Загарбники продовжують викрадати громадян України.

Російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України. Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках", - йдеться в повідомленні.

В ОВА нагадали, що для того, щоб рідні чи близькі громадян мали змогу потрапити до списків на обмін, потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном: 0 800 503 508.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що понад 3 тисячі цивільних жителів Маріуполя російські окупанти утримують у "фільтраційній в’язниці" - колишній виправній колонії № 52 в селищі Оленівка Донецької області.

Серед заручників близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів.

Перед відправленням до колонії окупанти піддають затриманих громадян багатогодинним допитам та тортурам із застосуванням електричного струму

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