Чого українцям чекати від валютного курсу до кінця року

Готівковий курс гривні до долара останнім часом стабілізувався, а Нацбанк поки що не планує переглядати зафіксований офіційний курс. УНІАН дізнавався, чого чекати від нашої гривні в останні тижні 2022 року.

Готівковий курс гривні до долара останній місяць демонструє певну стабільність, коливаючись в межах 40-41 грн/дол. Навіть ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країною-терористом вже не викликають у населення масову паніку та значне зростання попиту на валюту.

Офіційний курс гривні до долара залишається на зафіксованому ще 21 липня рівні у 36,57 гривень за одиницю американської валюти. і поки що Національний банк не планує коригувати курс і тим більше повертатися до режиму плаваючого курсу.

Як зазначив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, основною передумовою для повернення до плаваючого валютного курсу є збалансування стану валютного ринку. Обсяги інтервенцій НБУ мають бути значно менші, ніж влітку та у вересні, коли регулятор щомісяця витрачав 3-4 млрд доларів для збереження курсової стійкості.

"За таких обсягів важко говорити про можливість плаваючого курсу. Для того, щоб такий стан валютного ринку сформувався, нам потрібен більш стабільний транспортний морський коридор, спроможність експортувати свою продукцію, тому що залізничні й автомобільні шляхи обмежені. Плюс нам потрібен рівень зниження безпекових ризиків, щоб населення і бізнес не так активно намагалися перевести свої кошти з гривневих активів у долари, як наразі", - зазначив заступник голови НБУ.

Незмінність офіційного курсу

Як прогнозують в інвестиційній компанії Dragon Capital, найближчим часом Національний банк України буде намагатися уникнути корекції курсу гривні до долара. Експерти компанії вважають, що НБУ може тримати офіційний курс долара незмінним до кінця третього кварталу наступного року, коли очікують завершення гарячої фази війни з Росією, після якої з’явиться змога повертатися до гнучкого курсоутворення.

"Нацбанк намагатиметься уникнути ще однієї корекції курсу гривні в найближчій перспективі, оскільки фіксований курс є важливим стабілізаційним фактором для економіки в поточних невизначених умовах, а послаблення гривні не допоможе суттєво знизити зовнішньоторговельний дефіцит через специфічну структуру торгівельних потоків і обмежені можливості для експорту в результаті блокування портів", - зазначили аналітики Dragon Capital.

В компанії очікують, що золотовалютні резерви Нацбанку залишатимуться вище безпечного рівня - близько 20 млрд доларів (порівняно з 25,5 млрд на кінець жовтня і очікуваними 27 млрд на кінець цього року), і це дозволить фінансовому регулятору не змінювати офіційний курс гривні до американської валюти.

"Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірну девальвацію гривні в четвертому кварталі 2023 року до 43 грн/дол.", - прогнозують у Dragon Capital.

Слід зазначити, що при розрахунках державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс у 42,2 грн/дол. При цьому спочатку урядовці передбачали курс у 50 грн/дол. на кінець 2023 року, але до другого читання законопроекту суттєво зменшили прогнозований показник – до 45,8 грн/дол. на кінець року.

Курс на стабільність

Що ж відбуватиметься з готівковим курсом долара в наших суворих воєнних реаліях? УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами, щоб дізнатися, які фактори наразі впливають на національну валюту та чого чекати найближчим часом.

Керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль зазначив, що готівковий курс долара поки що стабілізувався в діапазоні 39,50/40,50 грн/дол., незважаючи на невизначену ситуацію з енергетикою, яка продовжує зазнавати руйнувань від ударів кривавої Росії.

"Схоже на те, що така рівновага може протриматись, доки готівка в достатній кількості є в обмінниках та у касах банків. Поточна ситуація не спонукає людей до розпродажу готівкової валюти і відповідного зниження курсу, а доступність готівкової валюти не дає приводів для ажіотажного попиту та її здорожчання. Але подальші перебої зі світлом можуть спричинити підвищення попиту на валюту саме у готівковому сегменті", - каже Крохмаль.

За його словами, так само породжена війною енергетична криза стримує відновлення курсу євро, тримаючи його близько до паритету з доларом.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначає, що на стабілізацію курсу вплинуло надходження міжнародних кредитів та грантів.

"Так, в жовтні надійшло 4,2 млрд доларів. В листопаді Україна отримала кредит в розмірі 2,5 млрд євро від ЄС, а також ще низку кредитів. Це дозволяє перекривати продажі Нацбанком валюти з валютних резервів", - сказав Хмелевський агенції УНІАН.

