Заправити повний бак автівки об'ємом 45 літрів коштує тепер в середньому 2400 грн.

За вихідні середня ціна бензину марки А-95 сягнула 52,52 грн за літр, здорожчавши на 16 копійок.

Як випливає з даних Консалтингової групи "А-95", відтепер заправити повний бак автівки коштуватиме, в середньому, 2400 грн (при середньому об'ємі 45 літрів), що вже перевищує суму мінімальної пенсії в Україні (2093 грн).

За словами українських експертів, через зростання світових цін на нафту та повернення довоєнного оподаткування пального, ціни на бензин та дизель зростатимуть протягом всього серпня. У разі підвищення світових цін на нафту до 90 доларів за барель, ціна пального на АЗС може сягнути 60 гривень за літр.

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Що пропонують АЗС

Середня ціна по країні бензину А-95 зросла на 16 копійок і склала 52,52 грн за літр. Так, повний бак автівки (45 літрів) витягне з вашого бюджету 2363 грн. Для прикладу, мінімальна пенсія в Україні на 2023 рік становить 2093 грн.

Середня ціна преміальної "п'ятірки" зросла за вихідні до 54,71 грн за літр (+30 коп), а дизельного пального - до 52,04 грн (+16 коп).

У великій мережі "Авіас" (майже 350 заправних станцій) за вихідні ціна усіх видів пального зросла на 1 гривню. Літр бензину А-95 та дизеля на АЗС тепер коштує 52 грн, вартість преміального А-95+ зросла до 52,5 грн за літр. З початку місяця ціни кожних видів пального на заправці додали по 4 гривні.

На станціях державної "Укрнафти" на 1 грн зросла ціна "п’ятірки" з покращеними показниками якості - до 52,90 грн за літр. Літр А-95-го та дизпального коштує по 49,90 грн.

Мережі ОККО та WOG за вихідні утрималися від підняття цін. Проте з початку місяця ціни на цих АЗС зросли на 5 грн. Зараз за літр А-95-го та дизпального на цих заправках доведеться викласти по 54,99 грн. Преміальна "п'ятірка" коштує 56,99 грн за літр.

Мережі "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" та інші за вихідні підвищили ціни на пальне в межах 0,5-2,4 грн/л.

Що відбувається з цінами

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів. Вартість пального почала поступово зростати.

Протягом липня вартість бензину та дизеля зросла на 3-4 гривні. Щоб сягнути такого результату серпню вистачило усього три тижні. З початку місяця середня ціна бензину марки А-95 по країні зросла на майже 4 гривні.

У період з 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельне пальне (ДП) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.

Прогнози експертів вказують на наближення мереж заправних станцій до максимальних цін на пальне. Після досягнення цього піку, споживання бензину та дизелю в Україні, швидше за все, зазнає відчутного зниження.

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