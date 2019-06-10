Митні схеми. Хто і як в Україні курує контрабанду

У селі Крюківщина під Києвом оселився цікавий сусід. З коптера можна помітити котедж на 300 квадратних метрів, схоже, дім для гостей, здається, баню та гараж на кілька автівок, є також альтанка, сад і навіть… футбольне поле. Гадаєте, це розкішне обійстя якогось спортивного міліонера? Ні. Так на одну зарплату живе держслужбовець.

Простий митник Сергій Тупальський. Який, до речі, має можливість мешкати і в цьому будинку в елітному селищі, і в квартирі у Києві.

Митниця – джерело доходу держави?

Морем, залізницею, літаками й автомобілями. В Україну щоденно завозять ті самі товари, що ви купуєте в магазинах, на ринках і в інтернеті. За кожну завезену, наприклад, пару взуття, або ж за телефон - за все - імпортер має сплатити податок. Якщо не заплатив, або ж якщо заплатив, але, якимось чином менше за норму – це, рахуй, контрабанда: збитки бюджету і колосальні корупційні прибутки всім контролюючим органам – митникам, в першу чергу.

«Схеми в залежності від того, яка митниця. Є сухопутна митниця, є морська митниця, є митниця в аеропортах, є внутрішня митниця, є підміна вантажу під час транспортування з пограничної митниці на внутрішню, коли заїжджає і декларується один товар, а приїжджає інший… Тобто схем багато. Їх існує близько трьох десятків», - розповідають «Грошам» підприємці з Одеси.

Знищити контрабанду як явище, нарешті побороти тотальну корупцію на кордонах – це одне з перших завдань «зеленої» влади, каже у перший же день – майже одразу після призначення – голова Адміністрації президента Андрій Богдан. «Реформа митниці, реформа податкової служби, можливо, із залученням міжнародних організацій», - розповідав він.

А днями завдання конкретизував і сам президент, заявивши, що основною проблемою вважає корупцію, яку конче необхідно зупинити.

Чому контрабанда настільки бентежить нових керівників країни? «Гроші» взялися за дослідження корупційних проблем і схем української митниці. Ми покажемо все, що відбувається на митних постах на Сході, на Заході, у Центрі країни. І, звісно, на Півдні. Найкорупційніший регіон – Одеса. Туди й відправляємось в першу чергу.

Влада змінюється, митні схеми - ні

Сотні контейнерів зі всього світу щоденно приходять в Одесу, у порт. Неподалік, у місті, на вулиці Сонячній, розташовано офіс одного з тих, хто про розмитнення знає усе і на розмитненні заробляє. Ми намагаємось поспілкуватись із Вадимом Альперіним – одіозним бізнесменом, до якого у ЗМІ давно приклеївся статус «Короля одеської контрабанди». Короля, який контролює, як дехто вважає, 90 відсотків імпорту взуття і тканин.

Аби представити рівень героя, уявіть: Національне антикорупційне бюро із 2017 року вело проти Альперіна кримінальну справу – він нібито намагався дати НАБУшникам хабар у 800 тисяч доларів - за закриття іншої вражаючої справи, про заниження митних платежів на Київській митниці аж на 450 мільйонів гривень!

Тоді Альперіна арештували. Керівника Київської міської митниці Сергія Тупальського, на якій, як доводило слідство, відбувалися махінації, після скандалу із Києва прибрали.

Хотілося б сказати, що за два роки всіх махінаторів посадили, але… ні.

Резонансну кримінальну справу Альперіна днями банально злили. У набат забив антикорупційний активіст Віталій Шабунін: провадження чомусь раптом перевели з НАБУ в Державне бюро розслідувань. Невже, аби за стандартною схемою ще потягти час?

Однак спитати про це у самого Альперіна не вдається – спілкуватися із «Грошима» він вже вкотре не наважується. На щастя, у цей самий день і якраз у Одесі проводить прес-конференцію особисто голова держфіскальної служби – також відомий корупцією пан Власов.

Саме він раніше керував митницею в цьому приморському місті. Як керував – ніколи не забудуть одеські активісти.

