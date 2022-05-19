Японія надасть Україні додатковий кредит у розмірі 300 млн доларів.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу.

Про це повідомляє NHK.

Японія надасть Україні додатковий кредит у розмірі 300 млн доларів.

Як пише видання, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо планує проінформувати про дане рішення на зустрічі з президентом США Джо Байденом 23 травня.

Японія прагне підтвердити готовність країн Великої сімки продемонструвати єдність і продовжувати надавати допомогу Україні, а також чинити більший тиск на Росію за допомогою додаткових санкцій.

Японія та її допомога Україні:

Уряд Японії запровадив нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

Крім того, Уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів, а також грантову допомогу у 2,3 млн доларів.

Як розповів керівник офісу президента України Андрій Єрмак, Японія забороняє експорт в Росію високотехнологічних товарів.

18 травня 2022 року Міністерство соціального забезпечення Японії заявило про те, що в Токіо та Осаці надаватимуть роботу біженцям з України.

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