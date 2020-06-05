Відродження фенікса: пасажирський транспорт повертається в Україну

Уряд поступово відновлює регулярні пасажирські перевезення усіма видами транспорту. Майже на три місяці країна завмерла через введення жорсткого карантину через пандемію коронавірусу. І ось, нарешті, українці можуть знову подорожувати своєю країною.

Однією з перших про офіційний день відновлення перевезень пасажирів в Україні повідомила «Укрзалізниця». Держкомпанія ще 26 травня відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+. З кожним днем кількість потягів збільшувалася і 1 червня в рейс відправилися перші «післякарантинні» 29 потягів дальнього сполучення на Схід та по центральній Україні. Пізніше, з 4 червня додалися ще 6 потягів в західному напрямку.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниця» на даний момент курсує 35 потягів дальнього сполучення, однак при потребі можуть збільшити їх кількість. Це приблизно третина повного обсягу перевезень у дальньому сполученні.

Також «Укрзалізниця» з 1 червня запустила рух 439 приміських поїздів. У філії «Донецька залізниця» почали курсувати 38 потягів, «Львівська залізниця» - 30 потягів, «Одеська залізниця» - 84 потяги, «Південна залізниця» - 156 потягів, «Придніпровська залізниця» - 22 потяги, «Південно-Західна залізниця» - 109 потягів.

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Однак в деяких областях електрички, як називають в народі приміські потяги, під забороною. Зокрема, «Укрзалізниця» ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ.

Загалом, у перший день відновлення курсування приміських потягів залізничники перевезли у приміському сполученні аж 48 тис. пасажирів. У дальньому сполученні «Укрзалізниця» за перший день перевезла майже 6 тис. пасажирів.

«Середня наповненість пасажирських поїздів у цей день склала 80 відсотків. Це гарний новий старт, ми дуже раді, що курсування відновлено і пасажири до нас так швидко повертаються. До речі, від початку відновлення продажу проїзних документів уже придбано понад 100 тис. квитків, з них лише 1 червня - близько 34 тисяч», - розповів і. о. глави правління компанії Іван Юрик.

Варто зазначити, що для відновлення курсування пасажирських потягів «Укрзалізниця» врахувала всі рекомендації МОЗ. Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовується лише 50 відсотків місць, тобто в одному купе має перебувати не більше двох осіб. А у плацкартних вагонах: у продажу наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох та на одне бокове місце. Також у кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири.

Окрім цього для посадки в потяг пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. Незручностей зазнають і прихильники поїсти під час подорожі - тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби, а окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

Останнім кроком до повного відновлення роботи залізниці повинне стати відновити міжнародного сполучення. Однак, коли це може статися, - невідомо. Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінінфраструктури, рішення щодо запуску буде приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством закордонних справ, Адміністрацією Державної прикордонної служби та Міністерством охорони здоров’я. До слова, для повноцінного відновлення міжнародних перевезень свій дозвіл на них повинні дати й інші країни.

Автобусом по Україні

Свою роботу з 1 червня після ослаблення карантинних обмежень відновили й перші міжобласні автобусні перевізники. За даними Мінінфраструктури міжрегіональні автобусні перевезення відновили на даний момент 10 областей. Зокрема, в Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській і частково в Хмельницькій. Щодо інших регіонів очікуються рішення їх обласних комісій по можливості ослаблення карантину і відновлення рейсів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомив в коментарі УНІАН керівник пасажирського напрямку одного з великих перевізників в Україні, який попросив не називати назву компанії, зараз виконується близько 80 відсотків рейсів по Україні від тих, які були до карантину.

«Міжнародні рейси зараз не виконуються, оскільки чекаємо на відкриття кордонів», - зазначив він.

Також учасник ринку зазначив, що зараз пасажири можуть купити 100 відсотків ємності автобусу і обмежень по розсадці немає.

«Але у випадку погіршення епідеміологічної ситуації звичайно пасажири будуть розсаджені. Зараз автобуси їздять лише по тих напрямках, де немає критичної ситуації», - зазначив він.

Варто зазначити, що пасажири допускаються в автобус лише в масках, а в кожному автобусі є можливість обробити руки санітайзером.

Цивільна авіація набирає висоту

Після тривалої перерви повертається до перевезення пасажирів й авіатранспорт. Тепер вже дату старту визначена остаточно. Кабмін під час засідання в середу ухвалив рішення відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, а міжнародні - з 15 червня.

Вже у п’ятницю, 5 червня, аеропорт «Бориспіль» приймає перші два післякарантинні рейси: Київ - Дніпро авіакомпанії WindRose та Київ - Одеса авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Всі внутрішні рейси обслуговуватимуться в терміналі D. Однак пасажирам треба бути готовими до нових правил, які диктує коронавірус.

Звичні безтурботні подорожі залишилися в минулому. Так, відтепер вхід до терміналу дозволений лише пасажирам з посадковим талоном чи квитком. Таким чином, проводжаючі у термінал не допускатимуться. Крім того, всім потрібно носити медичні маски або респіратори. Також на в'їзді в аеропорт розміщений контрольно пропускний пункт Національної поліції, на якому поліцейські здійснюють температурний скринінг. Тому ті, хто хоче встигнути на рейс, повинні з запасом планувати свій час на дорогу в аеропорт: можливі затори.