«Я зробив виборку декларацій, які оформляли компанії, що курувалися Власовим. Вони оформлялися за ціною на 30-40% нижче ринкової. Тобто десь 30-40% лишаються «в тіні» і не декларуються від того обсягу надхожень, які митниця збирає. В минулому році це було більше 300 млрд грн за рік!», - розповідає гендиректор Асоціації міжнародних перевізників (Одеса) Віктор Берестенко.

«За моєю інформацією щомісячно він (Власов) платить вищому керівництву за свою посаду близько 5-7 млн доларів. Тобто тим, хто його призначив - Кабміну чи прем’єру. І планує балотуватись як успішний реформатор в Верховну Раду», - додає він.

Операція – «здолати» контрабанду

«Гроші» звертаються до очільника ДФС із запитаннями щодо контрабандних розкладів і тих, хто повинен із ними боротися.

«Нещодавно ви призначили начальником одеської митниці пана Передерія, якого у ЗМІ називають представником клана Альперина-Тупальського. Можете це прокоментувати?», - питаємо.

«Пан Передерій працює у митній системі понад 20 років. Щодо інформації в ЗМІ, що він, можливо, пов’язаний із тим чи іншим суб’єктом чи підприємством, ну, шановні колеги, тільки суд може сказати в нашій країні, чи винен він, чи ні. Будь ласка, буде рішення суду, буде відповідне рішення. При цьому, наголошую, що він виконує обов’язки, він не призначений на посаду очільника митниці відповідно до чинного законодавства за конкурсом, він поки що виконує обов’язки», - говорить він.

У той же час одеські підприємці жаліються «Грошам», мовляв, нещодавно призначений (як пишуть недоброзичливці в ЗМІ, за 100 тисяч доларів) тимчасовим начальником Одеської митниці Володимир Передерій та його підлеглий – замначальника митного посту Одеса-Центральний Сергій Каширін, швидко налагодили «правильну» роботу за вельми прибутковою схемою.

Тканини – улюблена річ бізнесмена Альперіна - розмитнити за законом можна за ставками від 0 до 8 відсотків. Якщо підприємець не хоче розмитнюватися у Одесі, він може поїхати, наприклад, у Київ. Перед цим, щоправда, одеська лабораторія відбере зразки на аналіз.

Далі – підприємець розмитнюється по закону у Києві і сплачує у бюджет, як правило, 5 відсотків вартості товару. Здавалося б, усі задоволені – і підприємець, і бюджет. Але ні.

За тиждень підприємцю, який хотів працювати по-чесному, приходить результат із одеської лабораторії із вердиктом – платити потрібно було не 5, а 8 відсотків. В результаті, люди змушені доплачувати ще три відсотки в бюджет, плюс штраф в 300 відсотків - це десятки тисяч доларів - і судова тяганина.

Кому таке треба? Тож вибору у одеситів фактично не залишається: усі імпортери змушені розмитнюватися в Одесі, як кажуть, на фірмах і на умовах пана Альперіна: під ті самі 5 відсотків в бюджет, але – увага – плюс ще 3 тисячі доларів корупціонерам - за кожний контейнер із тканиною.

Як цю схему фактично здирництва у Одесі пояснить пан Власов?

За його словами, це питання буде обговорюватись на нараді в Одеській митниці, в тому числі, з паном Передерійом. «Про наші заходи і рішення буде буквально зразу опубліковано інформацію», - говорить він.

Але ані одразу, ані за два минулих із дня прес-конференції тижня, про рішення, важливі для тих, хто мріє працювати по-чесному, у ДФС не повідомили.

Тож питання про схему лишається, адже вона діє далі. До того ж, вона тут, звісно, не єдина. На тих самих контейнерах із тканиною та іншими товарами заробляють, наприклад, ще завдяки махінаціям із відшкодування ПДВ.

«Щоб в Україні раз і назавжди зупинити показушні обшуки, всілякі операції, «Бастіон», «Чорна сотня»… Це Власов був керівником «Чорної сотні»… Це все привід для грабежа. Це те, що підприємці самі говорять, а для населення це просто пил в очі, тому що все це можна вирішити на законодавчому рівні раз і назавжди», - розповідають одеські експерти.

Сподіваємось, саме цього, врешті, прагне нова влада. І даємо підказку.

