Як війна змінила ринок оренди житла в Україні

Руйнівна війна радикально змінила ситуацію на українському ринку оренди житла. УНІАН з’ясовував, як змінилась вартість винаймання помешкання, які варіанти пропонують орендодавці та яке житло зараз в попиті в українців.

Нещадна війна, яку принесла на нашу землю російська орда, змусила багатьох українців змінити своє буденне життя. Зокрема, чимало виїхали із своїх рідних домівок в пошуках більш безпечного місця для проживання і мають надію повернутись назад, коли наша земля буде звільнена від окупантів. А комусь взагалі немає куди повертатись, бо внаслідок бойових дій втратили своє житло.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, росіяни зруйнували в Україні майже 38 тисяч житлових будинків. І це лише офіційні показники, війна триває і ці цифри, на жаль, збільшуються з кожним днем.

Як наслідок, зростає і кількість людей, які переселяються до інших міст і сіл. За оцінками Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, через війну понад 11 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, з них - сім мільйонів виїхали у відносно безпечні регіони України.

Більшість переселенців зараз знаходять прихисток у волонтерських центрах або переїжджають до рідних та близьких. Водночас, при змозі, вони винаймають житло.

Ринок оренди житла, як і більшість сфер української економіки, також зазнав радикальних змін внаслідок війни. До цієї біди здавання в оренду квартири було одним найприбутковіших способів отримати пасивний дохід. Зараз у столиці та частині центральних регіонів дохід власників житла зменшився і ледь покриває амортизаційні витрати, а орендарі отримали можливість дещо заощадити і, можливо, покращити житлові умови. У західних регіонах, навпаки, на голови власників вільного житла посипався грошовий дощ.

Регіональні особливості

В більшості випадків залежно від наближеності до лінії фронту, змінились ціни на орендоване житло в регіонах України. Так, значно зросла вартість винаймання квартири чи будинку в більш безпечних західних областях.

"Західна Україна стала практично рідною домівкою для вимушених переселенців з інших регіонів, ринок оренди суттєво зріс саме завдяки міграції населення. Вартість як подобової так і звичайної оренди зросла практично в два рази. Іноді ми спостерігаємо більш суттєве зростання, яке можна назвати спекуляцією, або навіть мародерством на людському горі, але це окрема тема", - зазначив в коментарі УНІАН президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

За його словами, в Києві та Одесі вартість оренди житла знизилися в середньому на 50 відсотків, в першу чергу це пов’язано з відтоком людей з орендованих квартир та не таким значним напливом переселенців.

"Навпаки, в Дніпрі за рахунок переселенців ціна на соціальне житло (оренду) на початку березня зросла в середньому на 10 відсотків, зараз спостерігається тенденція до зниження. Дефіцит житла спостерігається також у Полтаві, Вінниці, Хмельницькому, отже оренда там також була в ціні", - додав Піта.

За даними аналітичної служби OLX Нерухомість, середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці у травні порівняно з лютим знизилася на півтори тисячі гривень, а двокімнатної – майже на п’ять тисяч.

"Якщо порівнювати ціни на оренду зараз і до 23 лютого, то в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 тисячу 590 гривень і становить 7 тисяч 945 гривень, двокімнатної — на 4 тисячі 879 гривень (11 тисяч 198 гривень), трикімнатної — на 8 тисяч 087 гривень (16 тисяч 426 гривень)", - повідомили в аналітичній службі.

Агентство нерухомості "Благовіст" повідомляє, що з початку війни вартість оренди квартир у столиці знизилася на 30-40 відсотків у дорогому сегменті, а у низькому - на 20-25 відсотків.

За даними аналітиків OLX Нерухомість, на Дніпропетровщині ціна житлової оренди у травні підвищилась, складає в середньому понад 7 тисяч гривень. Приблизно стільки ж у середньому коштує оренда житла й на Івано-Франківщині та Полтавщині, а от у Черкаській області ціна проживання на місяць обійдеться в трохи більш як 6 тисяч гривень.

Вітчизняний ринок оренди житла наразі є досить нестабільним. Ціни орендованого будинку чи квартири і надалі будуть коливатись залежно від попиту на нього та від ходу війни. Зрозуміло, що грошові запаси переселенців, а особливо тих, хто втратив роботу, вичерпуються. Тому люди будуть шукати більш дешевий варіант винаймання житла або ж при можливості повертатимуться до своїх домівок. В свою чергу це впливатиме і на цінову політику ринку.

Попит та пропозиція

Війна дикої орди проти нашої країни значно змінила попит та пропозицію на ринку оренди. Як наслідок, українці частіше почали шукати житло для винаймання, порівняно з довоєнним періодом, в свою чергу орендодавці намагаються збільшити кількість пропозицій.

"Через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів українці в 1,5 рази частіше шукають орендоване житло. Якщо ще за день до початку війни орендою на OLX Нерухомість цікавились 1,6 млн разів, то зараз це число зросло до 2,7 млн пошуків", - підкреслили аналітики служби OLX Нерухомість.

