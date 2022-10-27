"Золотий" Ужгород та дешева Одеса: у яких регіонах України зараз найвигідніше орендувати житло

Цінове дно на ринку оренди житла у центральних областях України, завдяки успіхам ЗСУ, схоже, завершилося, тоді як ціни на квартири на заході почали потроху знижуватися. УНІАН розбирався, за скільки сьогодні можна орендувати квартиру у різних регіонах країни.

Окупація частини територій нашої країни путінськими загарбниками та постійна загроза обстрілів мирних міст і сіл України змушують наших громадян залишати рідні краї та виїжджати у пошуках відносного спокою.

Станом на середину осені, згідно з даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, понад 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). З них понад мільйон - це діти.

На початку повномасштабної війни український ринок орендованого житла ледь не захлинувся від масової міграції громадян з прифронтових та центральних регіонів на захід країни. Через надмірний попит, зокрема у Львові, ціни на оренду житла подекуди сягали 800-900 доларів на місяць, тоді як до війни аналогічні помешкання можна було зняти за 500-600 доларів. Зустрічались також абсурдні необґрунтовані випадки зростання цін на дуже старе та абсолютне некомфортне житло у кілька разів.

"Ми з сім'єю в перший тиждень війни виїхали з Києва в бік Заходу в пошуках більш-менш тихого місця. Хотіли зупинитись в Івано-Франківську, але там знайти житло було практично нереально або занадто дорого. Нам пощастило заселитись в будинок моєї подруги під містом, вона на той час виїжджала за кордон", - розповіла кореспонденту УНІАН киянка Юлія.

І такі випадки траплялися повсюдно. Щастило тим, хто міг знайти більш-менш прийнятне житло через родичів чи знайомих, інші ж – були вимушені орендувати старі помешкання за захмарні кошти або мігрувати далі у Європу.

Проте вже з квітня міграційне цунамі у напрямку західних областей України пішло на спад, а разом із ним – і ціни на оренду. Водночас, почав зростати попит на помешкання у центральних областях.

УНІАН з’ясував, як змінювалися ціни на оренду у різних регіонах нашої країни, за скільки сьогодні можна винайняти житло, та що очікує цей ринок у найближчому майбутньому.

Воєнні тенденції

З початком повномасштабного наступу російських загарбників український ринок орендованого житла поділився на чотири групи. Перша - це тимчасово окуповані території. Друга - регіони, що наближені до зони військових дій. Третя, у свою чергу, - це тилові регіони, в яких існує висока загроза ракетних обстрілів, але неможливі обстріли з артилерійських систем. І остання група – найбільш безпечні, наскільки це можливо у поточних умовах, західні області.

У кожній з наведених груп прослідковувалися своєрідні тенденції.

Зрозуміло, що говорити про який-небуть розвиток ринку оренди на тимчасово окупованих територіях не доводиться, тому цю групу ми просто опустимо.

Що ж стосується прифронтових зон, зокрема Запорізької, Донецької, Харківської областей, на початку повномасштабної війни вони переважно слугували своєрідним перевалочним пунктом для переселенців з тимчасово окупованих територій. Згодом там осіли люди, які, покинувши непідконтрольні території, не готові були їхали ще далі від дому. Значної активності ринку оренди на цих територіях не спостерігалося, і ціни на житло здійснили круте піке. Така тенденція зберігається понині.

"Ціни на оренду житла там складають приблизно 50% від довоєнного рівня", - розповідає керівник комітету з інформаційних систем та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас.

Тилові регіони, зокрема Київ, за співвідношенням ціни і безпеки на сьогодні є одними з найзручніших місць для оренди житла. Із початком повномасштабного вторгнення, коли більшість громадян віддавали перевагу життю на заході країни, ціни на оренду житла у тилових областях, подібно до прифронтових, скоротилися подекуди на 50%, але по мірі витіснення загарбників далі на схід – почали вирівнюватися у бік зростання.

Разом з тим, захід України, який на початку повномасштабної війни прийняв значно більшу кількість переселенців, ніж міг проковтнути, тепер оговтується від напливу людей. Чимало українців по можливості повернулись звідти у рідні домівки або мігрували далі у Європу. І зараз там вже рідше зустрінеш таку космічну вартість оренди помешкання, як у перші місяці війни, втім медіана по ринку досі відчутно перевищує довоєнний рівень.

Із початком повномасштабної війни на українському ринку оренди змінились критерії, за якими орендарі обирають житло, а орендодавці – здають.

"Не тільки комфорт, дизайн та вид з вікна цікавлять наймача, а й безпечність: наявність підземних паркінгів чи укриттів, які повинні бути придатні виконувати роль бомбосховища під час повітряних тривог; поверх, район, який менше піддається обстрілам", - зазначає партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

Водночас, для орендодавців на перший план виходить питання строку оренди.

"Орендарі зараз не впевнені у завтрашньому дні, і тому вони шукають житло в оренду на короткий термін. А орендодавці, навпаки, хочуть здавати помешкання на довший строк. І це вносить певний дисбаланс, та доводиться шукати компроміс", - зазначив у коментарі УНІАН фахівець Бразас.

Експерти зазначають, що після зниження інтенсивності внутрішньої міграції українців ринок оренди житла дещо стабілізувався, і значних сплесків попиту у жодній з областей України наразі не спостерігається.

"Буває, коли прилітає, наприклад, по Запоріжжю, то трохи людей звідти переїжджають в спокійніші регіони. Але порівняно з тим, що було в лютому, березні та навіть в квітні - це дуже мало", - пояснює Бразас.

