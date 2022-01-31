Попри нинішнє зміцнення гривні, девальваційні ризики зберігаються.

Фінансові аналітики прогнозують найближчим часом коливання курсу гривні до 29 грн/дол.

Про це йдеться в переданих УНІАН коментарях експертів.

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

Так, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин зазначає, що курс гривні вранці, 31 січня, зміцнився до позначки 28,55 грн/дол.: нерезиденти під впливом пом'якшення риторики щодо можливого вторгнення РФ помітно знизили свою активність, але не зупинили.

"Продавці валюти активізувалися через кінець місяця і завершення податкового періоду. Експортери, які притримують валюту через зростання долара, зараз, бачачи розворот, поспішають її продати, щоб не продешевити. До продажів також підключилися фінансові компанії та банки, фіксуючи свої валютні спекулятивні позиції. Також, після ажіотажного зростання, звузився попит на валюту імпорту і населення", - говорить аналітик.

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При цьому, за словами Шевчишина, ситуація залишається небезпечною і девальваційні ризики зберігаються.

"Нерезиденти, хоча і згорнули масовані продажі гривні, продовжують виходити з ОВДП і в цілому виводити активи з країн, що розвиваються. У п'ятницю портфель нерезидентів скоротився ще на 358 млн грн, а всього, з початку 2022 року, більш ніж на 11 млрд грн. Висока вартість запозичення фактично заблокувала можливість залучення коштів на відкритому ринку, але при цьому обслуговувати борг необхідно, що буде чинити тиск на гривню", - сказав експерт.

Також він зазначає, що в лютому НАК "Нафтогаз" відновить закупівлю газу, що сформує сильний тиск на гривню, а імпортери збережуть свою активність. Ризики ескалації, за його словами, теж "не пішли, і продовжать підігріватися ЗМІ".

Згідно з прогнозом Шевчишина, найближчим часом гривня буде шукати зону стабілізації, очікуються торги в коридорі 28,4-28,6 грн/дол.

Старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб зазначає, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3–1,6%.

За його словами, посилення геополітичної напруженості в кінці 2021-початку 2022 року буде генерувати істотний тиск на ціни через курсовий канал і канал очікувань. Іншим зовнішнім ризиком експерт називає стрімке погіршення умов торгівлі.

"На початку тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,8 грн / дол., а готівковий долар у банках торгуватиметься поблизу 28,7-28,9 грн/дол.",- прогнозує аналітик.

Курс 31 Січня:

Національний банк України на 31 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,78 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 31 січня, зміцнився на 25 копійок – до 28,85 грн/дол.