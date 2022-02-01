Зміна курсу: висока інфляція тисне на гривню та підвищує банківські ставки по кредитам і депозитам

Інфляція в Україні прискорюється, що спричиняє не лише подорожчання продуктів в магазинах, але і зростання кредитних та депозитних ставок в комерційних банках. Як українцям скористатися моментом та використати поточну ситуацію на свою користь?

У зв’язку зі швидким ростом інфляції в Україні невпинно дорожчає вартість життя, що стосується усіх товарів та послуг, якими користуються громадяни. За даними Державної служби статистики, інфляція у грудні у річному вираженні зросла до 10 відсотків, що удвічі перевищує показник попереднього року. Проте і цього року така тенденція ймовірно продовжиться.

Зокрема на користь цього свідчить погіршення Національним банком прогнозу інфляції на 2022 рік з 5 відсотків до 7,7 відсотка, попри всі стримуючі кроки, які вживаються для її сповільнення.

Зростання споживчих цін підіймає ставки за популярними банківськими продуктами – кредитами та депозитами. Проте, на жаль, рівень депозитних ставок все одно зараз залишається низьким, якщо порівнювати з умовами, які пропонували банківські установи ще декілька років тому.

Проте в українців немає великого вибору, бо в умовах слабо розвиненого фондового ринку депозити залишаються майже єдиним інструментом хоч частково захистити власні заощадження від удушливих обіймів інфляції.

При цьому вартість кредитів, не зважаючи на усі публічні заяви влади, все ще залишаються недоступними для більшості громадян. Більш того, їхня вартість буде і далі зростати в умовах сьогоднішньої фінансової нестабільності.

"Я отримую маленьку пенсію, тому вимушена ще додатково працювати, проте і цих доходів вистачає на купівлю лише найнеобхідніших продуктів та ліків. Тому депозитів ніяких я не відкладаю, а ось, коли онуку хотіла купити телефон, зверталася до банку за кредитом. За рік переплата склала майже дві вартості цього телефона. Більше я у кредит купувати нічого не буду, краще вже з пенсії відкладати", - поділилася своїм досвідом з УНІАН пенсіонерка Лідія Василівна з Києва.

Дорогі гроші

Національний банк України в середині січня підвищив облікову ставку до 10 відсотків річних після збільшення її до 9 відсотків у грудні. Посилення монетарної політики, як зазначили в центробанку, має сприяти зниженню значного інфляційного тиску.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10 відсотків річних. Реалізація значної кількості інфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до мети 5 відсотків", - повідомив регулятор.

Також регулятор пообіцяв надалі використовувати механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань курсу гривні на ринку. Разом з тим центробанк ухвалив рішення тимчасово утриматися від купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення своїх резервів.

За словами експертів, Національний банк не буде до кінця поточного року знижувати облікову ставку і навіть є висока ймовірність того, що ставка буде зростати.

"Інфляційні та девальваційні очікування серед населення та бізнесу є важливим фактором, який впливає на динаміку депозитних ставок у гривні та валюті. Зараз такі очікування зростають, тож НБУ, ймовірно, буде продовжувати збільшувати облікову ставку", - сказав УНІАН член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.

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За словами економіста Олександра Мойсеєнка, оскільки Національним банком задекларовано дотримання режиму інфляційного таргетування, відповідно на збільшення інфляції НБУ реагує жорсткішою монетарною політикою, яка, в тому числі, виражається у збільшенні облікової ставки, яка впливає на вартість фінансових ресурсів на ринках.

"Відповідно вартість кредитів і депозитів при збільшенні інфляції - зростає. Водночас варто зазначити, що кореляція не завжди є суттєвою, адже вартість кредитних ресурсів для населення традиційно в останні роки є суттєво вищою за рівень інфляції. Більш суттєву кореляцію інфляції і вартості ресурсів можна спостерігати на ринку корпоративних запозичень", - зазначив він.

Слабка гривня

Державний регулятор, маючи на меті призупинити зростання інфляції, підвищує облікову ставку, проте такі дії, як зазначають експерти, провокують разом з загостренням зовнішньої загрози ослаблення національної валюти – гривні.

За перший місяць 2022 року українська гривня знецінилася більш ніж на 5 відсотків. Так, якщо 1 січня національна валюта коштувала 27,28 грн/долар, то вже 31 січня офіційний курс гривні становив 28,78 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують найближчим часом коливання курсу гривні до 29 грн/дол.

