З Миколаєва до Херсону людей доставлять автобусами.

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів було пошкоджено залізничну колію. Кінцевою зупинкою поїзда "Київ-Херсон" стане Миколаїв.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", на даний момент ведуться ремонтні роботи.

"Внаслідок обстрілів у Херсонській області маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

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Пасажири з Миколаєва в Херсон будуть доставлені "автобусними шатлами". Так само автобусами будуть перевезені до Миколаєва херсонці, які очікують рейс в київському напрямку.

Ситуація в Херсонській області

Вороги контролюють лівобережну частину Херсонської області. Генштаб ЗСУ повідомляв, що противник намагається провести паспортизацію місцевого населення і обіцяє гроші тим людям, які погодяться отримати громадянство РФ.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що на окупованій території катують українців, а в будинки місцевих жителів заселяють російських загарбників.

Станом на 13 лютого 2023 року російські окупанти на Херсонщині змушують пенсіонерів отримувати російські паспорти, погрожуючи не видавати їм пенсії.

Війна в Україні та "Укрзалізниця"

У 2022 році "Укрзалізниця" перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.

6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які будуть встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року все потяги Інтерсіті+ перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.

26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.

3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.

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