Кажуть, ця таблиця сформована і розіслана в Одесі у той недовгий час в кінці 18 і на початку 19 років, коли очільником митниці тут був скандальний киянин Сергій Тупальський.

Скільки доларів із контейнера, за яку схему і в який орган потрібно занести – дивіться уважно! 3, 8, 13 і навіть 18 тисяч хабарів за контейнер. Контрабанда й корупція, як вона є.

«Вони час від часу один одного контролюють. Маю на увазі – митниця контролюється СБУ, а потім СБУ контролюється ДБР, а є ще НАБУ і, можливо, корупційна складова на кожному правоохоронному органі», - розповідають одеські експерти.

Коли декларування недостовірної інформації зацікавить правоохоронців

Якщо не найбільше, то – цілком логічно припустити – дуже добре на всіх цих схемах заробляють саме ті, хто їх адмініструє.

Сам пан Тупальський дати відеоінтерв’ю відмовляється, обіцяє тільки письмові пояснення. Тож відповідати за підлеглого береться його керівник. Зі слів Євгена Сафонова, Тупальського він прибрав подалі від митних потоків, але довірив йому усі надважливі господарсько-адміністративні справи, тобто, зробив завгоспом. Крім того, за його словами, Тупальський, мовляв, запевняє, що в його декларацію внесено все його майно.

Справді, у декларації Сергія Тупальського ми знаходимо будинок з футбольним полем у Крюківщині. Щоправда, вказаний він чомусь як недобудова.

І це вже, як пояснює, мабуть, найкращий український експерт із декларування – екс-співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна, - махінація.

«Такі суттєві порушення в деклараціях… понад 4 роки взагалі не показує об’єкт декларування, не показує, що він користується цим об’єктом, чи ні, якщо користується, то чому не вводиться в експлуатацію. Поясненням цьому є те, що, якщо взяти об’єкт на свій облік, то покупець буде змушений брати оціночну структуру, яка дасть ціну об’єкту. Тому я вважаю, що тут 100 відсотків НАЗК повинно скласти протокол на цього суб’єкта, зробити повну перевірку і, згідно статті 366-1, передати документи в НАБУ», - говорить Соломатіна.

Стаття 366-1 Карного кодексу України – «декларування недостовірної інформації». Згідно з нею, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або умисне неподання зазначеної декларації, караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Втім, якби ж то тільки про цей будинок ішлося! Виявляється, менше ніж місяць тому дружина пана Тупальського стала власницею іще одного будинку на 300 квадратних метрів, в елітному котеджному містечку Золоче. Коштує аналогічний будинок на сайті забудовника 290 тисяч доларів.

Звідки в митника шалені гроші на ще один новий будинок, у Золоче, – незрозуміло. Купити офіційно не було за що: станом на зараз у нього з дружиною, максимум, 80 тисяч доларів заощаджень – приблизно стільки ж, скільки було в усі останні 4 роки.

«Я вважаю, що тут іще одна повинна була бути стаття – 364 – яку, на жаль, на сьогодні скасували в Конституційному суді, але найближчим часом буде прийнята - стаття про незаконне збагачення», - говорить Соломатіна.

Можливо, за новий котедж митник сплачував у розстрочку. Але ж це, якщо було б правдою, неодмінно мало бути показаним в декларації, нагадує Соломатіна: «Також є тут порушення. Показали об’єкт недобудований, для того, щоб казати, що потім вони нібито вкладають сюди гроші. І не показали ціну... Цього суб’єкта декларування потрібно негайно перевіряти і відповідним органам реагувати».

На жаль, поки що цього не відбувається. І, за словами одеських підприємців, не дивно, чому за п’ять років нічого не змінилося у цьому напрямі. Адже бенефіціари митних схем все ті ж – влада.

Митна корупція – це, без перебільшення, мільярди гривень чорної готівки. Готівки, яка мала би, але не потрапляє в бюджет. «Чорного налу», за який могли б будувати дороги, школи й лікарні, але будують контрабандистські імперії, і, можна припустити, - будинки в елітних містечках.

Сабіна Обухова, Олександр Крижанівський, Сергій Мальнев, Тетяна Стежар