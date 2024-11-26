Зазначається, що квитки на поїзди №9/10 Київ - Будапешт і додатковий поїзд Варшава - Рава-Руська - Львів - Чернівці будуть доступні пізніше.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди нового графіка руху. Вони будуть доступні в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

"Сьогодні, 26 листопада, відкрито продаж квитків на більшість нових поїздів, розроблених фахівцями залізниці на 2025 рік", - ідеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що з 15 грудня українці можуть купити квитки на більшість поїздів внутрішнього сполучення, зокрема новий поїзд №83/84 Київ - Солотвино.

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При цьому з 27 листопада відкриють продажі на поїзди, які курсуватимуть із 16 грудня:

№145/146 Харків - Чернівці;

№33/34 Кривий Ріг - Ясіня;

№125/126 - 129/130 Кременчук, Полтава - Ужгород;

№61/62 Дніпро - Рахів.

Водночас квитки на поїзди №9/10 Київ - Будапешт і додатковий поїзд Варшава - Рава-Руська - Львів - Чернівці будуть доступні пізніше.

Українцям нагадали, що всі квитки, які зараз перебувають у продажу, можна купити в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Нові напрямки Укрзалізниці - останні новини

21 листопада Укрзалізниця презентувала нові графіки та маршрути поїздів у внутрішньому сполученні та за кордон. Зокрема, за новим графіком руху з 15 грудня почне курсувати поїзд №9/10 з Києва до великого залізничного та авіаційного хабу Будапешта.

Крім того, компанія з 15 грудня запускає безпересадочні купейні вагони сполученням Львів - Кишинів.

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