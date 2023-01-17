Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів Starlink, наступного місяця буде доставлено ще одну партію.

Протягом року всі поїзди "Укрзалізниці" "Інтерсіті+" перейдуть на інтернет від Starlink.

Як повідомляє прес-служба перевізника, в "Укрзалізниці" успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті" та підбили підсумки. Зазначається, що віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін протестували, як працює інтернет на "Старлінках" під час подорожі.

"Обладнали "Старлінками" один поїзд "Інтерсіті" і катали його на різних маршрутах більш ніж 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%; швидкість до 100 Мбіт/с", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

За словами Камишіна, протягом року інтернет від Starlink з’явиться у всіх поїздах "Інтерсіті+". Федоров також повідомив, що команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink. Наступного місяця буде доставлено ще одну партію.

Starlink в Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 січня стало відомо, що Україна вже отримала 30 тис. терміналів Starlink для забезпечення зв'язку там, де не працює звичайна мережа.

За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, Україні на відновлення телекомунікацій, пошкоджених через повномасштабну війну, майже 2 млрд доларів. Інфраструктура зв’язку пошкоджена в понад 10 з 24 областей.

Зазначається, що у 80% звільнених від російської окупації українських міст частково відновили інтернет.

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