"Чорна п’ятниця" під час війни: чесний розпродаж чи обман для спустошення гаманців

Розпочинається сезон "Чорної п’ятниці" з її безкінечним потоком акцій, які виставляють більшість виробників та продавців товарів. Чи справді покупцям варто "вестися" на шалені знижки на цінниках, та як оминути зайвих витрат, – дізнавався УНІАН.

Наближається "Чорна п’ятниця" – день шалених знижок, що традиційно відмічається в останню п’ятницю листопада. Деякі магазини почали "розігрівати" покупців заздалегідь, і вже зараз радують відвідувачів акційними пропозиціями, адже "цінопад" найчастіше діє не лише в останній день робочого тижня, а й за кілька днів до і після нього. Зазвичай в цей час магазини виставляють на продаж товари за суттєво зменшеними цінами, причому розмір знижки подекуди сягає небачених 50, 70 та навіть 80 відсотків. Принаймні, якщо вірити цінникам.

"Чорна п’ятниця" бере свій початок з середини 20 сторіччя. Вперше вона з’явилась у США, а звідти вже попрямувала по всьому світу, не оминувши й Україну. Назвали п’ятницю "чорною" поліцейські із Філадельфії, оскільки в цей день транспортні потоки фактично зупинялися через натовпи людей, що рушаюли до магазинів. Воно й не дивно, адже в деяких країнах люди навіть ночують під магазинами з четверга на п’ятницю, аби встигнути урвати омріяні товари за вигідними цінами щойно заклад відчиниться.

В Україні "Чорна п’ятниця" проводиться з 2013 року. Втім, у нашій країні ставлення до цього свята шопінгу – переважно скептичне. І винні в цьому – самі продавці. УНІАН поспілкувався із відвідувачами столичного торгівельного центру, аби з’ясувати, чи мають вони намір скупати наявний асортимент своїх улюблених магазинів за "чорними" знижками цьогоріч.

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Так, гостя столиці з Івано-Франківщини Анна розповідає, що кілька років тому в період "Чорної п’ятниці" вона спокусилась на заявлену знижку у 50 відсотків, проте потім з’ясувала, що насправді вартість цього товару зменшили лише на 10%.

"Тобто інформація не завжди відповідає дійсності. Але все ж придбати певні речі зі знижкою можливо та дуже приємно", – зазначила вона.

"Насправді, це в Україні "Чорна пʼятниця" майже не має сенсу. Магазини роблять або надто маленькі знижки, або ставлять їх на такі товари, які нікому даром не треба. А за кордоном усе по-іншому. Це видно навіть на закордонних сайтах", – розповідає мешканка столичного регіону Дарина.

Киянка Ганна також скептично налаштована до знижок в цей період, проте визнає, що все ж нерідко спокушається на них.

"Я часто спокушаюсь. Але це більше як привід для спонтанних покупок, ніж реально якась економія", – ділиться вона.

Настрої продавців

Попри скептичне ставлення більшості українців до "чорних" знижок, великі торгівельні мережі не полишають спроб привернути увагу клієнтів яскравими акціями та пропозиціями. Особливо на цей "чорний" період знижок очікують великі торгівельні мережі електроніки, товарів для дому, побутової техніки, для яких ця маркетингова активність традиційно спрацьовує найкраще.

Очікування продавців від цього періоду знижок різняться, проте усі великі гравці вбачають для себе певний позитив. Для когось "Чорна п’ятниця" – це можливість збільшення середнього чеку (навіть попри заявлені знижки) та нарощення об’ємів продажів, для інших – це додаткове привернення уваги покупців.

Керівник департаменту діджитал-маркетингу компанії "Епіцентр К" Андрій Труш зазначає, що продажі товарів з великим розміром знижки іноді відбуваються з мінімальною рентабельністю, проте така активність має для компанії інші переваги.