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Вже зовсім скоро українцям можна буде вирушити й за кордон. За словами міністра інфраструктури Криклія, точно будуть дозволені польоти до Туреччини, Греції, Кіпру, Чорногорії, Хорватії та Грузії.

«Поки ми не говоримо про Італію та Іспанії, виходячи з епідеміологічної ситуації, яка там є», - сказав міністр.

За його словами, більш точні дані по списку відкритих країн він зможе озвучити пізніше.

За цей час Україна визначить держави, куди будуть доступні польоти, виходячи з принципів паритету – чи відкрила свої кордони країна для українських громадян, а також зважаючи на епідеміологічну ситуацію в кожній державі.

Проте вже зараз все більше авіакомпаній оголошують конкретні дати початку польотів.

Так авіакомпанія Air Serbia планує відновити польоти з Белграда в аеропорт Бориспіль з 28 червня. Як повідомила УНІАН польська авіакомпанія LOT, рейси з України планується відновити з 20 липня.

Українська авіакомпанія YanAir Airlines повідомила, що починає виконання регулярних рейсів до Грузії з 1 липня. Інша вітчизняна авіакомпанія Windrose заявила про відновлення всіх рейсів з 15 червня. Проте, вже 5 червня виконає два додаткових внутрішніх рейси - Київ-Дніпро та Дніпро-Київ.

Великий європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair повідомила УНІАН, що планує запуск рейсів з України 1 липня. А нещодавно Ryanair відкрив продажі на рейси з чотирьох українських міст в Італію.

Ще один лоукост-авіаперевізник - Wizz Air планує відновити рейси з України з 15 червня.

Також в червні рейси до України обіцяють відкрити і латвійський авіаперевізник AirBaltic, німецька авіакомпанія Lufthansa. В липні рейси обіцяють чеська авіакомпанія Czech Airline, казахстанський авіаперевізник - компанія Air Astana.

Проте всі мандрівники повинні пам’ятати - кожен повинен буде проходити 14-денну самоізоляцію з контролем через додаток «Дій вдома».

Однак, як зазначив Криклій, зараз шукається рішення, яке дозволить проходити експрес-аналізи по прильоту в аеропорту і отримувати результати через 2-3 години.

Відновлення судноплавства

Найменше жорсткий карантин вплинув на внутрішні річкові пасажирські перевезення. Адже за словами виконавчого директора Асоціації «Річки України» Дмитра Козаченко, вони й так за час незалежності України зменшилися в тридцять разів.

«За офіційною статистикою, в 1991 році річковим транспортом скористалися майже 18,3 мільйонів людей, а в 2019 році – менше 600 тисяч людей. За ці роки змінилися не лише цифри, але й підхід до річкових перевезень. Наприклад, раніше теплоходи та прогулянкові катери на українських річках були звичним явищем. Українці часто вибирали саме такий відпочинок і відправлялися в подорож по Дніпру», - зазначив він.

Зараз же, за словами Козаченко, річковий транспорт для пасажирів – це більше необхідність, ніж розвага.

«Наприклад, у Запоріжжі та Херсоні щорічно запускають «дачну навігацію» – люди використовують водний транспорт, щоб дістатися на присадибні ділянки. Але в 2020 році на пасажирську навігацію вплинув карантин, тому перевезення відклали», - зазначив він.

Багато в чому ситуація в галузі змінилася через стан річкової інфраструктури: вона застаріла й потребує серйозного оновлення. Не останню роль відіграють і доволі високі ціни на подібний відпочинок на воді.

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Проте в останні роки спостерігається зростання інтересу до подорожей українськими річками з боку іноземних туристів. За словами Козаченко, дедалі частіше вони подорожують на теплоходах, які заходять в Одесу й піднімаються по Дніпру до Києва.

Хочеться сподіватися, що їхній інтерес після карантину не згасне, і наші річки приваблюватимуть все більше людей. Тим паче, що міністр інфраструктури Криклій анонсував запуск вже підзабутих «Ракет» (судна на підводних крилах - УНІАН).

«Ракети» ще є в наявності. За річкові пасажирські перевезення точної дати не скажу, але «Ракети» точно будуть працювати», - заявив Криклій.

За словами міністра, річкові перевезення будуть здійснюватися не тільки по Україні. Він анонсував і відновлення водного сполучення з Білоруссю.

Головне в цих умовах не впадати в ейфорію та ретельно дотримуватися карантинних заходів безпеки. Адже за останню добу коронавірус в Україні виявили у 588 людей - це найбільше за весь час пандемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня - 578 випадків.

Тому можна констатувати, що послабленні карантину і відновлення транспортного сполучення, в тому числі, не пішло на користь боротьбі з пандемією. Варто пам’ятати, що пом'якшення карантину не означає, що українці можуть забути про засоби захисту та необхідність соціального дистанціювання. Адже в разі збільшення кількості нових випадків є ризик повернення до зупинки пасажирського транспорту. І про це вже застеріг міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Олександр Куницький