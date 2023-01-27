Понад 600 тисяч громадян були евакуйовані до Європейського Союзу.

У 2022 році "Укрзалізниця" перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.

Як повідомляє прес-служба перевізника, багато українців були вимушені через війну виїхати за кордон. Зокрема, поїздами було евакуйовано понад 600 тисяч людей до сусідніх країн.

"Тоді залізниця була найбільш безпечним транспортом, а тепер це найзручніший транспорт для подорожі між домом та місцем тимчасового проживання. Крім евакуації, торік перевезено 1,4 млн пасажирів до країн ЄС та зворотно. Це майже у 10 разів більше, ніж у 2021 році", - відзначив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Зазначається, що найпопулярнішим міжнародним поїздом залишається рейс Київ-Варшава. За день в онлайн-сервісах "Укрзалізниця" отримує понад 2 тис. запитів щодо купівлі квитків на цей поїзд, але його місткість обмежена 150 місцями на рейс.

"На цьому маршруті використовуються так звані міжнародні вагони РІЦ, парк яких обмежений. Наразі "Укрзалізниця" разом з польськими колегами опрацьовує питання курсування на маршруті звичайних українських вагонів, які дещо ширші. Тестовий проїзд відбувся успішно, тому можна очікувати, що місць на цьому маршруті стане більше", - додав Камишін.

Загалом у 2022 році в далекому сполученні перевезено 16,9 млн пасажирів. Ще 4 млн пасажирів евакуйовано.

Новини Укрзалізниці

Як повідомляв УНІАН, 6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі", у рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року всі поїзди Інтерсіті+ перейдуть на інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink. Наступного місяця буде доставлено ще одну партію.

Крім того, 26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.

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