Через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів українці в 1,5 рази частіше шукають орендоване житло.

Ціни на довгострокову оренду житла в Києві знизились, а на заході України навпаки виросли.

Про це повідомила УНІАН аналітична служба OLX Нерухомість.

Зазначається, що через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів українці в 1,5 рази частіше шукають орендоване житло. Якщо ще за день до початку війни орендою на OLX Нерухомість цікавились 1,6 млн разів, то зараз це число зросло до 2,7 млн пошуків. З них найпопулярніший запит - це квартира (близько 2,3 млн запитів).

Експерти зазначили, що найбільший вибір нерухомості на Київщині, а найнижча оренда - на Черкащині.

"Серед кількості вільних квартир для оренди впевнено лідирує Київщина. Порівняно з мирним часом, кількість помешкань у регіоні зросла майже вдвічі. Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні їх уже більше, ніж 40 тисяч. Водночас середня вартість оренди у травні навпаки знизилась майже на 22% та становить менше 9 тисяч гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

Також велика ймовірність швидко знайти вільні квадратні метри і на Дніпропетровщині. Однак дещо збільшилась і ціна - в середньому, понад 7 тисяч гривень. Приблизно таку ж середньомісячну вартість оренди просять і на Івано-Франківщині та Полтавщині, а от у Черкаській області ціна проживання на місяць обійдеться в трохи більше, ніж 6 тисяч гривень.

Аналітики зазначають, що у столиці побільшало вільних квартир за доступною ціною.

"Якщо порівнювати ціни на оренду зараз і до 23 лютого, то в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1590 грн і становить 7945 гривень, двокімнатної - на 4879 гривень (11198 гривень), трикімнатної - на 8 087 гривень (16426 гривень)", - зазначила аналітична служба.

У західних регіонах, з огляду на зростання попиту, ціни навпаки зросли. Відтак, в Івано-Франківську місячна оренда однокімнатної квартири у травні коштує 8776 гривень, двокімнатна обійдеться у 11702 гривні, трикімнатна - у 17553 гривні. А от у Калуші, містечку за 30 кілометрів від Франківська, про яке тепер знає вся Європа, популярність не вплинула на ціну оренди. Однокімнатну квартиру у місті, як і раніше, можна зняти за 3000 гривень на місяць. Також на OLX є оголошення про здачу двокімнаток у Калуші. Середня місячна вартість - 6000 гривень.

У Хмельницькому пропозиції щодо оренди квартир дещо доступніші, ніж в інших західних областях: однокімнатне помешкання обійдеться у 6000 гривень на місяць, двокімнатне - у 8 000 гривень, а за трикімнатні оселі треба віддати, в середньому, 12000 гривень на місяць. Схожі ціни й в Черкасах. Однокімнатки та двокімнатки коштують так само, як і в Хмельницькому, а от трикімнатну оселю можна орендувати на тисячу гривень дешевше - за 11000 гривень на місяць. Своєю чергою, в Полтаві оренда однокімнатної квартири обійдеться у 8000 гривень, за двокімнатну попросять близько 10000 гривень, трикімнатне помешкання коштуватиме орієнтовно 15000 гривень.

За результатами внутрішнього опитування OLX Нерухомість, 88% орендодавців здають в довгострокову оренду свої квартири. Для 85% власників це основний чи додатковий вид заробітку. Водночас умови воєнного часу спонукали майже 10% респондентів віддавати гроші за оренду на благодійність, підтримку ЗСУ чи закупівлю гуманітарної допомоги, а 8% опитаних навіть здають свою нерухомість безкоштовно тим, хто потребує даху над головою в такий складний для країни час.

Як повідомляв УНІАН, повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України кардинальним чином змінило ціни на столичному ринку оренди житла й навіть після закінчення війни ціни ще довго не повернуться до довоєнного рівня.

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