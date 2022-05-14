На тимчасово окупованих територіях органи соцзахисту не працюють, відповідно, не можуть нарахувати допомоги, пільги та субсидії.

Громадянам, які перебувають на окупованих територіях, нараховують усі належні соцвиплати в повному обсязі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Людям, які опинились у тимчасовій окупації, ми продовжуємо нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі. Це було не простим завданням. На тимчасово окупованих територіях органи соцзахисту не працюють, відповідно, не можуть нарахувати допомоги, пільги та субсидії. Тому ми це взяли на себе і здійснюємо нарахування та виплати людям з цих регіонів централізовано. Далі перераховуємо кошти "Ощадбанку", який став операційним центром, а він – людям", - наголосила Лазебна.

За словами міністра, якщо людина отримувала допомогу на картку, то для неї нічого не змінюється.

""Ощадбанк" перераховує кошти на її рахунок в уповноваженому банку. Якщо людина отримувала допомогу через "Укрпошту" готівкою, то вона зможе отримати її так само готівкою як грошовий переказ у будь-якому відділенні "Ощадбанку" з паспортом та індивідуальним податковим номером", - наголосила міністр.

Лазебна також зазначила, що було питання, як виплатити пенсії людям з тимчасово окупованих територій.

"Також було питання, як виплатити пенсії людям з тимчасово окупованих територій. З нарахуванням питань не було, адже всі пенсії, на відміну від соціальних допомог, нараховуються централізовано, це ми ще встигли зробити до впровадження воєнного стану. З виплатою пенсій на банківські картки теж питань не було. Але треба було забезпечити виплати пенсіонерам, які отримували їх готівкою через "Укрпошту" в регіонах, де "Укрпошта" не має змоги працювати. Для них ми впровадили механізм схожий на механізм виплати соцдопомог в умовах воєнного стану", - сказала Лазебна.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

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