Конструкції вже прибули в Україну.

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції. Конструкції вже прибули до України. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, крім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

"Королівство Швеція передало Агентству відновлення і розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використовувати як понтонні переправи. Також передано 14 секцій понтонів, які можна комбінувати в переправи різної довжини", - йдеться в повідомленні.

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"В умовах російської агресії тимчасові мости - це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни", - зазначає міністерство.

Мініфраструктури повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

"З початку повномасштабного вторгнення Королівство Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної та цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйонів євро. Серед стратегічно важливого - засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях", - додали в міністерстві.

Війна в Україні та позиція Швеції

Швеція виділила додаткові 520 млн крон на підтримку України. Ця підтримка буде розподілена на гуманітарні потреби (220 млн крон) і енергетичний фонд для України (300 млн крон).

7 серпня 2022 року Швеція заявила про те, що приєднається до британської програмі навчання українських солдатів.

У січні 2023 року Швецією були анонсовані поставки в Україну самохідних гаубиць, а в лютому – шведських танків.

23 лютого 2023 року Швеція заявила про те, що готова віддати Україні частину своїх танків Leopard-2.

24 лютого 2023 року Швеція повідомила про те, що передасть Україні зенітні установки IRIS-T і Hawk в одному пакеті з танками.

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