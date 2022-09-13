Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні в порівнянні з серпнем 2021 року досягла 23,8%.

Національний банк проаналізував серпневу інфляційну динаміку України та визначив основні причини зростання цін.

Як повідомила прес-служба Нацбанку, другий місяць поспіль інфляція залишається нижчою за прогноз українського Центробанку по липневому інфляційному звіту.

"Споживча інфляція очікувано зростала, але другий місяць поспіль була трохи нижче траєкторії базового прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2022 року насамперед завдяки більш швидкому зниженню вартості палива. Однак відхилення зменшилося в порівнянні з липнем", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що темпи зростання цін на непродовольчі товари зросли в серпні в річному вираженні до 16,7%.

"Така динаміка обумовлена липневим коригуванням офіційного курсу гривні, а також обмеженими поставками нових партій товарів, значними логістичними витратами бізнесу, вичерпанням запасів і погіршенням девальваційних очікувань. Найшвидше підвищувалися, зокрема, ціни на товари для дому (посуд, меблі, побутова техніка та хімія), електроніку, автомобілі, ліки, товари для особистого догляду та для ремонту житла. Темпи падіння цін на одяг і взуття сповільнилися", - йдеться в повідомленні.

При цьому прискорилося і зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 23,9% в річному вираженні).

"Більш високими темпами дорожчали рибні, молочні, кондитерські вироби, масло, Олійні продукти, безалкогольні напої та сухофрукти. Це, в тому числі обумовлювалося більш високими витратами бізнесу і впливом коригування офіційного курсу гривні на вартість зазначених товарів через подорожчання імпорту", - йдеться в повідомленні.

Інфляція в умовах війни:

Нацбанк прогнозує інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, в порівнянні з липнем 2021 року, склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні в порівнянні з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%.

Відзначається, що базова інфляція в липні 2022 року, в порівнянні з червнем, склала 1,2%.

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2021 року - склала 23,8%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

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