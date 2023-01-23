Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 5 копійок – до 40,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 43,45 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., євро - 42,75 грн за євро.

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Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня минулого року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

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