Зберегти, примножити і не втратити: куди українці можуть інвестувати гроші

Відповідь на питання: куди інвестувати власні кошти з метою примноження - ніколи не втрачає актуальності, особливо в умовах високої інфляції та періодичних локдаунів. Способів вкласти кошти є безліч, але які з них є вигідними та мають найменші ризики?

Питання вкладення чесно зароблених коштів з метою отримання доходу чи хоча б їх збереження є завжди актуальним. Існує досить багато способів інвестувати свої заощадження у різноманітні активи, кожен з яких має як переваги, так і недоліки.

При виборі виду інвестицій варто враховувати усі потенційні ризики та власні можливості і цілі: суму коштів, термін вкладень, прибутковість.

Для кращого розуміння того, куди українці можуть вкладати гроші, УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами, які розповіли про плюси, мінуси та підводні камені різних видів інвестицій.

Банківські депозити

При виборі напрямку інвестування першим на думку спадають банківські депозити – найпростіший вид вкладень, який не потребує багато зусиль для оформлення.

Депозити різняться строками, умовами (з можливістю поповнення, дострокового розірвання, виплати чи капіталізації відсотків), валютою вкладень. Іноді для їх оформлення не треба навіть відвідувати банк, якщо у людини вже є гроші на рахунку – оформити депозит можна просто онлайн на сайті чи у мобільному додатку фінансової установи.

Депозити можна відкривати у гривнях, доларах чи євро, однак відсоткові ставки за валютними депозитами зараз є мізерними – від 0,01 до 2 відсотків в залежності від банку, тому про дохідність тут мови не йде, це більше спосіб зберігання коштів на рахунку.

Гривневі депозити мають дещо вищі ставки – від 6 до 10 відсотків річних, але при цьому процентний дохід від вкладу оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що зменшує процентний прибуток на 19,5 відсотка.

Як зауважує засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян, депозит є найбезпечнішим інструментом, за яким зараз можна отримати близько 7 відсотків річних.

"Обираючи надійний банк, клієнт досягає максимального захисту, але при цьому підсумковий дохід навряд чи дозволить уберегти накопичення від інфляції: за прогнозами НБУ, вона може скласти 9,6 відсотка на кінець 2021 року", - каже Сароян.

За словами керівника відділу депозитів банку ПУМБ Микити Малясова, депозити не є найбільш прибутковими, але є одним із найбільш доступних, зрозумілих та надійних інструментів інвестування, що не потребують спеціальних знань та додаткових витрат.

"Фактично на сьогоднішній день дохідність по гривневим депозитам дозволяє "перекрити" офіційний рівень інфляції в країні. Суми вкладу (включаючи відсотки) до 200 тис. грн у еквіваленті гарантуються державним Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Найвигідніший варіант на сьогодні - обирати депозити в гривні, оскільки дохідність депозитів у національній валюті значно вища за аналогічні депозити у іноземній валюті. Також радимо одночасно комбінувати декілька типів депозитів залежно від потреб", - зазначив Малясов.

За його словами, це дає можливість водночас мати доступ до частини заощаджень, розмістивши їх на депозиті із правом поповнення та дострокового розірвання. Іншу частину заощаджень, які не потрібні клієнту протягом фіксованого періоду часу, варто, з метою отримання регулярного доходу, розмістити на класичні депозити у гривні без права поповнення та дострокового зняття. Процентна ставка за такими депозитами, як правило, максимальна.

Слід зазначити, що наразі інфляція в Україні тримається на рівні 11 відсотків у річному вимірі, що дещо перевищує розмір відсоткових ставок за депозитами, але Національний банк прогнозує повернення інфляції до цілі в 5 плюс/мінус 1 відсоток вже у наступному році. Незважаючи на це, банківські вклади лишаються популярним способом інвестицій – за даними НБУ, обсяг депозитів в українських банках у вересні сягнув майже 1,4 трлн гривень.

Державні облігації

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) останніми роками набувають популярності серед населення, хоча до такої розповсюдженості, як у депозитів, їм ще далеко через трохи важчу для пересічного громадянина процедуру оформлення.

Як розповів УНІАН кандидат економічних наук Костянтин Денисов, станом на початок жовтня обсяг інвестицій українських громадян в державні облігації склав майже 22 млрд грн, з них трохи більше половини – валютні.

