що рішення суду – всього-на-всього постріл перед стартом бюрократичного спринту. Для виконання наказу Феміди, антимонопольники мають якнайшвидше забрати естафетну паличку у вигляді ухвали й стрімголов доставити її Державній виконавчій службі. Та, в свою чергу, не збавляючи темпу, зобов’язана фінішувати раніше порушника й заморозити рахунки до того, як їх спустошать.

Але теорія з практикою в українських реаліях, зазвичай, рухаються в протилежних напрямках. Так трапилося й цього разу.

Директор юридичного департаменту АМКУ Генадій Яворовський зізнається – попри те, що суд ухвалив рішення 10 липня, про ухвалу борці з монополіями нібито дізналися лише у вівторок, 14 липня. Як так трапилося? «Вказана ухвала приймалася не в судовому засіданні, як це передбачено нормою господарського процесуального кодексу, а саме без виклику сторін», - каже Яворовський.

А тепер найцікавіше – коли ж равлик правосуддя таки доповз до Виконавчої служби?

«Згідно з датою, яка стоїть на ухвалі, вона була прийнята судом без виклику сторін 10 числа… Органи комітету про неї дізналися лише у вівторок – 14 числа. Після того ми організували отримання її наручно. Вказана ухвала була отримана з гербовою печаткою 16 числа і в той же день була направлена до органів Державної виконавчої служби», - пояснює директор юридичного департаменту АМКУ.

Але й це ще не все. Згідно з буквою закону, у державних виконавців є аж три робочих дні на арешт рахунків «Тедісу». Й тут - черговий безглуздий «збіг»: 18 і 19 липня – вихідні дні. Отже, можна припустити, що такі жадані для держави 3,5 мільярди Державна виконавча служба арештує лише 21 липня – через довгі 11 днів після прийняття відповідного рішення суду. І, цілком ймовірно, що рахунки «Тедісу», у які незабаром зазирне держава, дивовижним чином виявляться порожніми.

Екс-державна уповноважена АМКУ з 16 річним досвідом Галина Верцимаха переконує - за довгі 11 днів, за бажання, винахідливі підприємці можуть спокійно та без поспіху зробити з рахунками все, що забажають: «Ті компанії, які отримали значні суми штрафів, вони є найбільш зацікавлені в цьому моменті, оскільки це дає їм певний люфт - час для того, щоб перелаштувати свій бізнес, можливо, зменшити свої активи або заховати певні рахунки. Щоб до того, як комітет звернеться до Виконавчої служби і вже отримає рішення про стягнення штрафу через процедуру виконавчого провадження, неможливо було знайти ті рахунки, з яких можуть бути списані кошти для покриття повної суми штрафу».

Хто ж понесе відповідальність в разі, якщо Кауфман і картельна компанія обіграють державу?

Інформатори програми «Гроші» переконують – головний юрист АМКУ Генадій Яворовський міг свідомо підігравати «Тедісу». Й, схоже, для цього у нього достатньо повноважень. З одного боку, йому підпорядковується юридичний департамент, який замість швидких і злагоджених дій кілька днів нібито не знав про ухвалу й два довгі дні отримував її на руки.

«Розумієте, поки вказана ухвала суду про арешт рахунків не виконана належним чином, можна корелювати будь-які дані й моделювати будь-яку ситуацію, яка пов’язана з можливим спустошенням рахунків», - пояснює він.

З іншого боку, в очільника юридичного департаменту АМКУ достатньо ймовірних важелів впливу, в тому числі, й на судову систему. Під час каденції Порошенка, Яворовський, на громадських засадах, був помічником екс-нардепа від БПП, якого називали куратором судової гілки влади – Олександра Грановського. Отже, кілька дзвінків давнім знайомим з легкістю могли допомогти Яворовському пригальмувати бюрократичні процеси в Господарському суді й відстрочити день отримання ухвали.

Втім, сам головний юрист АМКУ будь-яке лобі інтересів тютюнового монополіста з боку представників АМКУ відкидає. Каже, що працівниками АМКУ процес не затягувався штучно: «У нас є внутрішні процедури, згідно з якими ми виконали повністю всі умови».

Враховуючи повільність та нерішучість антимонопольників, відкритими, наразі, залишаються два карколомні питання - чи скористається люфтом в 11 днів одеський тютюнник й чи зможе держава не впасти обличчям у калюжу та стягнути мільярдні штрафи з порушників? Відповіді дізнаємося вже незабаром.

Олександр Соколов