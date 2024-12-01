Зазначається, що з 17 по 20 грудня заплановано ремонтні роботи на одній із ділянок.

"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух низки поїздів. Залізничники планують проводити ремонтні роботи на ділянці Коломия - Чернівці.

"Із 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на ділянці Коломия - Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських і приміських поїздів", - ідеться в повідомленні пресслужби компанії.

Пасажирські поїзди, які в період з 16 по 19 грудня прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

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№7/8 Київ - Чернівці;

№136/135 Одеса - Чернівці;

№145/146 Харків - Чернівці (по днях курсування);

№115/116 Запоріжжя - Чернівці (по днях курсування).

З 17 по 20 грудня ці поїзди відправлятимуться у зворотні рейси з Івано-Франківська.

При цьому скасовано приміські поїзди:

№6470/6469 Чернівці - Коломия - Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№6472/6471 Чернівці - Коломия - Чернівці з Чернівців і Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№6473/6474 Чернівці - Вадул-Сірет - Чернівці з Чернівців і Вадул-Сірету: 17, 18, 19, 20 грудня.

Крім того, з Чернівців запускають такі поїзди внутрішнього та міжнародного сполучення:

Чернівці - Варшава: незабаром стартує щоденний міжнародний маршрут №866/865 - 766/765 Чернівці - Рава-Руська - Варшава з пересадкою в Раві-Руській. Продаж квитків буде відкрито найближчим часом;

Чернівці - Харків: уже відкрито продаж квитків на новий поїзд №146/145 Чернівці - Харків, що зв'яже Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною.

Також до зимових свят призначать додаткові поїзди зі столиці до Чернівців.

Нові напрямки Укрзалізниці - останні новини

21 листопада "Укрзалізниця" презентувала нові графіки та маршрути поїздів у внутрішньому сполученні та за кордон. Зокрема, за новим графіком руху з 15 грудня почне курсувати потяг №9/10 з Києва до великого залізничного та авіаційного хабу Будапешта.

Крім того, компанія з 15 грудня запускає безпересадочні купейні вагони сполученням Львів - Кишинів.

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