При цьому ОВДП мають ряд переваг. По-перше, більша дохідність - залежно від строку, відсоткові ставки коливаються в середньому від 10 до 12 відсотків. У валютних ОВДП дохідність, як і у депозитів, нижча – 2-4 відсотки.

По-друге, процентні доходи з ОВДП не обкладаються податками. Також держава гарантує повернення коштів у повному обсязі на відміну від депозитів, де Фонд гарантування забезпечує повернення лише 200 тис. грн у разі ліквідації банку.

За словами голови Ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України Романа Бабіцького, державні облігації можна назвати найбільш стандартним, простим та збалансованим варіантом для новачків у сфері інвестицій.

"Щоб їх купити, не потрібно бути фінансовим генієм, достатньо пройти консультацію або ж самому розібратись у темі завдяки статтям в інтернеті. Ну і мати суму на руках, звісно. Сума з облігацій виплачується через зазначений період, а виплата гарантується самою державою", - зазначив експерт.

Придбати ОВДП можна через банки, інвестиційні компанії чи біржових брокерів. Доведеться витратитися на комісії (зазвичай у банках такі витрати більші), тому є сенс вкладатися в облігації при більш значних сумах коштів. Так, експерти радять розглядати ОВДП за можливості вкласти від 100 тисяч гривень.

Інвестування у нерухомість

Інвестиції в нерухомість є, напевно, найбільш традиційним варіантом інвестування. Багато українців обирають купівлю квартир чи будинків для здачі в оренду, що забезпечить стабільний пасивний дохід. Також є можливість вкластися у квартиру на етапі будівництва багатоквартирного будинку і заробити – під час здачі ціна квартири може підвищитися на 30-40 відсотків.

При цьому, звісно, існує ризик нарватися на недобросовісного інвестора і втратити вкладені кошти, не побачивши квартиру: недобудови "УкрБуду" та банку "Аркада" у всіх на слуху. Тому слід дуже ретельно обирати забудовника при планах вкласти гроші у майбутню квартиру на етапі будівництва.

Жителька Київської області Марія три роки тому вклала заощадження у квартиру на стадії фундаменту з виплатою решти суми в розстрочку. Забудовник був відомий у місті та надійний, і цього року жінка отримала довгоочікувані ключі від нового житла, вартість якого, до речі, на етапі здачі будинку зросла більш ніж на 400 тисяч гривень.

"Звісно, були побоювання і щодо того, чи отримаю я врешті квартиру, і щодо можливості щомісячно виплачувати немаленьку суму розстрочки. Впевненості додавав той факт, що у забудовника було вже чимало готових проектів. Під час коронакризи виникли проблеми із зниженням зарплатні, але, в кінці кінців, будинок був побудований, розстрочка виплачена і лишилося зробити ремонт", - розповідає Марія.

Квартиру в невеликому селищі, в якій нараз проживає, жінка планує продати і інвестувати виручені кошти. Не виключено, що, з урахуванням позитивного досвіду, це буде ще одна нерухомість у більш вигідному місці.

Експерт Бабіцький вважає нерухомість відносно безпечним способом інвестицій.

"Навіть держава може зазнати банкрутства, або недобросовісні чиновники вас ошукають. А от квартира пропаде тільки у випадку якогось катаклізму. Щоправда, і термін окупності у таких активів вкрай високий, а поріг входження на ринок нерухомості надто високий для середньостатистичного українця. Це радше варіант для тих, хто хоче кудись діти свої статки і більше особливо про них не згадувати", - вважає він.

Голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек зазначає, що інвестиції в нерухомість і землю зараз виглядають перспективними.

"Але і тут я б рекомендував дотримуватися двох ключових принципів. По-перше, актив повинен працювати. Якщо гроші вкладаються в квартиру, її слід здавати в оренду. Крім іншого, це означає, що при покупці слід тверезо оцінювати розташування житла, місцеву інфраструктуру, попит. Окупність таких інвестицій не повинна перевищувати 10-12 років", - каже Світек.

А ось Сергій Сароян вважає, що після бурхливого зростання цін на нерухомість покупка квартир з метою здачі в оренду вже не виглядає настільки привабливо.

"Через велику кількість людей, які бажають здати житло в оренду, виникає сильна конкуренція, внаслідок якої вартість ренти зростає не так швидко, як цінник на нерухомість. Додамо до цього витрати типу ремонту і меблів і отримаємо середній термін окупності в 12 років в Києві. В інших регіонах цифра може бути іншою, так що перед настільки великою покупкою завжди слід прикинути реальну вигоду", - попереджає експерт.

