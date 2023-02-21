Це перший випадок, коли компанію з Росії допустили до торгів на індійських біржах.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Рада з цінних паперів та бірж Індії зареєструвала компанію країни-агресора "Альфа-Капітал" в якості іноземного портфельного інвестора.

Як повідомляє Forbes Russia, такий статус дозволить компанії агресора проводити операції з індійськими акціями в інтересах своїх клієнтів на обох фондових біржах Індії - Бомбейській (BSE) та Національній (NSE)

Це перший випадок, коли компанію з Росії допустили до торгів на індійських біржах. Для отримання ліцензії "Альфа-Капітал" укладе угоду з індійською Orbis Financial Corporation про надання депозитарних послуг.

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Розрахунки на біржах Індії ведуться в рупіях, але вкладати кошти та отримувати дохід з інвестицій клієнти "Альфа-капіталу" зможуть в російських рублях.

Конвертація буде здійснюватися за межами Росії через контрагентів компанії.

"На початковому етапі інвестиції в папери, що торгуються в Індії, будуть доступні кваліфікованим інвесторам в рамках керованої стратегії, мінімальний поріг входу становитиме 1 млн рублів. Потім будемо формувати стратегії для роздрібних клієнтів - можливо, стандартні стратегії, можливо, відкриті пайові інвестиційні фонди. Але це скоріше наступний етап. Відповідно, поступово буде зменшений і мінімальний поріг інвестицій", - заявили в компанії.

Війна в Україні та позиція Індії

У червні 2022 року ЗМІ повідомляли, що влада України попросила Індію стати одним з гарантів її безпеки.

За даними ЗМІ, у червні 2022 року імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордних 950 тисяч барелів на добу.

Восени 2022 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Путіним і заявив йому, що зараз не час для війни.

Після цього держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що побоювання Китаю та Індії з приводу війни в Україні посилюють тиск на Росію.

У листопаді стало відомо, що Індія підтримає енергетичний сектор України, що страждає від російських масованих атак.

На початку зими 2022 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився проводити щорічний саміт з Путіним через його ядерні загрози.

27 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Індія може бути більш активною у зусиллях по завершенню агресії Росії

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