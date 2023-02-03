Залізничне сполучення між населеними пунктами цих областей розширюється.

"Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирський потягів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.

Як повідомляє прес-служба перевізника, з 4 лютого філія "Донецька залізниця" призначає ряд приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення і задоволення потреб у перевезеннях по регіонах.

"Розширюємо сполучення між населеними пунктами Донецької та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, призначено наступні поїзди:

- №6602 та №6604 Слов'янськ - Придонецька, № 6603 Придонецька - Слов'янськ. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов'янський курорт;

- №6705 Придонецька - Кіндратівка щоденно та №6703 Слов'янськ - Кіндратівка щоденно. Зупинки на станціях Слов'янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кіндратівка;

- №6704, № 6706 Кіндратівка - Слов'янськ та зупинки на станціях Дружківка, Краматорськ, Шпичкине.

Також буде організовано щоденне автобусне перевезення на ділянки Придонецька - Лиман.

Крім того з 2 лютого курсують приміські поїзди:

- №6812 Краматорськ - Харків, що на ділянці Краматорськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на ділянці Лозова - Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлівка, Лихачове, Мерефа, Харків;

- №6813 Харків-Слов'янськ, що на ділянці Слов'янськ-Лозова курсуватиме щоденно, а на ділянці Лозова - Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлівка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка, Бантишеве, Шидловська.

Війна в Україні та "Укрзалізниця":

У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.

6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які будуть встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року усі потяги Інтерсіті+ перейдуть на інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.

26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.

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