Ризики купівлі акцій компаній

Ще одним способом інвестування є вкладення коштів у акції зарубіжних компаній, так як в Україні фондовий ринок не є розвиненим. Тут можна отримати хороші прибутки, але при цьому збільшуються і ризики втратити свої кошти.

Роман Бабіцький зазначає, що інвестиції у іноземні компанії — варіант для тих, "хто не боїться ризиків та полює на велику здобич".

"Тут вже не можна тикнути пальцем в небо. Треба детально аналізувати ринок, знати його тенденції, розумітись на специфіці компанії, регіону, сфери діяльності та ще купи параметрів, які впливають на результат. Саме тут, якщо вдало вкласти капітал, можна за одну ніч перетворитись на мільйонера. Рівно як і втратити за одну ніч 7 мільярдів, як це сталося з Цукербергом після обвалу Facebook", - каже експерт.

На думку голови правління "Юнекс Банку" Світека, при купівлі акцій великих компаній немає ніяких гарантій. На його погляд, інвестувати в найгучніші імена - невірна стратегія.

"Підвищена увага до акцій умовної Tesla рівно така ж перевага, як і недолік. Будь-яка, навіть найнезначніша подія, висловлювання акціонера або цифра в звіті може за лічені хвилини обвалити котирування або підняти їх. У подібних ситуаціях у програші завжди залишаються рядові інвестори, які знаходяться в самому низу піраміди", - вважає Світек.

Кращою інвестиційною стратегією, на його думку, можна вважати покупку акцій відносно невеликих перспективних компаній.

"Скажімо, якщо ви, як інвестор, розбираєтеся в енергетиці і бачите, що на біржі торгується компанія, яка розробляє перспективну технологію зберігання електроенергії - інвестуйте в неї. В такому випадку ви вкладете не тільки гроші, але і власні знання, що істотно збільшить шанси на успіх і можливу прибутковість. Але навіть при такому підході ризики залишаються досить високими. Тому також важливо дотримуватися стратегії диверсифікації: не інвестувати всі гроші в акції однієї компанії", - каже експерт.

Інвестиції у власну справу

Експерти також вважають доцільним інвестувати гроші у власний бізнес. Але тільки у разі, якщо обсяг коштів достатній, а людина впевнена у власних силах та перспективності обраної справи.

"Якщо в розпорядженні є великі суми, на мій погляд, оптимальною інвестиційною стратегією є власна справа. Я в цілому дотримуюся принципу "активного господаря" в інвестиціях. Що означає, що інвестор в ідеалі повинен управляти активом, в який вклав гроші", - каже банкір Світек.

За його словами, зараз глобальна економіка знаходиться на початку циклу зростання, що є гарним часом для старту бізнес-проектів.

"Але я все ж рекомендував би дотримуватися простого правила - інвестуйте в ту сферу, в якій ви є експертом. Захоплюєтеся риболовлею - спробуйте відкрити спеціалізований магазин або виробництво. Любите готувати - відкрийте невелику домашню пекарню. Варіантів насправді дуже багато, а такий підхід майже на 100 відсотків гарантує успіх. Адже захоплений професіонал завжди досягне кращих результатів, ніж "любитель", який відкрив бізнес по збірці з серії "100 бізнес-ідей", - резюмував Світек.

Також деякі люди обирають збереження власних заощаджень у іноземній валюті, не довіряючи національній.

З урахуванням знецінення української гривні під час економічних криз це може бути доцільним, але все ж таки більшість експертів радять диверсифікувати заощадження і не робити ставку лише на одну валюту.

Нараз курс гривні лише посилюється, і поки що немає причин для її різкого знецінення. Тому варто розділити свій портфель заощаджень, зберігаючи їх у гривнях, доларах та євро – так можна убезпечити себе від несподіваного просідання однієї з валют.

Таким чином, є чимало варіантів зберегти свої кошти та можливо заробити додатковий дохід. Головне – не спокушатися на надприбутки у деяких ризикових видах інвестицій, реально оцінити свої статки та визначити цілі.

Слід ретельно вивчити усіх посередників та радників у обраному виді інвестицій (банк, інвестиційна компанія чи забудовник) та за можливості диверсифікувати свої заощадження. І сподіватися на те, що в економічному житті нашої країни не відбудуться чергові форс-мажори.

Катерина Жирій

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