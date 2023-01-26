У компанії наголосили, що не планують піднімати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитку в розмірі 20,2 млрд грн, але ціни не підвищуватиме.

Як йдеться у презентації компанії за підсумками 2022 року, згідно з фінансовим планом цього року передбачено: доходи — 83,9 млрд грн; витрати — 107,9 млрд грн; надходження з державного бюджету — 1,7 млрд грн; виплати на користь держави — 22,8 млрд грн; капітальні інвестиції — 50 млрд грн, що вчетверо більше, ніж у 2022 році.

У компанії також наголосили, що не планують піднімати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

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Крім того, в минулому році "Укрзалізниця", за очікуваними даними, отримала 10,8 млрд грн чистого збитку, а збиток від пасажирських перевезень становить 13,3 млрд грн.

У компанії також зазначили, що 10 млрд грн було виділено державою "Укрзалізниці" для підтримки ліквідності та безперебійної роботи галузі.

Новини "Укрзалізниці" - останні подробиці

6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі".

17 січня стало відомо, що протягом року всі поїзди "Укрзалізниці" Інтерсіті+ перейдуть на інтернет від Starlink.