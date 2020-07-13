"Податок" на швидкість

Столичний проспект Перемоги - одна з найулюбленіших доріг українських «шумахерів». Деяким водіям тут вдається безкарно проїжджати зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. А за декілька кілометрів вулиця Олени Теліги. Тут встановлено камеру, через яку навіть 71 кілометр на годину гарантовано перетвориться в «лист щастя» і штраф, мінімум, у 122 гривні.

«Гроші» дізналися, що так, гривня до гривні, штрафи поповнили держскарбницю на майже 32 мільйони гривень. Причому, мова йде тільки про половину оштрафованих - тих, що відповідальні. «На сьогоднішній момент сплачено 219 040 штрафів на загальну суму 31 908 746 грн 98 коп», - розповідає заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Приструнити» водіїв нині намагаються за допомогою п’ятдесяти камер автоматичної фіксації. Поки їх найбільше у Києві та області.

«По Одеській трасі 5 камер в обидві сторони. Ви можете проїхати туди-сюди і заробити собі 10 штрафів буквально за 1 годину. Таке реально зробити», - каже головний редактор сайту dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

На скільки реально «влетіти», добре знає Олексій. Його мерседес-порушник потрапив у половину наявних камер на трасі!«Я їздив по роботі у Білу Церкву. І він у мене був не перший, а їх, як виявилося, було аж чотири. Це за одну поїздку туди і назад», - каже він.

Дорога, яку водій звик вважати автобаном, і по якій, зазвичай, їздив, мінімум, сотню,піднесла сюрприз - тепер їхати понад 50 кілометрів на годину означає заробити штраф. «Там перевищення було десь на 20 з чимось кілометрів. Це Одеська дорога, я можу назвати її автобаном і перевищення, там де ви ставите 50 кілометрів на годину, ну, я вважаю, що це дуже не правильно», - переконаний Олексій.

Їздив швидше ніж дозволено, не лише на трасі, а й у місті. Як результат, 5 штрафів всього за 2 дні. І мінус майже 700 гривень з кишені. «Я завантажив, штраф-бот. Дуже зручна річ. Ти вводиш свої номери і або паспорт автомобіля, або паспорт громадянина України, і тобі приходять ці постанови. Через цей штраф-бот можна і оплачувати», - каже він.

Якщо заплатити штраф за 10 днів, це буде дешевше на 50%. Тобто за перевищення більш як на 20 км/год -255 гривень, а зі знижкою - 127. За те, що мчали на 50 кілометрів більше дозволеного –510 гривень, а зі знижкою 255 гривень.

«У вас є 10 днів для того, щоб сплатити половину такого штрафу. У самій постанові є посилання на правопорушення, реквізити, як заповнити, де заповнити, і, відповідно, сплатити половину цього штрафу», - розповідає автоюрист Богдан Глядик.

Тепер у смартфоні Олексія та ще тисяч водіїв не лише сервіси дляоплати штрафів. Росте популярність програм для відстежування камер. За словами автомобільного експерта Олексія Мкртичяна, наші водії звикли увімкнути програмне забезпечення, яке й дає «маячок», або вивчили по карті МВС, де знаходяться ці камери автофіксації. «І вони скидають швидкість безпосередньо біля цих ділянок», - каже він .

І ще одне ноу-хау від українських водіїв, як не потрапити на камеру відео фіксації - незаконне. «Дуже багато водіїв, це тисячі водіїв у Києві, спотворюють номерні знаки так, щоб їх не можна було розпізнати камерою автоматичної фіксації. Вони щось туди приліплюють. Наприклад, листочок прикріплюють скріпкою, а можуть і какашки накласти на номерний знак, аби частина номерного знаку не була розпізнавана», - розповідає Владислав Антонов.

Фахівці переконують, нинішні мізерні штрафи – покарання сумнівне. Бо ж водієві вигідніше один раз сплатити штраф за псування номеру і потім не хвилюватися за перевищення швидкості, яку могли б зафіксувати камери. За словами Антонова, таких випадків вже дуже багато. «На жаль, штраф за спотворення автомобільного номеру, коли ви їдете і номер не можливо розпізнати – всього 170 гривень», - констатує він.

Аби виправити ситуацію, влада погрожує особливо пильно слідкувати за «зіпсованими» номерами. Водночас поліція попереджає: камери вкрай чутливі та розпізнають навіть «зіпсований» номер. А відтак хитрощі не тільки не врятують, а й загрожують ще одним штрафом. «Я попереджаю окремих лихачів. Якщо ви будете закривати номери, щоб система не могла їх розпізнати... в такому випадку будете підлягати відповідальності за іншою статтею за спеціальне псування номерного знаку», - заявив Антон Геращенко.

Найнахабніші «розумники» взагалі знімають номери. Адже штраф за це теж менший. Утім, столичні патрульні вже проводять рейди. Тож через скручені номери ризикуєте позбутися не лише грошей, а й кількох годин на оформлення постанови.

А поки одні водії через жагу швидкості намагаються уникати своїх штрафів. Інші – змушені сплачувати за чужі порушення. У таку халепу потрапила й Катерина Івченко. Хоча й продавала свою автівку не за довіреністю. «На мене була оформлена машина, яку ми продали у вересні 2018 року. Продали ми її за договором купівлі-продажу. Покупець мала за 10 днів переоформити цей автомобіль на себе, але з якихось причин цього не зробила. 13 червня, вона порушила ПДР і мені прийшов штраф. Оскільки машина рахується за мною, то штраф прийшов на мою адресу», - розповіла вона.

Аби знайти покупця автомобіля, жінці довелося витратити декілька днів і пройти не одне коло бюрократичного пекла: «Я звернулася до МРЕО, знайшла договір купівлі-продажу, який ми оформлювали, в базі. Мені сказали прізвище, ім’я, цієї жінки, ми забили ці дані у бот і він видав мені номер телефону. Цю проблему ми вирішували самостійно, наша держава не знає, як розв’язати це питання».

Тепер Катерині не залишається нічого, як чекати, поки нова власниця зареєструє автомобіль на себе. Та навіть в разі, якщо вона цього не зробить, штраф їй не загрожує…

Якщо ж ви не продавали свій автомобіль, це ще далеко не гарантія, що вам «не прилетить» за чуже перевищення швидкості. Бо ж, як виявилося, у вашого автомобільного номера може бути двійник, про якого ви навіть не підозрюєте. «Дуже багато їздить автомобілів-двійників. Або такий самий, як у автовласника, колір, марка, модель. Може просто бути автомобільний номер такий самий. Двійники порушують – автовласники отримують штрафи і повинні їх оплатити», - підкреслює автоюрист Богдан Глядик.

Фахівці кажуть, виявлені двійники, це ледь не найбільше досягнення нової системи. «Один з основних плюсів, що почала спливати інформація про двійників. Поліція отримала додатковий інструмент і може виявляти двійників», - каже Олексій Мкртичян.

Поки українські водії звикають до нової швидкості, в поліції анонсують ще одну хвилю штрафів, вже цього місяця. «Зараз ми у тестовому режимі в місті Києві відпрацьовуємо початок фіксації правопорушень, таких як проїзд смугою громадського транспорту», - розповів Антон Геращенко.

Вже до кінця року на українських дорогах має з’явитися понад 700 автоматичних камер. Вони будуть «заточені» ще й на фіксацію проїзду на червоне світло, та виїзду на зустрічну смугу. Зросте і розмір штрафів. Незабаром перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год може витягнути з вашої кишені до 3400 гривень.Відтак, дотримуватися правил на дорозі не тільки безпечніше, а й дешевше.

Віта Коломієць