Так, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин зазначив у коментарі УНІАН, що курс гривні підтримують нерезиденти, які під впливом пом'якшення риторики щодо можливого вторгнення Російської Федерації в Україну помітно знизили свою активність, але не зупинили повністю.

"Продавці валюти активізувалися через кінець місяця і завершення податкового періоду. Експортери, які притримують валюту через зростання долара, зараз, бачать розворот і поспішають її продати, щоб не продешевити. До продажів також підключилися фінансові компанії та банки, фіксуючи свої валютні спекулятивні позиції. Також, після ажіотажного зростання, звузився попит на валюту з боку імпортерів та населення", - зазначив аналітик.

При цьому, за словами Шевчишина, ситуація залишається нестабільною і девальваційні ризики зберігаються.

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Старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб зазначає, що посилення геополітичної напруженості на початку 2022 року генерує істотний тиск на ціни через курсовий канал. Іншим зовнішнім ризиком експерт називає стрімке погіршення умов зовнішньої торгівлі.

"Ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,8 грн / дол., а готівковий долар у банках торгуватиметься поблизу 28,7-28,9 грн/дол."- прогнозує аналітик.

Поради експертів

Експерти зазначають, що найкращим рішенням у сьогоднішніх умовах є не тримати кошти вдома під подушкою, а нести їх у банки на депозити, оскільки в умовах інфляційних і девальваційних тенденцій їх купівельна спроможність буде падати.

Зараз середні ставки по депозитах майже в усіх українських банках в національній валюті коливаються від 7 до 11 відсотків в залежності від терміну та суми вкладу. Але вони, вочевидь, будуть з часом зростати.

"Зараз вкладники переважно оформлюють гривневі депозити строком від 9 до 12 місяців, але останні роки зростає попит на депозити на довші терміни – 1,5-2 роки. Цікава тенденція спостерігається щодо середнього розміру вкладів: у групі вкладників до 200 тис. грн (рівня, що гарантується ФГВФО) середня сума давно застигла на рівні близькому до 100 тис. грн (або еквівалент в інших валютах)", - зазначив член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.

За словами начальника департаменту роздрібного бізнесу банку "ГЛОБУС" Дмитра Замотаєва, для тих, хто має бажання зберегти власні заощадження у доларах чи євро, гарним рішенням буде покласти кошти на валютний депозит.

"На ставки по депозитах в іноземній валюті інфляція практично не має впливу, адже ставки визначаються банком на підставі наявних у нього варіантів розміщення даних коштів, які є досить обмеженими. Мушу зазначити, що для клієнта висока ставка не є визначальними фактором під час вибору фінансової установи для розміщення валютного депозиту. Здебільшого звертають увагу на рівень надійності банку", - зазначив він.

Замотаєв також підкреслив, що початок року зазвичай характеризується певним спадом ділової активності, що відповідно зменшує попит клієнтів на кредити та депозити. Відновлення повноцінного попиту можна очікувати вже найближчим часом.

"Якщо ж розглядати поточну ситуацію із залученням коштів на депозит, то найбільшим попитом користуються депозити у національній валюті у сумі 130-150 тис. грн., які розміщуються клієнтами на терміни із найбільшою процентною ставкою. Наприклад, в нашому банку понад 40 відсотків усіх вкладів розміщується на строк від 2 років, де ми пропонуємо максимальну проценту ставку", - зазначив він.

Що стосується споживчих позик, банкір порадив перед тим, як ухвалити рішення оформити якийсь товар у кредит, прорахувати власні фінансові можливості для здійснення обов’язкових щомісячних платежів.

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З кредитами треба бути обережними, оскільки ставки по них встановлюються дуже часто індивідуально і залежать від типу кредитування, суми, терміну, а також платоспроможності позичальника.

Зараз у середньому ставки для громадян України коливаються від 12-15 відсотків річних за довгострокову іпотеку, 40-50 відсотків річних за використання кредитного ліміту по банківських картках та при купівлі товарів у розстрочку, а у найдорожчому виді кредитування (на короткий термін готівкою) річні ставки, як і раніше, досягають сотні відсотків.

Зараз ситуація на національному банківському, валютному та фінансовому ринках дуже непроста. Особливо на неї впливає подвійна загроза: від загострення епідемії коронавірусу та можливого вторгнення агресивної путінської Росії.

Проте за умови розумної побудови власних сімейних бюджетів та підвищення фінансової грамотності українці зможуть впоратися з усіма труднощами, як не раз уже траплялися в нашій історії.

Богдан Слуцький