Суму було збільшено з 490 млн грн до 6,370 млрд грн.

Кабінет міністрів збільшив суму на будівництво і відновлення дорожньої інфраструктури України з 490 млн грн до 6,370 млрд грн.

Про це повідомляється в розпорядженні від 28 червня 2022 року № 545-р, опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з цим документом, Кабмін вніс зміни до розпорядження № 292-Р від 12 квітня 2022 року.

Кошти будуть спрямовані на виконання робіт, включаючи оплату утримання служби замовника та розробку проектної документації з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання: доріг загального користування державного значення; доріг та вулиць місцевого значення, комунальної власності; інфраструктури населених пунктів; під'їзних доріг до об'єктів, визначених військовими адміністраціями.

Крім того, зазначені кошти підуть на облаштування інженерних споруд для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань, переміщення майнових активів, трудових ресурсів та оптимізацію інфраструктури з урахуванням потреб національної безпеки та оборони, а також налагодження сталого функціонування в нових місцях тимчасового розміщення, розробку та впровадження заходів щодо влаштування тимчасових споруд для забезпечення транспортного і пішохідного сполучення.

Виділені кошти також будуть спрямовані на підтримку діяльності держпідприємств та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг.

"Зокрема, субсидії та поточні трансферти в частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.

Відновлення доріг:

13 травня 2022 року перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко заявив про те, що на відновлення дорожньої інфраструктури Україні знадобиться 3-4 роки.

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