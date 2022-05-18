Віце-спікер Держдуми заявив, що ці організації нібито знехтували всіма зобов'язаннями щодо РФ.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації відправило в Державну думу список угод Росії з міжнародними організаціями для їх можливої денонсації. Серед іншого буде розглядатися вихід зі Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомив віце-спікер Держдуми Петр Толстой, пише "Коммерсантъ".

За словами Толстого, всі пропозиції буде проаналізовано спільно з Радою Федерації. Віце-спікер заявив, що потрібно переглянути договори, які нібито "приносять не користь, а прямий збиток" країні.

"Росія вийшла з Ради Європи, тепер на черзі вихід з СОТ і ВООЗ, які щодо нашої країни знехтували всіма зобов'язаннями", - сказав Толстой.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала резолюцію, яка практично повністю ізолює Росію від ВООЗ. Проект документа подала Україна. В результаті цього рішення ВООЗ розгляне можливість перенесення офісу з Москви, а також відмовиться від семінарів, конференцій та інших заходів у РФ.

Документ під назвою "Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я в Україні та в сусідніх країнах, викликана агресією РФ" ухвалили члени Європейського регіонального Комітету ВООЗ: 43 країни проголосували "за" і тільки три - РФ, Білорусь і Таджикистан - "проти", 2 утрималися.

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