"Компанія привертає додаткову увагу споживача, збільшує об’єми товарообігу та середній кошик. Адже клієнти, що приходять купувати товари з великими знижками, часто можуть купувати й інші неакційні товари, – розповідає він УНІАН. – Зазвичай, продажі в період "Чорної п’ятниці" зростають на 30-40%. При цьому, варто зазначити, що динаміка зростання в онлайні є зазвичай більшою, ніж в офлайні. З нашої точки зору, це пов’язано з тим, що Black Friday є популярнішою серед молодої аудиторії, що більш залучена до інтернет-покупок".

У мережі JYSK підтверджують, що ще в доковідні часи виторги протягом продажів в період знижок на "Чорну п’ятницю" зростали в 5-6 разів порівняно з "безакційним" часом.

Втім, такі оптимістичні оцінки поділяють не усі. Так, наприклад, у "Фокстроті" зауважують, що у період "Чорної п’ятниці" суттєво зростає навантаження на усю вертикаль мережі – у 3-5 разів. Крім того, зростають витрати на логістику та оренду.

"У підсумку – товарообіг на "Чорну п’ятницю" суттєво більший, а дохідність – суттєво менша у порівнянні зі звичайним тижнем", – зазначають в компанії.

Втім, навіть попри наявні складнощі, великим продавцям електроніки та товарів для дому немає сенсу відмовлятися від "Чорної п’ятниці", адже для них це гарна нагода позбутися старого товару та отримати великий сукупний дохід (навіть попри менший розмір чистого прибутку), який можна спрямувати на операційну діяльність та інвестиції.

Чого не скажеш про маленькі магазини, які не мають широких мереж та великих обсягів продукції, на яких можна із вигодою для себе "гратися" із цінами. Для них "чорні розпродажі" – це своєрідна пастка: зробиш маленькі знижки – програєш конкуренцію, і акція пройде непоміченою, зробиш надто великі знижки – спрацюєш собі у збиток.

"За нашими спостереженнями, у цей день люди масово біжать до торгівельних центрів, магазинів побутової техніки, а маленькі шоуруми лишаються переважно поза їхньою увагою. Для будь-якого бізнесу, якщо він продає товари за великими знижками, важливі об'єми продажів: тобто, ти продав задешево, але багато – і у такому випадку акція себе виправдовує, адже сукупний дохід великий. Але якщо ти продав за цими знижками лише кілька позицій, такий розпродаж втрачає сенс. Через це ми ще минулого року відмовилися від усіх цих "чорних" акцій", – розповідає УНІАН київська підприємиця, власниця бренду в’язаного одягу ROMANOVA Надія.

Звісно, завжди лишається варіант маніпулювання цінами – коли бренди напередодні "Чорної п’ятниці" суттєво підвищують вартість усіх товарів, аби розмір майбутньої "знижки" виглядав масштабнішим, але це вже нечесна гра. І з такими продавцями варто бути обачнішими.

Чи будуть знижки цьогоріч

Минулого року період знижок на "Чорну п’ятницю" припав на період блекаутів, спричинених ворожими масованими обстрілами нашої енергосистеми. Через це результати розпродажів виявилися не такими райдужними навіть для тих продавців, які зазвичай полюбляють цю маркетингову активність. Крім того, відчутно змінилися інтереси покупців: аномально зріс попит на ті категорії товарів, які в довоєнний час продавались не так масово.

"В довоєнні роки наші клієнти купували на "Чорну п’ятницю", в основному, телевізори, смартфони, смарт-гаджети, планшети, побутову техніку, товари для геймерів. Вже у 2022 році актуальними для українців стали павербенки, батарейки, джерела безперебійного живлення, сонячні панелі, генератори, ліхтарики та портативні електростанції. Саме відключення електроенергії та тотальні блекаути змінили потреби нашого народу в минулому році", – кажуть у мережі магазинів техніки та електроніки MOYO, додаючи, що у 2022 році вони зафіксували зростання продажів на "Чорну п’ятницю", але воно було незначним, якщо порівнювати з довоєнними роками.

Схожу тенденцію спостерігали і у мережі товарів для дому JYSK.

"Минулого року осінь принесла масові обстріли та блекаути, тож хітами продажів були свічки, лампи, батарейки, гірлянди, теплі ковдри та пледи. Потрібно також зазначити, що торік велика кількість українців вимушено зустрічали новорічні свята не вдома. Тому ті ж самі подушки, постільна білизна, матраци мали підвищений попит", – розповідають в компанії.

