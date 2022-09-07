На сьогодні на сайті "Прихисток" розміщено 16 тис. пропозицій безкоштовного житла, частина з них - за кордоном.

Компенсація оплати комунальних послуг за притулок переселенців не вплине на отримання субсидії.

Про це повідомила народний депутат Галина Янченко в ефірі телемарафону.

"Доброю новиною є те, що дохід, одержуваний в рамках програми "Прихисток", не буде враховуватися при нарахуванні субсидії. Тобто ви так само можете продовжувати отримувати субсидію і допомогу по частковій компенсації комунальних послуг", - сказала Янченко.

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Вона закликала українців, які можуть прийняти у себе переселенців, розміщувати оголошення про це на сайті програми "Прихисток". На сайті також є докладна інструкція про отримання компенсації за комунальні послуги.

Янченко також порадила тим, хто потребує житла, відвідати цей сайт. За її словами, на сьогодні там розміщено 16 тис.пропозицій безкоштовного житла, частина з них - за кордоном.

Субсидії під час війни:

9 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Згідно з ухваленим документом, кошти будуть спрямовані на субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн); пенсії (плюс 32,3 млрд грн); соцдопомога (плюс 5,7 млрд грн) та інші витрати.

15 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з субсидіями на комуналку для українців.

Компенсація за притулок переселенців під час опалювального періоду буде збільшена вдвічі – до 900 грн, підвищення планується з 1 жовтня.

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