Коли ж терористичної атаки зазнає не окремо взятий регіон, а усі країна – наприклад, під час масованих ракетних обстрілів – ринок оренди житла завмирає на тиждень-два, кількість запитів на пошук квартир тимчасово зменшується, а потім все знов починає працювати.

Вартість орендованого житла

Тож за скільки сьогодні можна винайняти житло у різних містах України?

Як розповіла УНІАН експертка з нерухомості Ірина Луханіна, після деокупації Київської області квартири старого житлового фонду у віддалених масивах столиці можна було орендувати за суму від 3 до 5 тисяч гривень на місяць.

"Якщо брати квартири ближче до центру, то за 5,5 тисяч можна було зняти однокімнатну, за 7 тисяч - двокімнатну. А в центрі міста дво- та трикімнатні квартири коштували на місяць від 10 до 12 тисяч. Такі ціни зберігались до середини серпня", - додала вона.

Восени ситуація почала змінюватися, і сьогодні вартість оренди недорогого житла вже потроху повертається на довоєнний рівень.

"Недороге житло вже доходить до тих цін в гривневому вираженні, які були станом на лютий. Що стосується дорожчого сегмента, там падіння його вартості спостерігається навіть в 2-3 рази, тому що клієнтів майже нема", - повідомляє керівник комітету з інформаційних систем та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Бразас.

За даними аналітиків додатку для пошуку квартир Вird, на середину жовтня медіанна ціна оренди "однушки" в Києві склала 10 тисяч гривень на місяць, двокімнатної квартири - 16 тисяч, трикімнатної - 25 тисяч. Незадовго до 24 лютого вартість такого житла складала 13 тисяч гривень на місяць, 21 тисячу 600 гривень та 46 тисяч 100 гривень відповідно.

Поки в Києві спостерігається тенденція до зростання попиту та здорожчання житла середнього сегменту, попит на квартири у містах західної України стає трохи менш ажіотажним, але досі лишається високим.

"В середньому за оренду однокімнатної квартири у Львові доведеться заплатити 14,4 тисяч гривень. Але найбільшим попитом користується житло на Закарпатті. Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді обійдеться в середньому в 16,5 тисяч гривень", - повідомляє економічний експерт Олександр Хмелевський.

Доволі високим попитом користується сьогодні житло у Дніпрі, оскільки туди переїхали багато мешканців Сходу та Півдня. Тому ціна оренди там лише трохи нижча від Києва.

Водночас, в Одесі попит на орендоване житло значно скоротився, відповідно знизилися й ціни. Тому оренда однокімнатної квартири в Одесі в середньому становить лише 5,5 тисяч гривень.

Експерти прогнозують, що найближчим часом значних гойдалок на ринку орендованого житла в Україні не передбачується. За умови, що ситуація у країні радикально не змінюватиметься, ціни на квартири суттєво зростати вже не будуть, але й не знижуватимуться також. Про це свідчить, зокрема, відповідь ринку оренди на нещодавні ворожі обстріли Києва: терористичні атаки рашистів у першій половині жовтня поки не призвели до помітного скорочення цін.

Втім, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від подій на фронті та поведінки країни-агресора. Якщо терористичні напади росіян призводитимуть до масового відтоку мешканців окремих міст, і попит на житло відчутно скорочуватиметься, це, у свою чергу, позначатиметься на цінах. Крім того, потенційні проблеми із тепло- та електропостачанням також можуть у майбутньому відобразитися на привабливості і, як наслідок, вартості житла в певних районах, містах, або ж навіть цілих областях України.

Проте, це форс-мажорні фактори, передбачити які достеменно неможливо, як і будувати прогнози з їх урахуванням.

Поради орендарям

Незважаючи на війну, у країні все рівно лишається достатньо безсовісних шахраїв, які готові виманити зі своїх жертв останні гроші. Тому юристи закликають орендарів бути пильними при пошуку та безпосередньо винайманні помешкання.

Юрист Ясько радить обережно ставитися до пропозицій "бронювання житла", коли нібито власники помешкання просять потенційних орендарів наперед перерахувати певну суму для того, щоб отримати перевагу перед іншими претендентами. Також він закликає вимагати підписання договору оренди та детально обговорювати його умови.

"Детально вивчіть правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомого майна, особисті документи власника житла, а також зробіть собі копію. Важливо звернути увагу на те, хто платить за ремонт чи заміну у разі несправності майна, щоб не виникало сюрпризів", - наголосив він.

У свою чергу, адвокат та керуючий партнер юридичної компанії "Де-юре" Григорій Трипульський зазначив в коментарі УНІАН, що насамперед слід уважно вивчити приміщення і зробити фото всіх речей і пошкоджень, що є в ньому. Інакше при розірванні договору орендодавець може вимагати компенсацію за шкоду, здійснену до вашого заселення.

"Також слід перераховувати гроші безпосередньо орендодавцю або особі, яка має довіреність. Але не на рахунок третіх осіб. А якщо гроші передаються готівкою, то брати розписку", - додав він.

…Після потрясінь перших місяців війни власники помешкань та ріелтори нарешті призвичаїлись до нових умов та намагаються гнучко під них підлаштовуватись. Тому тепер у орендарів є більше шансів знайти оптимальне житло: як за якістю, так і за ціною – у тому місті, яке вони вважають найбільш комфортним та безпечним. Але все ж, хочеться сподіватися, що усі вимушені переселенці, які зараз звикають до нових умов життя, якнайшвидше зможуть повернутися у рідні домівки, а ринок оренди запрацює на звичних і передбачуваних ринкових умовах – як належить мирній країні.

Альона Кириченко