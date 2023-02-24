У Міноборони мають розповісти деталі вже сьогодні.

Швеція планує передати Україні десять танків Stridsvagn 122 (модифікація Leopard 2A5).

Досягнуто прогресу в оснащенні двох танкових батальйонів для України європейськими партнерами, пише Spiegel. Стокгольм хоче надати в цілому десять танків Type 2A6 і 2A5 Leopard для планового оснащення двох українських танкових батальйонів.

У Міністерстві оборони Швеції не підтвердили це рішення журналістам, сказавши, що деталі нового пакету допомоги Україні будуть озвучені в другій половині дня.

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Танки Leopard для України

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що в питанні передачі Україні Leopard співпрацюють вісім країн.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерала Марка Міллі, всього 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в українській армії хочуть сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Сьогодні стало відомо, що перші чотири танка Leopard 2 від Польщі вже прибули в Україну.

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