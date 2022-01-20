Нацбанк прогнозує повернення інфляції до мети в 5% лише в 2023 році.

Нацбанк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, враховуючи реалізацію низки проінфляційних факторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу.

"У 2022 році інфляція сповільниться, але повернеться до мети 5% лише у 2023 році", - сказав він.

Відзначається, що після проходження піку восени 2021 року інфляція знижувалася, але повільніше, ніж очікувалося, а фундаментальний інфляційний тиск навіть посилився. Наприкінці минулого року інфляція знижувалася завдяки рекордним врожаям і корекції окремих світових цін на продовольство, ефектам від зміцнення гривні в попередні місяці, вичерпання низької бази порівняння і посилення монетарної політики. Стримували інфляцію також адміністративні рішення щодо фіксації тарифів на деякі житлово-комунальні послуги.

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Разом з тим більш швидкому уповільненню інфляції завадили перенесення на вартість товарів і послуг подальшого зростання світових цін на енергоносії та тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу, в тому числі й на оплату праці. Також зберігався вплив стійкого споживчого попиту.

"Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше, ніж очікувалося раніше. Це не тільки буде тиснути на виробничі витрати бізнесу, але і зажадає поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги. Збережеться і значний ціновий тиск з боку країн - торговельних партнерів України, в яких інфляція лише наближається до пікових значень. Надалі будуть реалізовуватися вторинні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу на сировину та оплату праці", - сказав глава Нацбанку.

Відзначається, що більш істотне, ніж очікувалося, зростання зарплат буде підживлюватися підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном, а також професійно-кваліфікаційними диспропорціями на ринку праці. На тлі зростання доходів населення буде зберігатися стійкий споживчий попит, який також буде стримувати уповільнення інфляції.

Крім того, погіршення інформаційного фону на тлі геополітичної напруги в кінці минулого року позначилося на настроях різних груп економічних суб'єктів і спричинило девальваційний тиск на гривню. Це в найближчі місяці буде формувати додатковий ціновий тиск.

"Поступовому зниженню інфляції сприятимуть посилення монетарної політики НБУ, корекція світових цін на сировинні товари, вплив рекордних торішніх врожаїв. Додатковий вплив матиме гальмування світового інфляційного сплеску і вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, відіб'ється в більш істотній корекції цін на сировину, продовольство і логістику", - зазначив Шевченко.

Споживча інфляція в Україні: