Коронавірусне піке: як глибоко впала авіаційна галузь і що може зробити держава для її порятунку

Пандемія коронавірусу завдала потужного удару по авіаційній галузі. Скорочення кількості рейсів, а подекуди повна зупинка польотів, загнали вітчизняні авіакомпанії в глибоку кризу, вихід з якої неможливий без допомоги держави.

Пандемія коронавірусу завдала нищівного удару по авіаційній галузі всіх країн світу. За даними Міжнародної організації цивільної авіації, світові пасажирські перевезення в 2020 році впали на 60 відсотків - до 1,8 мільярдів пасажирів. Це майже на 3 мільярди менше пасажирів, ніж в 2019 році.

Українська цивільна авіація не стала винятком. Згідно інформації Держстату, авіаперевезення пасажирів в минулому році скоротилися на 65 відсотків – до 4,8 мільйонів пасажирів. Окрім цього, кількість авіарейсів, здійснених українськими авіакомпаніями, за даними Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух»), скоротилася на 55 відсотків – до майже 50 тисяч рейсів.

Підтверджують цю жахливу статистику два найбільші українські авіаперевізники – «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і SkyUp Airlines. Зокрема, прес-служба МАУ повідомила УНІАН про катастрофічне падіння кількості рейсів минулоріч.

«Якщо порівняти відсоткові показники 2019 року, можна дуже чітко зазначити, що кількість виконаних регулярних рейсів за 2020 рік знизилася на 80 відсотків, а транзитний потік зменшився на 83 відсотки. Це безпрецедентні в історії МАУ показники і наслідки цієї кризи доведеться долати тривалий час», - повідомили в компанії.

Більше того, в цих умовах авіакомпанії довелось звільнити тисячу своїх працівників від початку пандемії та розглядати варіант скорочення 140 пілотів - основи діяльності будь-якої авіакомпанії.

Аналогічно погана ситуація в авіакомпанії SkyUp, яка за підсумками 2020 року перевезла на півмільйона менше пасажирів і виконала на третину менше рейсів, ніж у 2019 році. Це при тому, що на початок 2020 року перевізниккількісно подвоїв свій флот у порівнянні з попереднім роком.

«Зараз ми використовуємо лише п’яту частину своїх потужностей. Наші збитки лише за перше півріччя 2020 склали понад 30 мільйонів доларів», - повідомили в SkyUp.

Без державної підтримки

Очевидно, що компанії, перебуваючи в такій глибокій економічній ямі, потребують зовнішньої допомоги, яка в розвинутих країнах надається державою. У випадку України відсутність такої програми підтримки авіагалузі визнають самі урядовці.

«На жаль, Україна є чи не єдиною країною в Європі, яка не запропонувала жодних дієвих інструментів і форматів для підтримки авіаперевізників», - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, така програма все ж готується в урядових кабінетах, але строки її ухвалення досі невідомі.

В авіакомпанії МАУ зазначили, що проблемою є не тільки відсутність державної стратегії порятунку галузі, але й невиконання владою уже даних обіцянок.

«Якщо говорити про допомогу з боку держави, то ще в квітні 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що з метою підтримки вітчизняного авіаринку, всім українським авіакомпаніям держава виплатить компенсації за евакуаційні чартерні рейси, які ті виконували після зупинки урядом пасажирських авіаперевезень. Однак, ніяких обіцяних виплат жодна українська авіакомпанія не отримала», - повідомила прес-служба компанії.

В SkyUp теж звертають увагу на державну бездіяльність, що ставить українські компанії в невигідне становище в порівнянні із західними авіаперевізниками.

«Вже пішов другий рік кризи, а жодної державної програми підтримки українських авіаперевізників так і не запустили. Цей факт не звільняє нас від наших обов’язків — повертати кошти пасажирам за скасовані рейси, виплачувати зарплати співробітникам, забезпечувати належне обслуговування авіапарку тощо. А це зовсім непросто, коли ми працюємо лише на 15-20 відсотків своїх потужностей, в той час як західні перевізники, які отримали допомогу, можуть покривати всі ці першочергові витрати отриманими коштами», - повідомили в компанії.

В експертному середовищі відзначають, що в Україні на сьогоднішнй день склалася дуже складна ситуація, адже державна підтримка авіагалузі відсутня як така. Це, в свою чергу, створює загрози для подальшого розвитку вітчизняних авіаперевізників.

Пропозиції авіаперевізників

На відміну від держави, авіакомпанії чітко визначають можливі інструменти державної підтримки.

Авіакомпанія МАУ звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням доручити Кабміну розробити програму дій по наданню поворотної фінансової допомоги компанії у формі позики або сталізаційного кредиту з метою виплати заробітної плати працівникам.

Авіакомпанія очікує, що Мінінфраструктури проведе переговори щодо розстрочення заборгованості МАУ перед міжнародним аеропортом «Бориспіль» і держпідприємством «Украерорух».

За оцінкою перевізника, такі дії держави дозволять зберегти робочі місця і загалом тримати авіакомпанію на плаву.

Авіакомпанія SkyUp заявила, що теж готова прийняти державну підтримку в різних її формах, але при будь-якому варіанті це потребує діалогу урядовців і представників галузі.

«Ми готові прийняти допомогу у будь-якому форматі: кредити під держгарантії чи під зобов'язання, скасування ПДВ на внутрішніх рейсах та акцизів на паливо, надання податкових канікул тощо. Головне, щоб цей механізм був обговорений з підприємствами індустрії і він був робочий», - повідомила прес-служба перевізника.

Слід зазначити, що в питанні підтримки багато що залежить не тільки від уряду, але й від Верховної Ради. За словами Криклія, наразі в парламенті зареєстрований законопроект, який звільняє внутрішні авіаперевезення від сплати ПДВ. Проте, зареєстрований ще в далекому 2019 році документ досі не пройшов перше читання і тільки на початку лютого цього року був включений в порядок денний сесії Ради.

Експерт з питань авіації Кирило Новіков вважає, що держава має займати активнішу позицію в справі підтримки авіаперевізників і створювати податкові стимули для їх розвитку.

«Держава сьогодні має повний інструментарій. Потрібно скасувати ПДВ на внутрішні перельоти, потрібно здешевити авіаційне паливо, яке в Україні найдорожче серед країн Європи. Відповідний акциз можна здешевити. Уряд і парламент цілком можуть це зробити, але чомусь цього не роблять», - сказав він.

Новіков також наголосив, що держава повинна раціонально підходити до інвестування в розвиток регіональних аеропортів, що також може сприяти збільшення пасажиропотоку в Україні. Для цього,на думку експерта, потрібно розвивати державно-приватне партнерство і активно залучати як вітчизняний, так і іноземний бізнес.

Льотному 2021 року все ж бути

Попри надскладну ситуацію та відсутність протягнутої державної руки допомоги, українські авіакомпанії обіцяють, що 2021 рік все ж порадує українців можливістю подорожувати рейсами вітчизняних перевізників.

Зокрема, авіакомпанія МАУ планує поступове перспективне відновлення мережі маршрутів в 2021 році.

«З початку літнього сезону 2021 року планується запуск рейсів за 43 міжнародними та 7 внутрішніми маршрутами, що дозволить відновити повноцінне авіаційне сполучення з регіонів України з численними країнами Європи через хаб в міжнародному аеропорту «Бориспіль», - повідомили в компанії.

Починаючи з квітня 2021 року, МАУ планує відновлення власної маршрутної мережі на 64 відсотки від обсягів 2019 року.

Компанія SkyUp також очікує, що 2021 рік дасть початок поступовому відновленню авіаперевезень.

«Країни почнуть відкривати кордони. Ми готуємо велику польотну програму на літній сезон. Плануємо збільшити пасажиропотік щонайменше до 2 млн людей цього року», - повідомила прес-служба.

Очікування перевізників співпадають з оцінкою Міністерством інфраструктури темпів відновлення авіатрафіку в 2021 році. Профільний міністр Криклій вважає, що в цьому році авіатрафік відновиться до 50 відсотків від рівня 2019 року, що хоч і свідчить про народження надії для вітчизняної галузі, але все ж підкреслює глибину нинішньої кризи.

Пандемія коронавірусу і спричинена нею економічна криза болісно вдарили по світовій авіагалузі і українській зокрема. Виживання можливе тільки за умови державної підтримки перевізників. Поки ж таким привілеєм можуть скористатися тільки закордонні компанії, в той час як українські перевізники знаходяться сам на сам зі своїми проблемами. Тому в очікуванні прийняття державної програми, яке все ніяк не матеріалізується, авіакомпаніям, нажаль, доводиться сподіватися не на державу, а на відступ коронавірусу.

Павло Степанець

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