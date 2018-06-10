Держмитслужба України зацікавлена в обміні інформацією з колегами з ЄС

24-26 червня у Брюсселі відбулися чергові 115-та та 116-та сесії Ради Всесвітньої митної організації. Україна, яка приєдналася до організації у 1992 році, також була представлена делегацією на чолі з першим заступником голови Державної митної служби Анатолієм Гутником. По завершенню сесій він погодився зустрітися з кореспондентом УНІАН і поділитися результатами засіданнями та планами Держмитслужби на майбутнє, зокрема, в питаннях співпраці з колегами з країн-членів ЄС та Росії.

А.Г. : Хочу сказати, що це були дуже цікаві сесії Всесвітньої митної організації, членами якої на сьогодні виступають 176 країн світу, тобто практично всі країни світу. Організація, створена в 1953 році, займається розробками міжнародних інструментів, конвенцій з питань класифікації товарів, митної вартості, правил походження товарів, митних зборів, безпеки ланцюгу постачання товарів, спрощення процедур міжнародної торгівлі, боротьби з правопорушеннями в митній сфері та незаконним переміщенням контрафактної продукції, а також боротьби з корупцією. Це дуже солідна міжнародна структура, яка працює на виборчих правах: обираються Генеральний секретар, його заступники, директори департаментів. Цього разу були підведені підсумки роботи за рік, був звіт Генерального секретаря, схвалені плани на наступний рік, в тому числі і бюджет.

УНІАН: Що цікавого безпосередньо для України відбулося під час нинішнього триденного засідання?

А.Г.: Хочу привернути увагу до того, що під час нинішнього засідання Ради порушено таке дуже серйозне питання, як боротьба з контрафактними лікарськими засобами. Був присутній колишній Президент Франції Жак Ширак, який сьогодні очолює фонд свого імені, і який навів дуже цікаві цифри, заявивши, що переміщення і реалізація контрафактних і підроблених ліків набуває катастрофічного розмаху, оскільки на сьогодні йдеться вже про друге після наркотиків, якщо й не перше місце у незаконній світовій торгівлі. За словами пана Ширака, торгівля контрафактними лікарськими засобами становить 10 % світової торгівлі фармацевтичної продукцією на суму близько 45 мільярдів євро.

Це дуже серйозне питання, і митників воно торкається безпосередньо, оскільки вся ця продукція перетинає кордон, і звичайно, повинен бути контроль, повинна бути реєстрація, тощо. В цьому контексті в ході сесій Генеральним секретарем ВМО і президентом фонду Жаком Шираком було підписано Декларацію Котону, за допомогою якої митні органи зможуть виступити єдиним потужним фронтом для зупинення цієї незаконної транскордонної торгівлі.

Окрім цього, хотів би зазначити, що Україна вперше була обрана членом фінансового комітету. Було підписано Меморандум з Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації про створення на базі Академії Державної митної служби у Дніпропетровську регіонального навчального центру, який сприятиме розвитку міжнародного митного співробітництва між Україною та Всесвітньою митною організацією в рамках проведення навчань у галузі митної справи, зокрема, підвищенню кваліфікації співробітників митних органів України і країн європейського регіону ВМО, проведенню наукових досліджень у митній сфері. Для України це дуже важливо, оскільки ми матимемо більш тісну співпрацю з митною організацією, а також з колегами з країн ЄС та СНД.

УНІАН: І коли такий центр може бути створений?

А.Г.: Центр буде створений і відкритий вже у вересні цього року. На презентацію запрошений Генеральний секретар Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія, який погодився приїхати для участі в урочистій церемонії його відкриття.

УНІАН: Україна досить часто згадується, як транзитна країна для контрафактних лікарських засобів, зокрема, у повідомленнях митних служб країн ЄС. Чи маєте ви певну статистику щодо вірогідних обсягів транзиту контра факту, наскільки задоволені співпрацею з колегами з ЄС?

А.Г.: Так, ми теж фіксуємо такі випадки, щоправда, статистику я зараз не готовий навести. Ну а щодо співпраці, то, перш за все нас цікавить обмін попередньою оперативною інформацією, оскільки переміщення підробленої фармацевтичної продукції - це спільне зло. І Євросоюз, і Україна стурбовані цією проблемою. Думаю, що зараз цьому питанню приділятиметься дуже багато уваги, в тому числі і нашою митною службою: будемо звертати ретельну увагу на те, що і як надходить, яким чином вони зареєстровані, як вироблені, будемо проводити відбір зразків, залучаючи Державну інспекцію з контролю лікарських засобів, яка може проводити відповідні дослідження в Україні.