За його словами, продовження дії морського коридору для експорту українського зерна також сприяло збільшенню надходження валютної виручки. Проте, тут далеко не все гладко - частина зернотрейдерів не повернула валюту в Україну.

"Однак продовження дії зернового коридору на 4 місяці дозволить забезпечити певні валютні надходження та скоротить обсяги продажу валюти за рахунок валютних резервів", - каже експерт.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов у коментарі УНІАН зазначив, що на динаміку курсу гривні щодо інших іноземних валют до кінця нинішнього року впливатиме кілька чинників. Головний - це тривалість військового конфлікту чи його "гарячої" фази.

"Від новин з лінії бойового зіткнення залежать настрої внутрішніх та іноземних інвесторів. З цієї причини від Нацбанку потрібні рішучі кроки щодо підтримки стабільності на валютному ринку", - вважає аналітик.

Подолання дефіциту готівкової валюти

Українські експерти звертають увагу на те, що НБУ зробив низку кроків щодо зміцнення гривні на валютному ринку, в рамках яких було забезпечено готівкою банківські обмінні пункти, обмежено операції спекулянтів та запропоновано депозити з можливістю купівлі доларів США та євро за офіційними курсами регулятора. Все це спричинило зміцнення української національної валюти. Крім того, на міжбанку регулятор активно продає іноземні валюти комерційним банкам.

Експерт Хмелевський теж зазначає, що Нацбанку вдалося подолати дефіцит готівкової валюти.

"В Україну були завезені сотні мільйонів доларів та євро готівки, що дозволило відновити видачу валюти з рахунків громадян в комерційних банках та знизило попит на валюту в обмінних пунктах. Запровадження продажу банками валюти населенню за курсом безготівкової валюти з подальшим розміщенням її на депозит також сприяло стабілізації готівкового валютного курсу. Правда, коли термін депозитів закінчиться, попит на готівкову валюту може знову зрости", - зауважує Хмелевський.

Він додав, що масовані ракетні удари по цивільних об'єктах та відключення світла не позначилися на валютному курсі. Хоча і удари, і відключення енергопостачання руйнують економіку України, і в майбутньому все це призведе до девальвації гривні. Проте короткостроковий ефект від ударів та вимкнення світла полягає в зниженні економічної активності, а відтак і зниженні попиту на валюту.

Чого чекати далі

Аналітик Гойлов зазначив, що за збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні 4 млрд доларів курс гривні буде стабільним і навіть можлива його плавна ревальвація. Перешкодити цьому може лише емісія української національної валюти, яку регулятор проводить на користь Кабміну для покриття дефіциту держбюджету.

"З моменту початку військового конфлікту НБУ "надрукував" 355 млрд гривень для покриття дефіциту держбюджету. Від продажу "військових" ОВДП за цей період було залучено 281,16 млрд гривень. Цих коштів, вочевидь, не вистачає на фінансування оборонних витрат навіть з урахуванням міжнародної допомоги. Нацбанк буде змушений знову включати "друкарський верстат", тим самим чинячи тиск на курс української національної валюти", - зауважує аналітик.

Гойлов прогнозує, що курс гривні щодо долара США навряд чи опуститься нижче за відмітку 41 грн/дол.

"Суттєвішої девальвації української національної валюти не очікується. Однак нові удари по енергетичній інфраструктурі можуть суттєво погіршити ситуацію на готівковому валютному ринку", - каже аналітик.

Експерт Хмелевський вважає, що до кінця поточного року змін на валютному ринку не очікується. Швидше за все, курс готівкового долара залишиться в діапазоні 40-41 гривень за долар. Проте, на його думку, така стабільність може бути порушена затримками з надходженням іноземних кредитів, закупівлями значних обсягів газу та інших енергоносіїв для проходження опалювального сезону, дефіцитом готівкової валюти.

Таким чином, експертні оцінки дають можливість зробити висновок, що найближчим часом стрімкої девальвації чи значного зміцнення курсу гривні не передбачається. Звісно, ситуація під час війни є непередбачуваною і безліч факторів можуть змінитися, тому наразі фахівці не надають довгострокових прогнозів.

Українцям зараз не варто перейматися гіпотетичними змінами валютного курсу. Наше основне завдання – працювати на перемогу та підготуватися до суворої зими, яку ми невідмінно переживемо всупереч ракетним істерикам держави-терориста.

Катерина Жирій