Вони зазначили, що серед кількості вільних квартир для оренди впевнено лідирує Київ. Порівняно з мирним часом, тут кількість помешкань зросла майже вдвічі. Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні їх уже більше, ніж 40 тисяч. Водночас, велика ймовірність швидко знайти вільні квадратні метри є і на Дніпропетровщині. Від початку війни кількість квартир для оренди в області зросла майже на 11 відсотків.

Зниження рівня доходів населення країни змінює пріоритети і в якості орендованого житла.

"У пріоритеті є оренда однокімнатних квартир, а також кімнат у власника квартири. Окрім цього, українці готові знімати навіть квартири-студії. Можна помітити, що ринок квартир-студій зрівнявся з ціновою вартістю оренди одно- та двокімнатних квартир. Це пов’язано з нестачею доступного житла за доступною ціною", - зазначив партнер юридичної компанії "Grishakov Law Company" Гришаков Олександр.

Юридична сторона умов оренди

Юристи звертають увагу, що наразі відсутні нормативно-правові акти, що регулюють питання особливості здачі в оренду приміщень у зв’язку із воєнною ситуацією в країні. Окрім випадків безоплатного надання житла біженцям, за що власник отримує часткову фінансову компенсацію на оплату комунальних послуг.

"Слід звернути увагу на питання укладення нових договорів оренди, а точніше можливості проведення належної перевірки об’єкта оренди та контрагента перед укладенням договору. Річ у тім, що раніше, за допомогою відкритих даних можна було зібрати достатньо даних як про об’єкт нерухомості, так і про його власника. Зараз така можливість відсутня, доступ до них тимчасово закрито", - прокоментував УНІАН адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Груба.

Він рекомендує як "під мікроскопом" вивчити правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомого майна та особисті документи власника житла, а також зняти з них копії.

"Реквізити всіх документів обов’язково мають бути зазначені і в самому договорі. Робити це необхідно навіть в умовах зростаючого попиту, коли все навколо буквально підганяє орендаря якнайшвидше укласти договір оренди. В разі ж відмови у наданні документів від угоди краще утриматись та продовжити пошуки, адже є велика ймовірність бути ошуканим. Крім того, зараз я би рекомендував максимально уникати укладення договорів оренди по довіреності", - наголосив Груба.

Також, за його словами, ті, хто винаймав житло ще до війни, за деяких обставин можуть бути звільнені від оплати за оренду.

"В умовах війни можливим є звільнення від оплати орендної плати. В першу чергу, це стосується тих регіонів, де велися або й досі ведуться бойові дії. Таке звільнення передбачене ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України, яка встановлює, що наймач (орендар) звільняється від орендної плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає", - зазначив юрист.

Відносини між орендарями та орендодавцями

Зазнали змін і відносини між орендарями та орендодавцями в умовах війни. Проте в основному власники житла йдуть назустріч мешканцям, особливо якщо вони починали орендувати помешкання ще у мирний час.

Кореспондент УНІАН поспілкувалась з орендарями квартир у Києві, які винаймали своє житло ще задовго до війни, і дізналась, чи змінились умови їхнього проживання.

"Орендодавець ставиться до мене з розумінням у зв’язку з ситуацією, що сталась. Власниця квартири, яку я винаймаю, дозволила мені деякий період не платити за оренду, враховуючи те, що я на початку війни виїжджала на західну Україну і була там майже два місяці", - сказала жителька Києва Анна Григорівна.

Лояльне ставлення проявили орендодавці і до мешканки одного зі столичних житлових комплексів Дарини Василівни.

"Я не платила за оренду житла за лютий і березень. Так вийшло, що якраз в лютому в мене закінчився договір, і господарі запропонували продовжити його на тих же самих умовах. Так як я не знала, що буде з цінами, і боялась що навпаки підростуть, то погодилась. Тому в мене нічого не змінилось, тільки зекономила за два місяці", - зазначила киянка.

Вона також розповіла про випадки її знайомих, коли орендодавці пішли назустріч і зменшили ціну оренди помешкання до 50 відсотків.

Водночас, траплялись непоодинокі випадки, коли власники квартир та будинків намагались нажитись та буквально примусово виселяли орендарів, аби заселити тих, хто зможе платити за оренду більше. Це траплялось, в основному в західних областях, де попит на житло зараз є досить високим, відповідно і ціни також виросли.

Хоча війна і внесла корективи в ринкові умови оренди житла та ціни на нього, проте вибір квартир та будинків для найму досить великий, і кожен охочий зможе знайти для себе помешкання за більш-менш привабливою ціною. Також важливо детально ознайомлюватись з умовами договору з найму, на чому наголошують юристи.

Проте віримо, що після нашої перемоги кожен українець, який примусово виїхав з рідних країв, зможе повернутись до своєї домівки чи матиме змогу збудувати або придбати нову затишну оселю. З часом також стабілізується ситуація і з цінами на оренду житла в українських регіонах, особливо тих, які будуть активно розвивати економіку та бізнес.

Альона Кириченко