УНІАН: Ви згадували сьогодні питання встановлення країни походження товарів, що досить часто є суттєвою проблемою для митників. Наскільки співпраця з Всесвітньою митною організацією корисна в цьому напрямку?

А.Г.: Дуже корисна. Ми постійно працюємо з Всесвітньою митною організацією не тільки з питань визначення країні походження товару, але й з питань класифікації, митної оцінки товарів, спрощення митних процедур, інституційного розвитку митних органів, проведення спільних операцій, тощо. У нас постійно іде контакт – щоденна спільна робота. Вони також ідуть нам назустріч, активно співпрацюють з нами: надають інформацію, проводять навчання, направляють експертів...

УНІАН: Одна з областей співпраці українських митників з колегами з ЄС стосується ділянки українсько-молдовського кордону в районі Придністров’я. Там вже кілька років працює місія ЄС EUBAM. Наскільки робота цієї місії потрібна на сьогодні?

А.Г.: Ми співпрацюємо з ними, це однозначно, тому що вони бачать проблеми на українсько-молдовському кордоні. На сьогодні відзначено помітний прогрес у роботі митної служби в координації з місією EUBAM. Зміцненню безпеки на кордоні сприяло проведення численних спільних заходів, є обмін інформацією між митними органами України і Молдови, на цей час ситуація в пунктах пропуску через придністровську ділянку кордону є стабільною і контрольованою. Черги перед пунктами пропуску та випадки відмови в митному оформленні відсутні. Митниками України забезпечується пропуск товарів і транспортних засобів на територію Придністров’я у нормальному режимі.

УНІАН: Чи означає це, що робота місії може бути завершена найближчим часом?

А.Г.: Мандат Місії EUBAM, який продовжувався двічі – у 2007 та 2009 роках, зараз був продовжений до кінця 2011 року і на це дала згоду українська сторона. Держмитслужба в цілому задоволена співпрацею з Місією. Ми надаємо всю інформацію, яка їх цікавить, обмінюємося інформацією, практично немає проблем у співпраці. При цьому важливим для Держмитслужби України залишається процес реалізації місією EUBAM проектів з надання технічної допомоги. Тому скоріш це питання до сторони ЄС, визначатись їм, закривати або працювати далі.

УНІАН: Не секрет, що Україна останнім часом намагається налагодити спрощений контроль на зовнішніх кордонах, як з Росією, так і з колегами з Європи. Обговорювалися навіть ідеї здійснення спільних інспекцій на кордонах. Наскільки ці ідеї можуть бути реалізовані найближчим часом?

А.Г.: Хочу сказати, що за результатами останньої зустрічі Президентів України та Росії Держмитслужба отримала завдання опрацювати питання спрощення процедур перетину спільного кордону. У нас, в принципі діє порядок митного контролю та оформлення із застосуванням двоканальної системи: „зелений” і „червоний” коридори, при цьому, коли немає чого декларувати, – працює “зелений” коридор. Але зараз ми йдемо далі, на сьогодні, разом з урядом вже опрацьовується можливість створення „торговельних зон” в прикордонній смузі, щоб росіяни до України, а українці до Росії могли їздити і вільно торгувати. Передбачається, що будуть визначені певні території, на певній відстані від кордонів, на яких можна буде перетинати кордон зі своїми товарами для продажу в сусідній країні за наявності певних документів щодо того, що цей товар був відповідним чином вироблений, або вирощений власником. Думаю, що за результатами опрацювання, рішення про нові умови переміщення дуже швидко набере чинності.

Стосовно ЄС, то Україна неодноразово заявляла, що спільний прикордонний і митний контроль є високоефективним видом контролю, який забезпечує суттєве прискорення прикордонних і митних процедур, Водночас, це питання набуває особливої актуальності у зв’язку із участю України і Польщі у проведенні чемпіонату з футболу Євро-2012. Однак наскільки відомо, проблема полягає значно глибше: запровадження спільного митного і прикордонного контролю не буде реалізоване поки не будуть внесені зміни до Шенгенського Кодексу Кордонів ЄС щодо уможливлення здійснення такого контролю. Ну а поки кордон з ЄС залишається кордоном, оскільки ЄС відмовляється від спільного контролю, тому відповідно, ми контролюватимемо його на своїй території, а наші сусіди – поляки, угорці, словаки та румуни – на своїй.

Розмовляв Сергій Воропаєв.