Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожуючим українцям завжди бути на зв’язку.

"Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", перші зарядні станції вже встановили на київському вокзалі.

"Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській "Фортеці незламності", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожуючим українцям завжди бути на зв’язку.

Зарядні станції надала Kusto Group – група казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проекти в Україні.

В прес-службі також зазначили, що станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для "Укрзалізниці" і, попри складну логістику, були доправлені до України вже на початку року.

Останні новини "Укрзалізниці" - подробиці

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"Укрзалізниця" разом з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.