Втім, торгівельні мережі очікують, що 2023 рік принесе їм кращі результати. Так, у мережі побутової техніки та електроніки "Фокстрот" очікують, що цьогоріч продажі у порівнянні з минулим роком зростуть на 50 відсотків.

"Сподіваємся, що частка продажів на "Чорну п’ятницю" сягне довоєнної", – говорить комерційний директор компанії В’ячеслав Склонний.

У "Епіцентрі" поділяють ці сподівання. Як повідомив керівник департаменту діджитал-маркетингу компанії "Епіцентр К" Андрій Труш, вони провели опитування, згідно з яким понад 84 відсотків покупців компанії очікують на старт розпродажу. Зокрема, 27% опитаних планують купувати посуд, текстиль і подарунки, побутову техніку, 19% – товари для саду та городу, ще 19% – електротехніку, 17% – спортивні товари та 16% – продукти харчування.

Поради покупцям

Втім, що б не казали продавці, покупцям у цей період знижок необхідно бути особливо обачними. По-перше, необхідно розуміти, що жодний бізнес не буде працювати собі у збиток, тому знижки понад 70 відсотків – це, із високим ступенем вірогідності, просто маніпуляція. Або продавець намагається привернути увагу до старого і менш якісного товару, який може віддати ледь не задарма, або, банально, його реальна вартість насправді суттєво менша за ту, що вказана на ціннику до знижки.

Великі торгівельні мережі чесно зізнаються, що особливого впливу на ціноутворення своїх орендарів вони не мають, тому прослідкувати, наскільки чесними є запропоновані знижки, не можуть.

"Адміністрація торгово-розважального центру не може брати участь у ціноутворенні партнерів, у тому числі під час "Чорної п’ятниці". Це рішення, які приймаються безпосередньо головними офісами чи маркетинговими відділами компаній", – зазначає директорка з маркетингу багатофункціонального комплексу Gulliver Катерина Жураківська.

А тому про безпеку своїх коштів покупцям варто потурбуватися самотужки.

Щоб не потрапити на гачок а-ля вигідних пропозицій та акцій, потрібно, в першу чергу, раціонально підходити до покупок, особливо коли скрізь майорять червоні цінники.

"Для того, що вберегти гаманець від непотрібних закупів, чітко формуйте собі список потреб напередодні. Аналізуйте кілька точок продажу вашого товару. Хтось із них насправді може дати найбільшу вигоду", – каже засновниця та керівниця маркетингової агенції FAЙTA Наталія Головачко.

За її словами, під час покупки потрібно усвідомлювати, навіщо вам даний товар, які цілі ви ним досягатимете, які його пріоритети для вас особисто. Чи це технічні й раціональні переваги, чи емоція, імідж, статус.

"Найкраще обирати акційні товари тих виробників, які підтримують шлях до Перемоги, підтримувати економіку через вибір made in Ukraine. А ще краще – "забарвити" п'ятницю акційним дарунком для бійців ЗСУ. Це гарно ляже у кошик як продуктовий, так і ментальний", – наголошує маркетолог.

У свою чергу, керівниця відділу зовнішніх комунікацій маркетплейсу АЛЛО Юлія Кушніренко радить купувати товари в офіційних продавців чи представників відомих брендів. Це є запорукою надання офіційної гарантії на товари для клієнта.

Також слід остерігатись шахраїв, які зазвичай активізуються напередодні "Чорної п’ятниці".

"Уважно ставтеся до SMS та email-повідомлень – вони можуть містити як посилання на сайти-двійники чи фейкові інтернет-магазини, так і віруси. В жодному разі не вказуйте на неперевірених сайтах свої персональні дані та не оплачуйте на них товар", – наголошує Кушніренко.

Тож, якщо ви все ж вирішите порадувати себе новими покупками по акції, то нехай вашим основним помічником у виборі стане холодна голова та здоровий глузд. А всі маркетингові хитрощі намагайтеся лишати поза увагою.

Альона Кириченко